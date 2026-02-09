Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Kid Yugi conquista la vetta: “Anche gli eroi muoiono” debutta al n.1

Published

Il nuovo album di Kid Yugi, “Anche gli eroi muoiono”, segna un debutto trionfale alla posizione numero uno della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti in Italia, risultando primo anche nella classifica dei dischi fisici. Non solo: ben nove tracce del progetto occupano la top10 della classifica dei singoli FIMI/NIQ, con tutte le canzoni presenti nella top20 e con il brano “La violenza necessaria”, in collaborazione con Shiva, al primo posto.

Un successo che ribadisce la straordinaria crescita artistica e commerciale del rapper pugliese Francesco Stasi, vero nome di Kid Yugi. Parallelamente, il suo precedente album “I nomi del Diavolo” è tornato nella top10 dei dischi più venduti della settimana, estendendo il proprio record a 42 settimane consecutive in classifica.

Nel frattempo, su YouTube è disponibile la seconda parte del documentario “Genesi e ascesa di un Anti-Idolo”, che racconta il percorso umano e artistico di Kid Yugi attraverso interviste, immagini quotidiane e momenti di backstage legati alla lavorazione di “The Globe” e “I nomi del Diavolo”. Un ritratto sincero che mostra il rapper al centro della scena musicale italiana, forte di cifre impressionanti: oltre 2,5 miliardi di stream totali e più di 3,7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Parlando del nuovo album, l’artista spiega il senso profondo del progetto:
“Il bene e il male nelle epoche passate, almeno nelle arti, era due cose ben distinte. Oggi è quasi tutto sfumato… Il titolo dell’album è per ricordare che se morivano gli eroi di un tempo, sicuramente moriranno anche gli eroi e gli idoli di oggi.”

“Anche gli eroi muoiono” è un disco che indaga la linea sottile tra bene e male, raccontando la società contemporanea attraverso un linguaggio colto e tagliente. I brani esplorano temi come la caducità dell’eroismo, l’individualismo e la perdita di riferimenti morali. L’album è stato preceduto dai singoli “Berserker” e “Push It” con ANNA, entrambi debuttati al primo posto della classifica singoli di Spotify.

Il progetto è accompagnato da un trailer cinematografico ambientato durante il finto funerale dell’artista, con la partecipazione di Filippo Timi, che recita un monologo intenso prima del colpo di scena finale. A fare da cornice concettuale al disco vi è una riflessione più ampia sull’identità dell’eroe contemporaneo: “Ci hanno insegnato che ognuno di noi è l’eroe della propria storia, che ognuno di noi è un predestinato… Io sono il vostro Memorandum. E porto un unico messaggio: ANCHE GLI EROI MUOIONO.”

La tracklist del nuovo album comprende 16 brani, tra cui collaborazioni con artisti di spicco come Shiva, Tutti Fenomeni, Tony Boy, ANNA, Simba La Rue e Artie 5ive. Una galleria di nomi e sonorità che si muove tra rap, trap e melodie cupe, dove ogni pezzo rappresenta un frammento di un racconto più grande, costruito intorno al concetto di eroismo fragile e contemporaneo.

Nella sua carriera, Kid Yugi ha sempre intrecciato riferimenti letterari, teatrali e mitologici alla scrittura rap. Già con “The Globe” (disco di Platino) aveva omaggiato Shakespeare, mentre con “I nomi del Diavolo” (5xPlatino) ha esplorato la rappresentazione del Male attraverso l’opera di Michail Bulgakov. In “Anche gli eroi muoiono” l’artista spinge ancora oltre questa ricerca culturale, dando voce a una filosofia che unisce introspezione, critica sociale e una potente carica espressiva.

A soli ventiquattro anni, Kid Yugi si conferma come una delle personalità più complesse e influenti della nuova scena rap italiana. Con “Anche gli eroi muoiono” non solo consolida la sua posizione al vertice delle classifiche, ma offre un disco che mette al centro la fragilità, l’etica e il destino degli uomini comuni. Un manifesto umano e generazionale che rende, ancora una volta, il suo nome sinonimo di autenticità e visione.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

Spettacolo

eroCaddeo omaggia la Sardegna con il videoclip di “No Potho Reposare”

Spettacolo

I più grandi successi dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show di Bad Bunny

Motori

Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

Spettacolo

GIORGIA: il suo album “G” è certificato ORO

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Motori

Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

Motori

Fiat e Piero Chiambretti tornano insieme per “Sulla neve”, lo spot dei Giochi Milano-Cortina 2026

Senza categoria

Roberto Cacciapaglia firma la colonna sonora del Gran Finale di Milano Cortina 2026

Società

Domani sera a “È sempre Cartabianca”: sicurezza, povertà e il caso Crans-Montana

Motori

Suzuki porta innovazione e sostenibilità al Pescare Show 2026 di Rimini

Motori

JAC Group e Brembo siglano una partnership strategica per l’innovazione della mobilità del futuro

Motori

Lancia rilancia il suo futuro sportivo: al Racing Meeting 2026 svelati i piani per la nuova stagione

Spettacolo

Luciano Ligabue annuncia “La Notte di Certe Notti”: il gran finale del tour nei palasport italiani

Spettacolo

Paola Iezzi conquista Milano con “IEZZ WE CAN!!!”: cinque serate sold out e un nuovo capitolo artistico

Tecnologia

L’intelligenza artificiale rivoluziona i NAS: ASUSTOR presenta la nuova Photo Gallery

Turismo

Goldengel Suites: il nuovo volto del lusso nel cuore di Caldaro

Moda

Levi’s celebra l’originalità con la nuova campagna globale “Behind Every Original”

Motori

Suzuki svela la nuova Across Plug-In Hybrid: efficienza, potenza e tecnologia in un unico SUV

Giochi

Pokémon celebra i 30 anni con la campagna globale “Qual è il tuo preferito?”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

eroCaddeo omaggia la Sardegna con il videoclip di “No Potho Reposare”

Dopo il successo del suo primo album “scrivimi quando arrivi (punto)”, eroCaddeo pubblica il videoclip ufficiale di “No Potho Reposare”, un tributo intenso e...

1 ora ago

Spettacolo

I più grandi successi dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show di Bad Bunny

Bad Bunny ha trasformato l’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show in uno spettacolo senza precedenti. Dal Levi’s Stadium di Santa Clara, in California,...

2 ore ago

Spettacolo

GIORGIA: il suo album “G” è certificato ORO

Dopo un anno da record, Giorgia continua a collezionare successi. Il suo ultimo album di inediti “G”, già debuttato al numero uno della classifica...

2 ore ago

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

A cinque anni dalla sua ultima partecipazione, Malika Ayane è pronta a tornare in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “animali...

16 ore ago