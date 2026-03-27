Connect with us

Hi, what are you looking for?

Senza categoria

Kia avvia la produzione di EV2 a Žilina: un nuovo passo verso la mobilità elettrica europea

Published

Kia consolida la propria presenza industriale in Europa e compie un ulteriore passo nella sua strategia di elettrificazione con l’avvio della produzione di EV2 presso lo stabilimento di Žilina, in Slovacchia. Il nuovo SUV di segmento B rappresenta il secondo modello completamente elettrico costruito nel continente dopo l’EV4, a conferma della crescente centralità del mercato europeo nelle strategie del marchio coreano.

L’annuncio arriva dopo un ampio programma di ammodernamento delle linee di produzione, completato nel 2025, che ha introdotto nuovi robot e processi produttivi di ultima generazione per integrare in modo efficiente le diverse gamme di veicoli elettrici e tradizionali.

Secondo Soohang Chang, Presidente e CEO di Kia Europe, “La produzione di EV2 continua a confermare le nostre capacità tecniche e la flessibilità in Europa. Quando EV4 è entrato in produzione lo scorso agosto, abbiamo dimostrato la nostra capacità di produrre modelli completamente elettrici e vetture con motorizzazioni ibride e a combustione interna fianco a fianco. Ora, con l’aggiunta di EV2, la produzione del nostro stabilimento slovacco supporterà ancora meglio la strategia di elettrificazione di Kia in Europa.”

Dichiarazioni a cui si aggiungono le parole di Tomáš Potoček, portavoce di Kia Slovakia: “Abbiamo già predisposto i processi per la produzione locale di veicoli elettrici durante la preparazione al lancio di EV4. Grazie alla nostra forza lavoro qualificata e a centinaia di robot supportati da tecnologie produttive avanzate, EV2 sta uscendo dalla linea di assemblaggio proprio ora.”

EV2 porta la nuova esperienza elettrica di Kia nel cuore del segmento B-SUV, con l’obiettivo di rendere la mobilità a zero emissioni più accessibile. Il modello sarà disponibile con due batterie, da 42,2 kWh e 61,0 kWh, capaci di offrire autonomie stimate fino a 317 e 453 chilometri (valori WLTP in attesa di omologazione). La ricarica rapida DC a 400V e le opzioni AC da 11 kW e 22 kW garantiscono flessibilità per l’uso quotidiano e i viaggi più lunghi.

Sul fronte tecnologico, EV2 integra soluzioni intelligenti come la pianificazione del percorso per veicoli elettrici, la funzione Plug & Charge e la ricarica bidirezionale, tutte pensate per semplificare la vita dei proprietari. A bordo spiccano le treplici schermate digitali, gli aggiornamenti Over-the-Air e una gamma evoluta di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), che consentono di alzare l’asticella del comfort e della sicurezza nel segmento.

Nonostante le dimensioni compatte, EV2 promette una notevole abitabilità. Il bagagliaio da 403 litri e i sedili posteriori reclinabili offrono versatilità e spazio, qualità che lo rendono ideale come auto principale per la famiglia urbana moderna.

Situato a Teplička nad Váhom, lo stabilimento di Kia Slovakia rappresenta una delle realtà produttive più importanti dell’azienda. Fondato nel 2004, copre un’area di quasi due chilometri quadrati, impiega circa 3.700 persone e utilizza oltre 600 robot avanzati suddivisi in cinque principali aree di lavorazione: stampaggio, carrozzeria, verniciatura, motori e assemblaggio.

Nel 2025, il sito produttivo ha realizzato circa 300.000 veicoli e 470.000 motori, includendo modelli come XCeed, Sportage ed EV4, destinati a 73 mercati diversi. Questi numeri rappresentano quasi il 10% della produzione globale di Kia.

L’impegno del marchio per la sostenibilità è parte integrante della visione industriale. Dal secondo trimestre del 2026, Kia Slovakia prevede l’attivazione di una centrale fotovoltaica alimentata interamente da energia rinnovabile, in grado di coprire fino all’1,5% del fabbisogno annuo di elettricità dello stabilimento.

Quest’anno, Kia Slovakia si prepara inoltre a celebrare un traguardo importante: vent’anni di produzione europea. Un anniversario che coincide simbolicamente con l’avvio della nuova fase elettrica del marchio, destinata a rafforzare ulteriormente la sua presenza nel cuore dell’industria automobilistica del continente.

Con EV2, Kia non solo amplia la propria gamma elettrica, ma consolida la transizione verso una mobilità più sostenibile, orientata all’innovazione e alle esigenze concrete dei clienti europei.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Società

Giustizia, il piccolo Domenico, Rogoredo: i temi di “Dritto e Rovescio” in onda domani sera su Retequattro

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: gli artisti crescono del 350% e la playlist è la più ascoltata al mondo

Spettacolo

Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Motori

Renault trionfa ai Trophées de l’Argus 2026 con Twingo E-Tech Electric e Clio

Motori

Mirafiori racconta se stessa: i volti dei dipendenti diventano simbolo di rinascita

Moda

Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Motori

Alpine A110 eletta “Sportiva dell’Anno” per la terza volta ai Trophées de l’Argus 2026

Tecnologia

Hisense porta il colore al Fuorisalone 2026 con “THE COLORFUL DISTRICT”

Motori

Jeep e The Snow League: libertà, avventura, autenticità e passione

Spettacolo

CAROLINA BENVENGA: da oggi è online il nuovo video “SUPERBIMBI”

Motori

Hyundai conquista 21 iF Design Award 2026 e consolida la sua leadership creativa

Giochi

Mega Man Star Force Legacy Collection: il ritorno dell’eroe digitale sulle console moderne

Spettacolo

CHRYVERDE: fuori oggi ovunque “HOTEL CONCORDE” feat. Kay Carter

Motori

Kia lancia 16 nuovi temi digitali per il display dedicati ai Mondiali FIFA 2026

Senza categoria

Miley Cyrus celebra i 20 anni di Hannah Montana con il brano “Younger You”

Motori

Peugeot 205 Cabriolet: perché è diventata un’icona degli anni 80

Spettacolo

GIOVANNI TOSCANO pubblica il suo nuovo EP “IL GIOCO DELLE TRE DOMANDE”

Spettacolo

WILLIE PEYOTE: è disponibile da oggi in digitale il nuovo singolo “BURRASCA”

Giochi

Life is Strange: Reunion, il capitolo finale di Max e Chloe arriva su console e PC

Tecnologia

Google amplia Search Live: la Ricerca diventa più naturale e multimodale

Senza categoria

Kia avvia la produzione di EV2 a Žilina: un nuovo passo verso la mobilità elettrica europea

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Renault trionfa ai Trophées de l’Argus 2026 con Twingo E-Tech Electric e Clio

Renault ottiene un doppio riconoscimento ai Trophées de l’Argus 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi per l’industria automobilistica francese ed europea. Nel corso della...

5 ore ago

Motori

Mirafiori racconta se stessa: i volti dei dipendenti diventano simbolo di rinascita

Mirafiori si racconta attraverso le sue persone. È questo il cuore del nuovo progetto di comunicazione partecipata che coinvolge lo storico complesso torinese di...

5 ore ago

Motori

Alpine A110 eletta “Sportiva dell’Anno” per la terza volta ai Trophées de l’Argus 2026

L’Alpine A110 continua a scrivere la sua storia di successo, aggiudicandosi per la terza volta consecutiva il titolo di “Sportiva dell’Anno” ai prestigiosi Trophées...

5 ore ago

Motori

Jeep e The Snow League: libertà, avventura, autenticità e passione

Jeep rinnova la sua vocazione all’avventura con una nuova partnership che la vede protagonista accanto a The Snow League, il primo campionato professionistico dedicato...

6 ore ago