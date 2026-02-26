La nuova CUPRA Born sta per arrivare: design sorprendente e tecnologie d’avanguardia

La rivoluzione elettrica di CUPRA si prepara a un nuovo capitolo. La nuova CUPRA Born, primo modello completamente elettrico del marchio, è pronta a mostrarsi al pubblico con un’identità più affilata, emozionale e riprogettata sul piano ingegneristico. L’anteprima mondiale si terrà il 5 marzo alle ore 10:00 CET, data in cui il brand svelerà nel dettaglio tutte le novità di questa vettura destinata a ridefinire le regole della mobilità sportiva a zero emissioni.

All’esterno, la nuova Born incarna in pieno il DNA del design CUPRA. I fari Matrix LED triangolari conferiscono alla parte frontale un carattere deciso e futurista, mentre il logo posteriore illuminato esalta la personalità audace del modello. Ogni linea e ogni superficie sembrano disegnate per comunicare dinamismo e tensione, in perfetta coerenza con l’identità visiva del marchio.

L’esperienza a bordo è stata ulteriormente raffinata. L’abitacolo della nuova CUPRA Born mostra un passo avanti significativo in termini di qualità percepita e di cura dei materiali. Ogni dettaglio è pensato per offrire al conducente un ambiente tecnologico ma accogliente, dove comfort e sportività convivono in modo armonioso.

Oltre al design, la nuova CUPRA Born punta sulle prestazioni e sulle innovazioni più avanzate. Il primo modello completamente elettrico del marchio offre prestazioni elettrizzanti grazie a funzionalità che rendono ogni guida estremamente intensa. Il risultato è un’auto che non rinuncia alla grinta e al piacere di guida tipici di CUPRA, pur sposando con convinzione la sostenibilità e l’efficienza dell’elettrico.

Design sorprendente, interni migliorati e tecnologie superiori: questi i tre pilastri su cui si fonda la nuova generazione della CUPRA Born. Un progetto che testimonia la volontà del brand di andare oltre le convenzioni e di costruire una gamma che unisca emozione, potenza e innovazione in chiave sostenibile.

Con questa nuova versione, CUPRA conferma la propria ambizione di essere un punto di riferimento per chi cerca un’auto capace di emozionare anche nel mondo elettrico. La nuova Born non è soltanto un’evoluzione di stile, ma un simbolo della trasformazione del marchio verso un futuro a energia pulita e ad alte prestazioni.