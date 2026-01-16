King of Tokyo: il celebre gioco da tavolo diventa videogioco nel 2026

Connect with us

Il leggendario gioco da tavolo King of Tokyo, ideato da Richard Garfield, celebre per aver creato anche Magic: The Gathering, si prepara a sbarcare nel mondo dei videogiochi. L’uscita è prevista per la primavera del 2026 su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam). Saranno disponibili anche edizioni fisiche per PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Pubblicato da Microids, questo adattamento trasformerà l’iconico gioco di dadi e mostri giganti in un’esperienza digitale travolgente. I fan potranno finalmente rivivere le emozioni del classico da tavolo sui propri schermi, cimentandosi in epiche battaglie per la conquista della città di Tokyo.

“Domina il tabellone e regna su Tokyo!” si legge nel comunicato, che conferma la presenza di tutti gli elementi distintivi del gioco originale: mostri titanici, carte potere e un mix travolgente di strategia e fortuna.

Nel titolo, i giocatori vestiranno i panni di una delle sei creature iconiche — Gigazaur, Cyber Kitty, Alienoid, King, Mecha Dragon o Space Penguin — e dovranno competere per ottenere il titolo di Re di Tokyo. L’obiettivo? Raggiungere 20 punti vittoria o eliminare gli avversari riducendo i loro punti vita a zero.

Tra le principali caratteristiche del videogioco spiccano le modalità giocatore singolo e multiplayer online, che permetteranno partite personalizzabili e sfide fino a cinque partecipanti. L’introduzione di un sistema di carte potere consentirà di variare le strategie a ogni partita, garantendo una rigiocabilità elevata e partite sempre diverse.

Il comparto tecnico punta a offrire un’esperienza immersiva grazie a grafica dinamica ed effetti sonori spettacolari. Le animazioni dei mostri e l’atmosfera della città di Tokyo in rovina promettono di coinvolgere tanto i veterani del gioco da tavolo quanto i nuovi giocatori.

Con oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo nella sua versione da tavolo, King of Tokyo è ormai considerato un classico moderno. La sua trasposizione videoludica mira a catturare lo stesso spirito competitivo e divertente, trasportando la frenesia dei dadi e delle battaglie mostruose in un nuovo formato digitale.

Il debutto di King of Tokyo nel panorama videoludico segnerà dunque l’inizio di una nuova era per il celebre titolo: un’occasione per i fan storici di rivivere la sfida in chiave moderna e per i nuovi giocatori di scoprire l’adrenalina di una corsa al dominio su Tokyo che, ancora una volta, promette di essere spettacolare.

