Kimi Antonelli e Alessandro Del Piero insieme nel nuovo spot Sky sul mito degli 883

Kimi Antonelli e Alessandro Del Piero sono i protagonisti del nuovo spot Sky Wifi e Sky TV per il lancio della serie Original sugli 883.

Kimi Antonelli affianca ancora una volta Alessandro Del Piero nel nuovo episodio della campagna Sky Wifi e Sky TV. I due volti d'eccezione si ritrovano insieme in uno spot che celebra il ritorno in esclusiva della serie Sky Original Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, in onda dal 9 ottobre su Sky e NOW.

Il video vede protagonista lo stesso Antonelli, super pilota e dichiarato fan dell'iconica band, nella sua nuova casa nel condominio Sky. Appena arrivato, con le valigie ancora da disfare e la casa piena di scatoloni, Kimi apre le porte ad Alex Del Piero per guardare la nuova stagione della serie sugli 883. Con l'ironia che contraddistingue la campagna, Del Piero ricorda a Kimi che quando uscivano i dischi della band lui non era ancora nato. Eppure il giovane pilota risponde con entusiasmo che per lui ora "c'è solo la seconda stagione", mentre in casa, tra le priorità, c'è senza dubbio Sky Wifi, la connessione ultrarapida ottimizzata per lo streaming.

La battuta che chiude lo spot è tutta da sorridere: Del Piero chiede dove sia il divano, e Antonelli replica "Non era in pole position".

Lo spot promuove la combinazione tra l'ultrabroadband di Sky Wifi e l'offerta di contenuti Sky TV per tutta la famiglia, con focus speciale sulla serie Nord Sud Ovest Est e l'attesa nuova edizione di X Factor. Sky Wifi si conferma il quarto operatore broadband nazionale con una rete particolarmente apprezzata dai clienti Sky, stando alle rilevazioni più recenti.



