Kid Yugi conquista la vetta: “Anche gli eroi muoiono” debutta al n.1

Il nuovo album di Kid Yugi, “Anche gli eroi muoiono”, segna un debutto trionfale alla posizione numero uno della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti in Italia, risultando primo anche nella classifica dei dischi fisici. Non solo: ben nove tracce del progetto occupano la top10 della classifica dei singoli FIMI/NIQ, con tutte le canzoni presenti nella top20 e con il brano “La violenza necessaria”, in collaborazione con Shiva, al primo posto.

Un successo che ribadisce la straordinaria crescita artistica e commerciale del rapper pugliese Francesco Stasi, vero nome di Kid Yugi. Parallelamente, il suo precedente album “I nomi del Diavolo” è tornato nella top10 dei dischi più venduti della settimana, estendendo il proprio record a 42 settimane consecutive in classifica.

Nel frattempo, su YouTube è disponibile la seconda parte del documentario “Genesi e ascesa di un Anti-Idolo”, che racconta il percorso umano e artistico di Kid Yugi attraverso interviste, immagini quotidiane e momenti di backstage legati alla lavorazione di “The Globe” e “I nomi del Diavolo”. Un ritratto sincero che mostra il rapper al centro della scena musicale italiana, forte di cifre impressionanti: oltre 2,5 miliardi di stream totali e più di 3,7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Parlando del nuovo album, l’artista spiega il senso profondo del progetto:

“Il bene e il male nelle epoche passate, almeno nelle arti, era due cose ben distinte. Oggi è quasi tutto sfumato… Il titolo dell’album è per ricordare che se morivano gli eroi di un tempo, sicuramente moriranno anche gli eroi e gli idoli di oggi.”

“Anche gli eroi muoiono” è un disco che indaga la linea sottile tra bene e male, raccontando la società contemporanea attraverso un linguaggio colto e tagliente. I brani esplorano temi come la caducità dell’eroismo, l’individualismo e la perdita di riferimenti morali. L’album è stato preceduto dai singoli “Berserker” e “Push It” con ANNA, entrambi debuttati al primo posto della classifica singoli di Spotify.

Il progetto è accompagnato da un trailer cinematografico ambientato durante il finto funerale dell’artista, con la partecipazione di Filippo Timi, che recita un monologo intenso prima del colpo di scena finale. A fare da cornice concettuale al disco vi è una riflessione più ampia sull’identità dell’eroe contemporaneo: “Ci hanno insegnato che ognuno di noi è l’eroe della propria storia, che ognuno di noi è un predestinato… Io sono il vostro Memorandum. E porto un unico messaggio: ANCHE GLI EROI MUOIONO.”

La tracklist del nuovo album comprende 16 brani, tra cui collaborazioni con artisti di spicco come Shiva, Tutti Fenomeni, Tony Boy, ANNA, Simba La Rue e Artie 5ive. Una galleria di nomi e sonorità che si muove tra rap, trap e melodie cupe, dove ogni pezzo rappresenta un frammento di un racconto più grande, costruito intorno al concetto di eroismo fragile e contemporaneo.

Nella sua carriera, Kid Yugi ha sempre intrecciato riferimenti letterari, teatrali e mitologici alla scrittura rap. Già con “The Globe” (disco di Platino) aveva omaggiato Shakespeare, mentre con “I nomi del Diavolo” (5xPlatino) ha esplorato la rappresentazione del Male attraverso l’opera di Michail Bulgakov. In “Anche gli eroi muoiono” l’artista spinge ancora oltre questa ricerca culturale, dando voce a una filosofia che unisce introspezione, critica sociale e una potente carica espressiva.

A soli ventiquattro anni, Kid Yugi si conferma come una delle personalità più complesse e influenti della nuova scena rap italiana. Con “Anche gli eroi muoiono” non solo consolida la sua posizione al vertice delle classifiche, ma offre un disco che mette al centro la fragilità, l’etica e il destino degli uomini comuni. Un manifesto umano e generazionale che rende, ancora una volta, il suo nome sinonimo di autenticità e visione.