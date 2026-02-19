Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

La gamma Dacia 2026 si rinnova: design, motori ed equipaggiamenti completamente aggiornati

Published

Dacia annuncia un’importante evoluzione per la propria gamma, con un profondo rinnovamento che coinvolge design, motorizzazioni ed equipaggiamenti. Sandero, Sandero Stepway e Jogger aprono la nuova era del marchio, presentandosi con motori inediti, un linguaggio stilistico aggiornato e dotazioni più complete. L’obiettivo è chiaro: consolidare la reputazione del brand come punto di riferimento per chi cerca un’auto pratica, accessibile ed efficiente, ma sempre più attenta all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità.

Il rinnovamento non si ferma qui. Duster e Bigster, autentici simboli dell’anima robusta e avventurosa di Dacia, adottano un inedito gruppo motopropulsore hybrid-G 150 4×4. Questa soluzione porta con sé una maggiore versatilità, combinando efficienza e capacità off-road in un sistema ibrido di nuova generazione. La trazione integrale evoluta e la possibilità di gestire in modo intelligente l’energia rendono queste due vetture ancora più adatte a chi desidera vivere l’avventura con rispetto per l’ambiente.

Anche Dacia Spring, la city car 100% elettrica del marchio, entra nel nuovo corso con motorizzazioni rinnovate, una batteria di ultima generazione e una piattaforma ottimizzata. L’intento è quello di aumentare l’autonomia, migliorare le prestazioni e rendere l’esperienza di guida più fluida e confortevole. Spring, già tra le elettriche più accessibili del mercato europeo, consolida così la propria posizione strategica come veicolo urbano sostenibile e connesso alle esigenze della mobilità moderna.

Il marchio ha inoltre potenziato la propria offerta di accessori con nuovi contenuti InNature e YouClip, soluzioni pensate per accrescere la funzionalità e la libertà d’uso dei veicoli Dacia. Gli accessori InNature valorizzano lo spirito outdoor e la voglia di esplorare, mentre il sistema modulare YouClip consente di integrare gli interni con elementi pratici e personalizzabili in base alle necessità di chi guida.

Con questa nuova gamma, Dacia conferma la propria capacità di evolversi in modo coerente con le aspettative dei clienti europei, portando avanti un percorso che unisce semplicità, affidabilità e innovazione.

Un passo deciso, quindi, verso il futuro della mobilità accessibile e sostenibile: Dacia si prepara ad affrontare il 2026 con una linea rinnovata, più tecnologica e fedele ai valori che l’hanno resa una delle realtà automobilistiche più riconoscibili del panorama europeo.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Nino D’Angelo: sold out la data di Eboli, il 27 giugno si chiude il tour a Pompei

Motori

Citroën porta comfort e innovazione a Sanremo come Official Car di “Fuori Sanremo”

Motori

Alfa Romeo celebra i 30 anni dei Subsonica: partnership ufficiale per “Cieli su Torino 96 26”

Motori

Honda Adventure Roads 2026: arriva la nuova generazione di Adventure Riders

Spettacolo

Sequoie Music Park 2026: Subsonica, Fulminacci e Frah Quintale arricchiscono la lineup

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Motori

MINI Aceman SE: il crossover elettrico che ridefinisce la mobilità urbana tra stile, tecnologia e sostenibilità

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Motori

Toyota annuncia nuovi investimenti in una Circular Factory in Polonia

Motori

Peugeot 5008 Plug-In Hybrid in viaggio verso le Olimpiadi Invernali di Nizza 2030

Spettacolo

“Imperfect Women – Le mie amiche del cuore”: il nuovo thriller psicologico in arrivo su Apple TV

Tecnologia

Febbraio si accende di musica: con LG la casa diventa un palcoscenico

Spettacolo

Elettra Lamborghini pronta a sorprendere Sanremo 2026 con “Voilà”

Tecnologia

Google presenta Pixel 10a: innovazione, sostenibilità e intelligenza artificiale a prezzo accessibile

Spettacolo

Travis Scott completa la lineup del primo Hellwatt Festival: la RCF Arena pronta ad accendersi

Motori

Renault Group: solidità e resilienza per affrontare il futuro con fiducia

Spettacolo

U2 tornano con “Days of Ash”: un EP di sei tracce tra memoria, dolore e speranza

Motori

La gamma Dacia 2026 si rinnova: design, motori ed equipaggiamenti completamente aggiornati

Motori

Tesla introduce sui suoi veicoli in Europa l’assistente IA Grok
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Citroën porta comfort e innovazione a Sanremo come Official Car di “Fuori Sanremo”

Dal 24 al 28 febbraio 2026, Citroën sarà protagonista della settimana più attesa dell’anno come Official Car del “Fuori Sanremo” di Radio Italia, in...

10 minuti ago

Motori

Alfa Romeo celebra i 30 anni dei Subsonica: partnership ufficiale per “Cieli su Torino 96 26”

Alfa Romeo rafforza il suo legame con la musica italiana annunciando una nuova collaborazione di grande prestigio. Il marchio del Biscione sarà infatti Official...

16 minuti ago

Motori

Honda Adventure Roads 2026: arriva la nuova generazione di Adventure Riders

Honda apre una nuova pagina nel mondo dell’adventouring con Honda Adventure Roads 2026, un’edizione completamente rivisitata che mira a rendere l’esperienza su due ruote...

39 minuti ago

Motori

MINI Aceman SE: il crossover elettrico che ridefinisce la mobilità urbana tra stile, tecnologia e sostenibilità

L’emblema di innovazione, velocità e stile di vita urbano prende forma nella nuova MINI Aceman, il crossover compatto 100% elettrico che amplia la gamma...

4 ore ago