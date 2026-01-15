LACRIM: esce il 6 febbraio il nuovo album “CIPRIANI”

Lacrim, una delle voci più autorevoli e internazionali del rap francese, torna con un nuovo progetto discografico. Il suo atteso album “Cipriani” uscirà il 6 febbraio ed è già disponibile in pre-order. Con oltre 2 miliardi di stream globali e più di 4,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, l’artista franco-algerino conferma la sua centralità nella scena europea del rap.

L’annuncio è accompagnato da un video dal tono potente e cinematografico, in cui la voce narrante di Salvatore Esposito scandisce una storia intensa e reale. Tra gesti quotidiani e volti sospesi tra luce e ombra, il corto racconta la dicotomia fra sopravvivenza e libertà, temi cari all’universo narrativo di Lacrim.

Il nuovo album sarà disponibile in diverse versioni: CD autografato, una limited edition con un’esclusiva edizione di Esse Magazine (Lacrim Issue), oltre a vari LP colorati tra cui cream e marbled red, anche in edizione firmata. Un’attenzione ai dettagli che esprime la volontà dell’artista di offrire ai fan un oggetto unico, oltre al valore musicale dell’opera.

“Cipriani” arriva dopo l’uscita del singolo “Rock” feat. Baby Gang, ultima collaborazione italiana di Lacrim, che consolida il legame artistico fra Parigi e Milano. Il brano segue la partecipazione al Red Bull 64 Bars – primo episodio internazionale in lingua francese – e la presenza all’Altraonda Festival di Genova. Nel freestyle realizzato per Red Bull, su una base del producer di Geolier Dat Boi Dee, Lacrim ha unito influenze hip hop e sonorità marocchine, confermando la propria capacità di fondere linguaggi e identità culturali.

Nato a Parigi da genitori algerini, Lacrim rappresenta una delle figure più influenti del rap europeo contemporaneo. In oltre dieci anni di carriera ha collezionato più di 15 certificazioni oro e platino dalla SNEP, tra cui Force & Honneur (3 platini, 2017), Corleone (platino, 2014), R.I.P.R.O. Volumes I & III, Lacrim (2019) e Persona Non Grata (2021). A questi si aggiungono le certificazioni oro per R.I.P.R.O. Volume IV e Veni Vidi Vici (2024).

Le sue collaborazioni parlano di ponti culturali e fratellanze artistiche. Oltre a Baby Gang, Lacrim ha lavorato con alcune delle voci più rappresentative della scena italiana, tra cui Sfera Ebbasta nel brano Dracula, Ghali in Tristi e Vladimir Cauchemar. Il suo talento nel raccontare la vita di strada con autenticità e intensità lo ha reso un punto di riferimento anche oltre i confini francesi.

Con “Cipriani”, Lacrim promette di esplorare ancora una volta le profondità della propria esperienza e cultura, mescolando verità e introspezione a una produzione potente. Un disco che si preannuncia come un nuovo capitolo di un percorso artistico capace di unire il Mediterraneo attraverso il linguaggio universale del rap.

Milano, gennaio 2026