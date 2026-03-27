Kia avvia la produzione di EV2 a Žilina: un nuovo passo verso la mobilità elettrica europea

Kia consolida la propria presenza industriale in Europa e compie un ulteriore passo nella sua strategia di elettrificazione con l’avvio della produzione di EV2 presso lo stabilimento di Žilina, in Slovacchia. Il nuovo SUV di segmento B rappresenta il secondo modello completamente elettrico costruito nel continente dopo l’EV4, a conferma della crescente centralità del mercato europeo nelle strategie del marchio coreano.

L’annuncio arriva dopo un ampio programma di ammodernamento delle linee di produzione, completato nel 2025, che ha introdotto nuovi robot e processi produttivi di ultima generazione per integrare in modo efficiente le diverse gamme di veicoli elettrici e tradizionali.

Secondo Soohang Chang, Presidente e CEO di Kia Europe, “La produzione di EV2 continua a confermare le nostre capacità tecniche e la flessibilità in Europa. Quando EV4 è entrato in produzione lo scorso agosto, abbiamo dimostrato la nostra capacità di produrre modelli completamente elettrici e vetture con motorizzazioni ibride e a combustione interna fianco a fianco. Ora, con l’aggiunta di EV2, la produzione del nostro stabilimento slovacco supporterà ancora meglio la strategia di elettrificazione di Kia in Europa.”

Dichiarazioni a cui si aggiungono le parole di Tomáš Potoček, portavoce di Kia Slovakia: “Abbiamo già predisposto i processi per la produzione locale di veicoli elettrici durante la preparazione al lancio di EV4. Grazie alla nostra forza lavoro qualificata e a centinaia di robot supportati da tecnologie produttive avanzate, EV2 sta uscendo dalla linea di assemblaggio proprio ora.”

EV2 porta la nuova esperienza elettrica di Kia nel cuore del segmento B-SUV, con l’obiettivo di rendere la mobilità a zero emissioni più accessibile. Il modello sarà disponibile con due batterie, da 42,2 kWh e 61,0 kWh, capaci di offrire autonomie stimate fino a 317 e 453 chilometri (valori WLTP in attesa di omologazione). La ricarica rapida DC a 400V e le opzioni AC da 11 kW e 22 kW garantiscono flessibilità per l’uso quotidiano e i viaggi più lunghi.

Sul fronte tecnologico, EV2 integra soluzioni intelligenti come la pianificazione del percorso per veicoli elettrici, la funzione Plug & Charge e la ricarica bidirezionale, tutte pensate per semplificare la vita dei proprietari. A bordo spiccano le treplici schermate digitali, gli aggiornamenti Over-the-Air e una gamma evoluta di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), che consentono di alzare l’asticella del comfort e della sicurezza nel segmento.

Nonostante le dimensioni compatte, EV2 promette una notevole abitabilità. Il bagagliaio da 403 litri e i sedili posteriori reclinabili offrono versatilità e spazio, qualità che lo rendono ideale come auto principale per la famiglia urbana moderna.

Situato a Teplička nad Váhom, lo stabilimento di Kia Slovakia rappresenta una delle realtà produttive più importanti dell’azienda. Fondato nel 2004, copre un’area di quasi due chilometri quadrati, impiega circa 3.700 persone e utilizza oltre 600 robot avanzati suddivisi in cinque principali aree di lavorazione: stampaggio, carrozzeria, verniciatura, motori e assemblaggio.

Nel 2025, il sito produttivo ha realizzato circa 300.000 veicoli e 470.000 motori, includendo modelli come XCeed, Sportage ed EV4, destinati a 73 mercati diversi. Questi numeri rappresentano quasi il 10% della produzione globale di Kia.

L’impegno del marchio per la sostenibilità è parte integrante della visione industriale. Dal secondo trimestre del 2026, Kia Slovakia prevede l’attivazione di una centrale fotovoltaica alimentata interamente da energia rinnovabile, in grado di coprire fino all’1,5% del fabbisogno annuo di elettricità dello stabilimento.

Quest’anno, Kia Slovakia si prepara inoltre a celebrare un traguardo importante: vent’anni di produzione europea. Un anniversario che coincide simbolicamente con l’avvio della nuova fase elettrica del marchio, destinata a rafforzare ulteriormente la sua presenza nel cuore dell’industria automobilistica del continente.

Con EV2, Kia non solo amplia la propria gamma elettrica, ma consolida la transizione verso una mobilità più sostenibile, orientata all’innovazione e alle esigenze concrete dei clienti europei.