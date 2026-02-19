La gamma Dacia 2026 si rinnova: design, motori ed equipaggiamenti completamente aggiornati

Dacia annuncia un’importante evoluzione per la propria gamma, con un profondo rinnovamento che coinvolge design, motorizzazioni ed equipaggiamenti. Sandero, Sandero Stepway e Jogger aprono la nuova era del marchio, presentandosi con motori inediti, un linguaggio stilistico aggiornato e dotazioni più complete. L’obiettivo è chiaro: consolidare la reputazione del brand come punto di riferimento per chi cerca un’auto pratica, accessibile ed efficiente, ma sempre più attenta all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità.

Il rinnovamento non si ferma qui. Duster e Bigster, autentici simboli dell’anima robusta e avventurosa di Dacia, adottano un inedito gruppo motopropulsore hybrid-G 150 4×4. Questa soluzione porta con sé una maggiore versatilità, combinando efficienza e capacità off-road in un sistema ibrido di nuova generazione. La trazione integrale evoluta e la possibilità di gestire in modo intelligente l’energia rendono queste due vetture ancora più adatte a chi desidera vivere l’avventura con rispetto per l’ambiente.

Anche Dacia Spring, la city car 100% elettrica del marchio, entra nel nuovo corso con motorizzazioni rinnovate, una batteria di ultima generazione e una piattaforma ottimizzata. L’intento è quello di aumentare l’autonomia, migliorare le prestazioni e rendere l’esperienza di guida più fluida e confortevole. Spring, già tra le elettriche più accessibili del mercato europeo, consolida così la propria posizione strategica come veicolo urbano sostenibile e connesso alle esigenze della mobilità moderna.

Il marchio ha inoltre potenziato la propria offerta di accessori con nuovi contenuti InNature e YouClip, soluzioni pensate per accrescere la funzionalità e la libertà d’uso dei veicoli Dacia. Gli accessori InNature valorizzano lo spirito outdoor e la voglia di esplorare, mentre il sistema modulare YouClip consente di integrare gli interni con elementi pratici e personalizzabili in base alle necessità di chi guida.

Con questa nuova gamma, Dacia conferma la propria capacità di evolversi in modo coerente con le aspettative dei clienti europei, portando avanti un percorso che unisce semplicità, affidabilità e innovazione.

Un passo deciso, quindi, verso il futuro della mobilità accessibile e sostenibile: Dacia si prepara ad affrontare il 2026 con una linea rinnovata, più tecnologica e fedele ai valori che l’hanno resa una delle realtà automobilistiche più riconoscibili del panorama europeo.