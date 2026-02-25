KTM 990 RC R TRACK: la Supersport Next Gen pronta a dominare la pista

Progettata senza compromessi per l’utilizzo in circuito, la KTM 990 RC R TRACK si presenta come la nuova frontiera delle supersport dedicate alla guida tra i cordoli. Definita dalla Casa austriaca come “Supersport Next Gen”, questa versione racing porta all’estremo la base della 990 RC R stradale, con un obiettivo chiaro: offrire precisione, velocità e prestazioni assolute ai piloti di ogni livello. La moto sarà disponibile da aprile 2026 al prezzo di 18.490 euro.

La filosofia è riassunta in un numero: 0 compromessi. La KTM 990 RC R TRACK elimina tutto ciò che non serve in pista. Luci, specchietti e cavalletto laterale spariscono per lasciare spazio a una configurazione READY TO RACE, non omologata per la circolazione stradale ma perfettamente studiata per l’uso in circuito.

Il progetto punta anche sulla praticità. La manutenzione è ridotta e l’accessibilità meccanica è stata migliorata per facilitare gli interventi tra una sessione e l’altra. La carenatura in plastica iniettata è pensata per chi desidera applicare grafiche personalizzate, mentre il cupolino più alto rispetto al modello stradale favorisce una posizione di guida più raccolta e aerodinamica. Di serie arrivano la luce posteriore per il bagnato e il cavalletto da paddock, mentre comandi e cruscotto sono stati semplificati per l’uso racing.

La KTM 990 RC R TRACK monta pneumatici Michelin Power Slick nelle misure 120/70 R17 all’anteriore e 190/55 R17 al posteriore, abbinati a cerchi specifici per la pista. Le sospensioni WP Suspension APEX completamente regolabili sono state affinate attraverso numerosi test condotti da piloti professionisti sui principali circuiti europei, con l’obiettivo di massimizzare precisione e feeling.

Il lavoro di alleggerimento passa anche da un impianto elettrico semplificato che consente di risparmiare 2 kg. Il pacchetto elettronico resta però di altissimo livello grazie a tre Track Modes completamente personalizzabili, che permettono al pilota di adattare la moto a ogni sessione.

La gestione elettronica include risposta dell’acceleratore, controllo di trazione, gestione dello slittamento della ruota posteriore, anti-wheeling, launch control e freno motore. Non mancano limitatore pit lane e Quickshifter+, mentre tutte le informazioni sui tempi vengono visualizzate sul display TFT a colori da 4,2 pollici.

L’aerodinamica della nuova supersport prende ispirazione dalla Red Bull KTM Factory Racing RC16, la MotoGP che con Brad Binder ha stabilito il record di velocità massima al Mugello nel 2023 con 366,1 km/h. Ali e profili sono stati sviluppati per garantire maggiore deportanza, stabilità in accelerazione e precisione in ingresso curva.

Il serbatoio da 15,7 litri contribuisce a un’ergonomia sportiva evoluta con sei punti di contatto studiati per facilitare i movimenti del pilota. La sella ridisegnata, più piatta, è ora più alta di 12 mm e si attesta a 857 mm.

L’impianto frenante rappresenta un altro punto chiave. Davanti lavorano dischi **Brembo da 320 mm morsi da pinze HyPure a quattro pistoncini di nuova generazione, progettate per offrire maggiore modulabilità e uno sforzo ridotto alla leva. Il disco posteriore da 240 mm completa un setup ancora più orientato alla pista rispetto alla versione con ABS della 990 RC R stradale.

Il cuore della moto è il bicilindrico parallelo DOHC LC8c da 947 cc, capace di erogare 135 CV a 10.000 giri/min e 105 Nm a 7.000 giri/min. Il sistema di scarico **Akrapovič Evolution Line in acciaio inox pesa solo 3 kg e produce un sound da 98,2 dB. Il cambio a sei rapporti è specifico per la pista, con prima più lunga e sesta più corta per ottimizzare le prestazioni tra i cordoli.

Per chi vuole passare dalle track day alle competizioni, KTM lancia anche la 990 RC R CUP, una serie europea di sei round a costi controllati dedicata ai piloti amatoriali. Gli iscritti vivranno un’esperienza 100% READY TO RACE e saranno tra i primi a ricevere la propria KTM 990 RC R TRACK già da marzo.

Come sottolinea Daniele Giacometti, Head of Sales Services di KTM Sportmotorcycle Italia, la forza del progetto sta proprio nella trasformabilità della piattaforma: la 990 RC R nasce già predisposta per diventare una vera arma da pista.

La KTM 990 RC R TRACK arriverà nei concessionari ufficiali da aprile 2026 con un prezzo di 18.490 euro, mentre i partecipanti alla 990 RC R CUP riceveranno la moto in anticipo, a partire da marzo.