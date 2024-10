La McLaren W1: un nuovo capitolo nella storia delle supercar

La nuova McLaren W1 apre un capitolo completamente nuovo nella prestigiosa eredità delle auto “1” del marchio britannico, seguendo le orme di due leggende automobilistiche: la McLaren F1 e la McLaren P1™. Questa supercar è stata sviluppata con la visione di un World Championship in mente, mantenendo gli standard di eccellenza che definiscono il DNA di McLaren.

Al cuore della W1 troviamo un nuovissimo propulsore ibrido V8 da 1275 CV, il più potente mai creato da McLaren e capace di superare in prestazioni tutti i principali concorrenti. Il motore a combustione interna, l’MHP-8 V8, genera ben 928 CV, con una densità di potenza incredibile pari a 233 CV per litro – un record per il marchio. Il motore elettrico, che aggiunge 347 CV grazie al modulo E ad alta densità di potenza, porta la potenza complessiva a livelli straordinari, migliorando efficienza e peso complessivo.

McLaren è sempre stata leader nell’ingegneria leggera, e la W1 non fa eccezione. Con un peso di soli 1.399 kg, la vettura vanta un rapporto potenza/peso impressionante di 911 CV per tonnellata, il più alto mai registrato per una McLaren stradale. Grazie all’aerodinamica ispirata alla Formula 1 e alla modalità Race, la W1 si trasforma letteralmente da vettura stradale a macchina da pista. In modalità Race, l’altezza da terra si abbassa di 37 mm all’anteriore e di 17 mm al posteriore, generando fino a 1.000 kg di deportanza.

La W1 introduce le caratteristiche aerodinamiche più avanzate mai viste su una McLaren stradale. Una delle innovazioni principali è l’ala posteriore McLaren Active Long Tail, che si estende di 300 mm per migliorare l’efficienza aerodinamica e la stabilità a velocità elevate. Questo è solo uno dei numerosi brevetti depositati per le nuove soluzioni aerodinamiche, confermando il continuo impegno di McLaren nel portare l’ingegneria delle supercar a nuovi livelli.

La McLaren W1 è la vettura omologata per uso stradale più veloce mai prodotta dalla casa. È in grado di raggiungere i 300 km/h più velocemente della Speedtail e batte di 3 secondi a giro la McLaren Senna sul circuito di riferimento del marchio. Le cifre di accelerazione sono sbalorditive: la W1 scatta da 0 a 200 km/h in soli 5,8 secondi e da 0 a 300 km/h in meno di 12,7 secondi, con una velocità massima limitata elettronicamente a 350 km/h.

Le nuove sospensioni McLaren Race Active Chassis Control III offrono un controllo e una flessibilità mai visti prima, garantendo prestazioni eccellenti sia su strada che su pista. Lo sterzo idraulico ad alte prestazioni e il sistema frenante idraulico amplificano ulteriormente le sensazioni di guida, rendendo la W1 una vera estensione del pilota.

L’interno della McLaren W1 è progettato per garantire una connessione autentica tra il pilota e la vettura. I sedili, integrati nella monoscocca Aerocell, offrono un’esperienza di guida impareggiabile, con pedali, volante e comandi completamente regolabili. Ogni dettaglio dell’abitacolo è studiato per abbracciare il conducente, assicurando massima visibilità e comfort su strada e in pista.

Per chi desidera personalizzare ulteriormente la propria W1, McLaren offre opzioni su misura praticamente illimitate tramite McLaren Special Operations (MSO), incluso l’esclusivo materiale per interni McLaren InnoKnit.

Con un prezzo di partenza di circa 2 milioni di sterline, la McLaren W1 si posiziona come una delle supercar più esclusive al mondo. Verranno prodotte solo 399 unità, e tutte sono già state assegnate ai fortunati clienti.