Kawasaki Brute Force 450 MY 2026: potenza e versatilità per ogni terreno

Il segmento degli ATV di media cilindrata si prepara ad accogliere un protagonista assoluto: il nuovo Kawasaki Brute Force 450 MY 2026. Un mezzo progettato per chi pretende il massimo da ogni avventura off-road, ma non rinuncia alla praticità e allo stile.

Con un design aggiornato e una dotazione tecnica di alto livello, questo ATV porta avanti la tradizione Kawasaki unendo robustezza, affidabilità e tecnologia intelligente.

Il cuore pulsante è un monocilindrico da 443 cm³, raffreddato a liquido, con distribuzione SOHC a 4 valvole. Il motore sviluppa 12,7 kW (17 CV) a 6.000 giri/min e una coppia di 25,4 Nm a 4.000 giri/min, offrendo un’erogazione lineare e pronta. La trasmissione CVT assicura accelerazioni fluide e precise, con rapporti selezionabili tra ridotte, lunghe, folle e retromarcia tramite una leva laterale intuitiva.

La trazione integrale inseribile 2WD/4WD e il differenziale anteriore a doppia modalità garantiscono aderenza e controllo anche nei terreni più difficili. Le sospensioni indipendenti permettono di affrontare ostacoli senza compromettere il comfort, mentre l’impianto frenante con dischi idraulici da Ø 202 mm assicura una frenata potente e modulabile.

Una delle novità più rilevanti del modello 2026 è la rivisitazione dei portapacchi. L’inclinazione ridotta (5,5° sia anteriore che posteriore) migliora la stabilità del carico, mentre la nuova forma è compatibile con il sistema KQR (Kawasaki Quick Release). La capacità di trasporto è di 34 kg davanti e 68 kg dietro, rendendo questo ATV ideale sia per il lavoro che per l’avventura.

Completano l’equipaggiamento un telaio tubolare rinforzato, progettato per resistere a sollecitazioni intense, e un attacco per gancio traino, per chi necessita di ulteriore capacità di traino in ambito agricolo, forestale o ricreativo.

Il nuovo Brute Force 450 MY 2026 è dotato di fari full LED, integrati sia nella zona frontale che sul manubrio, per una visibilità perfetta in ogni condizione. La strumentazione completamente digitale e retroilluminata fornisce tutte le informazioni essenziali: tachimetro, contagiri, marcia inserita, livello carburante, orologio, contachilometri e spie di servizio, oltre a indicatori per trazione 4WD e bloccaggio differenziale.

L’ATV è omologato secondo la normativa europea WTVA e rientra nella categoria T3b, con una velocità massima su strada di 60 km/h. Questo lo rende perfetto sia per un utilizzo lavorativo professionale sia per un impiego ricreativo.

Lo stile è una dichiarazione d’intenti: linee compatte ma muscolose ispirate al design della gamma Brute Force. Le due nuove colorazioni Grayish Blue e Firecracker Red sottolineano l’anima aggressiva e dinamica del mezzo.

Da oltre 70 anni, Kawasaki unisce innovazione tecnologica e passione per la meccanica. Dall’aerospazio ai trasporti ferroviari, dalle navi ai robot industriali, fino al mondo delle due e quattro ruote, il marchio giapponese rappresenta un simbolo globale di eccellenza ingegneristica.