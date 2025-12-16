Connect with us

“LA RIVOLTA DELLA GIOIA”: grande successo per il debutto mondiale dello spettacolo musicale

Published

Un’ondata di musica, poesia e ribellione ha travolto l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Nei giorni 12, 13 e 14 dicembre, il pubblico ha assistito al debutto mondiale di “La Rivolta della Gioia”, lo spettacolo musicale scritto e concepito da Cristian Ceresoli, autore dell’acclamata opera pop “La M*rda”, tradotta in oltre venti lingue e premiata nei più importanti festival internazionali.

Definito dagli spettatori “straordinario” e “rivoluzionario”, e accolto dalla critica come “il felice incontro tra Jesus Christ Superstar, Mistero Buffo di Dario Fo e la musica di Goran Bregović”, il musical ha trasformato il teatro in una grande festa collettiva, un’esperienza contagiosa capace di scuotere i corpi e le coscienze.

Sul palco, dodici giovanissimi protagonisti hanno dato vita a una ribellione in musica, scegliendo la gioia contro il buio delle armi e lo squallore della guerra. Insieme a loro, un eccezionale cast di interpreti composto dalla pluripremiata Silvia Gallerano (premio The Stage for Acting Excellence), Fabio Monti, Gianluca Casadei alla fisarmonica, e il giovanissimo Nicola Ceresoli, dodicenne al suo debutto. La direzione musicale è del Maestro Stefano Piro, che firma anche alcune delle musiche assieme a Casadei, Ceresoli e A. Pizzicato.

Il progetto, realizzato sotto l’Alto Patrocinio dell’Unione Europea, è una produzione del popolo migrante di Spin Time e Frida Kahlo Productions, con la collaborazione di Teatro Di Dioniso, PAV, Produzioni Fuorivia, Teatro De Gli Incamminati e la comunità della Scuola Di Donato di Roma. Sul palco anche il “Coretto della Gioia”, composto da voci bianche che hanno illuminato lo spettacolo con energia e purezza.

“La Rivolta della Gioia” nasce come un concerto partecipato e travolgente, tra risate, emozioni e momenti di intensa commozione. L’opera racconta – attraverso note, parole e voci intrecciate – una storia ribelle che è appartenuta a tutti e che continua a risuonare oggi con forza di rinascita e libertà.

In un passaggio emblematico, Ceresoli dichiara: “Se non si grida evviva la libertà ridendo, non si grida evviva la libertà!”. Una frase che riassume perfettamente lo spirito dello spettacolo: la gioia come forma più alta di resistenza, la musica come strumento di unione, l’arte come possibilità di miracolo.

Con “La Rivolta della Gioia”, Cristian Ceresoli conferma ancora una volta la sua capacità di unire poesia, teatro e impegno civile in un linguaggio universale e travolgente. Lo spettacolo, che ha già conquistato il cuore del pubblico romano, promette di essere solo l’inizio di un percorso capace di portare, in Italia e nel mondo, un messaggio di forza e umanità attraverso la potenza della scena.

