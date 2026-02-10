Connect with us

Kia EV2 long-range: prestazioni sorprendenti nel gelo estremo del test El Prix

Published

Nel cuore dell’inverno norvegese, con temperature che hanno raggiunto punte di -31 °C, il prototipo Kia EV2 long-range ha dimostrato una notevole affidabilità durante l’El Prix Winter Test Drive organizzato dalla Federazione Automobilistica Norvegese (NAF). Con un risultato di 310,6 chilometri percorsi, il veicolo elettrico compatto di Kia si è distinto per efficienza e resistenza, confermandosi come un importante passo avanti nella mobilità elettrica per il clima europeo più rigido.

Il test, noto come uno dei più severi al mondo per veicoli elettrici, ha confermato l’elevata usabilità del prototipo anche in condizioni estreme. Nonostante le temperature sottozero e il percorso montuoso della regione dello Jotunheimen, l’EV2 ha mantenuto un rendimento competitivo, restando entro il 25% della sua autonomia stimata nel ciclo WLTP. L’autonomia prevista, infatti, è fissata a 448 km per la batteria long-range da 61 kWh e a 413 km per la variante GT-Line con cerchi da 19 pollici.

Parlando del successo del test, Pablo Martinez Masip, Vice President Product and Marketing di Kia Europe, ha dichiarato: “Questo risultato dimostra che EV2 continuerà a garantire un’autonomia degna di nota anche a temperature estremamente basse. Essere il modello d’ingresso della gamma di veicoli elettrici Kia non significa scendere a compromessi; EV2 offre ai clienti di tutta Europa la possibilità di entrare nel mondo della mobilità elettrica in maniera conveniente e assolutamente affidabile.”

Il prototipo Kia EV2 GT-Line testato dispone della piattaforma E-GMP a 400V, la stessa architettura modulare che ha portato al successo altri modelli della casa coreana. Il sistema supporta ricariche AC da 11 e 22 kW e una ricarica rapida in corrente continua, che in condizioni estreme ha permesso di passare dal 10% all’80% di carica in soli 36 minuti, con un ritardo minimo rispetto ai risultati standard dichiarati.

Pur non essendo incluso ufficialmente nella classifica del test norvegese — trattandosi di un prototipo — l’EV2 ha completato l’intero percorso parallelo ai veicoli di produzione, consolidando la fiducia di Kia nella robustezza e nella coerenza prestazionale del suo futuro modello elettrico entry-level. I dati di omologazione WLTP definitivi saranno pubblicati nel terzo trimestre del 2026, una volta completate le prove ufficiali in laboratorio.

La Kia EV2 è inoltre il secondo veicolo completamente elettrico realizzato nello stabilimento europeo di Kia AutoLand Slovakia a Žilina. Attualmente è in produzione la versione con batteria standard da 42,2 kWh, mentre per l’estate 2026 sono previste la variante long-range da 61 kWh e la più sportiva GT-Line.

La casa coreana ha già dimostrato le proprie capacità tecniche con Kia EV4, primo modello elettrico prodotto a Žilina, che nello stesso test invernale ha percorso 390 chilometri con una batteria da 81,4 kWh. L’auto, accreditata di un’autonomia WLTP di 594 km, si è classificata tra le migliori in assoluto, consolidando ulteriormente la reputazione di Kia nel settore della mobilità elettrica.

Dietro questi risultati c’è una visione più ampia. Kia Europe continua a guidare la transizione verso la mobilità sostenibile, sviluppando tecnologie e servizi che rendono l’esperienza di guida sempre più efficace, sicura e connessa. Attraverso Kia Connect, la divisione dedicata alle auto connesse e ai servizi digitali, l’azienda mette a disposizione funzionalità evolute come aggiornamenti software over-the-air, ricarica intelligente e controllo remoto del veicolo, migliorando sensibilmente la vita a bordo.

Con oltre 5.500 dipendenti in 39 mercati europei, la casa di Francoforte guarda al futuro con una gamma in continua espansione. Il successo di EV6, prima vettura coreana a vincere il premio European Car of the Year nel 2022, e le prestazioni promettenti di EV2 e EV4 confermano una traiettoria chiara: Kia punta a rendere la mobilità elettrica accessibile, affidabile e adatta a ogni condizione climatica, anche la più estrema.

