Kia PV5 Cargo è GUINNES WORLD RECORD: 693,38 km con una singola ricarica

Kia ha raggiunto un traguardo storico nel mondo dei veicoli elettrici, con il modello Kia PV5 Cargo che entra nel Guinness World Records per la percorrenza più lunga mai raggiunta da un veicolo commerciale leggero elettrico a massimo carico, coprendo 693,38 km con una singola ricarica. Questo risultato, ottenuto in condizioni reali su strade pubbliche vicino a Francoforte, sottolinea l’eccezionale efficienza e resistenza del veicolo.

L’innovativo Kia PV5 Cargo fa parte della gamma Platform Beyond Vehicle (PBV), caratterizzata da versatilità e innovazione. Con una batteria da 71,2 kWh e una capacità di carico utile massimo di 665 kg, il PV5 ha percorso un circuito urbano ed extraurbano di 58,2 chilometri, affrontando dislivelli di circa 370 metri, ripetendo il percorso per dodici volte e dimostrando le sue straordinarie prestazioni anche in condizioni impegnative.

Il Presidente e CEO di Kia Europe, Marc Hedrich, ha espresso grande soddisfazione per questo risultato, che mostra come Kia sia un concorrente formidabile nel mercato dei veicoli elettrici: “Il fatto che questa versione possa funzionare con una sola ricarica per quasi due interi giorni lavorativi la dice lunga sulle sue capacità nel mondo reale. PV5 combina efficienza, flessibilità e connettività intelligente in un unico pacchetto.”

Durante il tentativo di record, l’esperienza e la competenza di George Barrow, giornalista specializzato, e Christopher Nigemeier, ingegnere senior presso Hyundai Motor Europe Technical Center, sono state cruciali: “Sono davvero entusiasta di aver preso parte a questo incredibile risultato,” ha dichiarato Barrow, mentre Nigemeier ha sottolineato l’importanza della collaborazione e della competizione amichevole tra loro nel massimizzare l’efficienza del veicolo.

Il modello costituisce una parte fondamentale della futura mobilità sostenibile di Kia, che punta a fornire soluzioni innovative, efficienti e pratiche per le esigenze di trasporto. Prima di intraprendere il test, gli ispettori di TÜV Hessen e Buck Vermessung hanno assicurato il rispetto dei criteri di carico e peso, garantendo la validità del record.

Con il Kia PV5, l’azienda sottolinea il suo impegno verso la promozione della mobilità elettrica, offrendo opzioni come batterie da 51,5 kWh, 71,2 kWh e, a breve, 43,3 kWh per adattarsi a diverse esigenze operative. La continua evoluzione del settore elettrico da parte di Kia rappresenta una significativa pietra miliare nel suo viaggio verso un futuro più pulito e sostenibile.