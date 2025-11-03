Kia Italia: significativi cambiamenti nella divisione CX & Brand Marketing

Kia Italia ha comunicato due rilevanti cambiamenti nella propria divisione CX & Brand Marketing Communication, sotto la direzione di Giuseppe Mazzara. Questi movimenti interni sono stati attuati per rafforzare le attività di comunicazione PR e digital, con un chiaro focus sull’innovazione e la crescita del marchio sul mercato italiano.

Chiara Pierfelici ritorna alla comunicazione PR come PR Assistant Manager, assumendo un ruolo chiave nella gestione delle relazioni con i media e nel coordinamento delle attività di pubbliche relazioni. Questo nuovo incarico sottolinea l’intenzione di Kia Italia di consolidare la presenza del brand nel mercato nazionale. Chiara Pierfelici risponderà direttamente ad Andrea Frignani, PR Manager di Kia Italia.

Alice Teso è stata nominata Brand Content & Digital Marketing Specialist, con il compito di sviluppare la produzione di contenuti digitali e multicanale. Il suo ruolo sarà fondamentale nel supportare le iniziative di marketing e di comunicazione del brand, allineandosi agli obiettivi di crescita e innovazione richiesti dal mercato automobilistico contemporaneo.

Questi cambiamenti organizzativi rappresentano l’impegno di Kia Italia nel potenziare la propria strategia di comunicazione, valorizzando le competenze interne. L’obiettivo della casa automobilistica è chiaro: continuare a guidare la diffusione di veicoli elettrificati ed elettrici e espandere i servizi di mobilità per ispirare nuovi movimenti a livello globale.