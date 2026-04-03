KTM FREERIDE E 2027: la nuova moto elettrica offroad punta su leggerezza, potenza e accessibilità

Con il debutto della nuova FREERIDE E 2027, KTM rilancia con decisione la propria visione di mobilità elettrica nel segmento offroad, proponendo una moto semplice, accessibile e ad alte prestazioni, pensata per un pubblico sempre più ampio. Il nuovo modello sarà disponibile a partire da maggio 2026 al prezzo di 10.590 euro, confermandosi una delle proposte più interessanti nella categoria delle due ruote elettriche da fuoristrada.

Da oltre un decennio, la gamma FREERIDE rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un’alternativa sostenibile nel mondo dell’offroad. La nuova generazione evolve ulteriormente questo concetto, mantenendo intatti i suoi punti di forza: silenziosità, basse emissioni, facilità di utilizzo e costi di manutenzione contenuti, caratteristiche che rendono la moto utilizzabile anche in contesti normalmente preclusi ai modelli tradizionali.

Sul fronte delle prestazioni, la KTM FREERIDE E 2027 alza l’asticella grazie a un motore elettrico ancora più efficiente, capace di erogare una potenza di picco di 19,2 kW e 37 Nm di coppia, garantendo una risposta immediata e una velocità massima di 95 km/h. L’esperienza di guida è modulabile attraverso tre modalità di utilizzo – ECO, NORMAL e SPORT – abbinate a tre livelli di rigenerazione dell’energia, per ottimizzare autonomia e comportamento dinamico in base alle esigenze del rider.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la gestione energetica. La batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, con tecnologia swappable, può essere sostituita rapidamente, offrendo una soluzione pratica per prolungare le sessioni di guida. L’autonomia si attesta tra le 2 e le 3 ore in offroad, mentre la durata nel tempo è garantita da oltre 1.000 cicli di ricarica prima di scendere all’80% di efficienza.

La ciclistica conferma l’approccio premium del marchio: il telaio in acciaio al cromo molibdeno integra perfettamente motore e batteria, mentre il telaietto posteriore combina alluminio e poliammide rinforzato con fibra di vetro. Le sospensioni WP XACT e XPLOR di ultima generazione, insieme all’impianto frenante Braketec e agli pneumatici Michelin Enduro Medium, assicurano un comportamento preciso e affidabile su ogni tipo di terreno.

Importante anche il lavoro sulla riduzione del peso, con la nuova FREERIDE E che si ferma a 112 kg, migliorando ulteriormente agilità e controllo. L’altezza della sella di 910 mm la rende adatta sia ai piloti più esperti sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’enduro elettrico.

Non mancano gli aggiornamenti tecnologici, con l’introduzione di un sensore di roll-over per la sicurezza, un Traction Control regolabile e un sistema di comunicazione tramite LED ben visibili, che forniscono tutte le informazioni essenziali durante la guida.

Dal punto di vista estetico, le nuove grafiche in-mold e il design aggiornato rafforzano il carattere moderno della moto, sottolineando il suo posizionamento come prodotto proiettato verso il futuro.