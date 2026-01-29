Connect with us

Spettacolo

LACRIM: Svelata la tracklist di “CIPRIANI”, il nuovo album in uscita il 6 febbraio

Published

Lacrim, una delle figure più autorevoli del rap francese, torna con un progetto che promette di ridefinire il concetto di collaborazione internazionale. Il suo nuovo album, “CIPRIANI”, in uscita il 6 febbraio e già disponibile in pre-order, è un lavoro che celebra l’incontro tra le scene urban francese e italiana, segnando un passaggio fondamentale nel percorso artistico del rapper parigino.

Con oltre 2 miliardi di stream globali e 4,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Lacrim si conferma tra i protagonisti assoluti del panorama rap europeo. Nato a Parigi da genitori algerini, l’artista ha costruito un’identità musicale unica, capace di fondere sonorità crude e intime, restituendo il ritratto di una realtà urbana complessa ma profondamente autentica.

Anticipato dai singoli “Rock” feat. Baby Gang e “100 Kili” feat. Simba La Rue – due brani bilingue che intrecciano le sonorità d’oltralpe con quelle italiane – “CIPRIANI” si presenta come un progetto ambizioso e corale. Al suo interno trovano spazio collaborazioni con alcuni tra i nomi più influenti della scena italiana: Gué, Emma, Lazza, Luchè, Noyz Narcos, Niky Savage, Nerissima Serpe e Papa V.

Questo disco non è solo un ponte tra due lingue e due culture, ma anche una dichiarazione d’intenti. “Cipriani rappresenta un nuovo e importante capitolo nel percorso artistico di Lacrim. Un progetto pensato appositamente per il pubblico del nostro paese, che rafforza il legame tra le due scene e ne evidenzia la crescente vicinanza artistica e culturale”, si legge nel comunicato ufficiale.

La tracklist, composta da dodici brani, offre un viaggio tra introspezione e vita di strada:
1. Amori Stupidi
2. Rock feat. Baby Gang
3. 100 Kili feat. Simba La Rue
4. Jaques & Rene feat. Gué
5. I Know What You Want feat. Emma
6. Patek Philippe feat. Lazza
7. Portofino feat. Baby Gang
8. Delicato feat. Luchè
9. Silvio B. feat. Noyz Narcos
10. Budokai feat. Niky Savage
11. Non L’abbiamo Scelto feat. Nerissima Serpe, Papa V
12. Napolitan

Il disco sarà pubblicato in diverse versioni, tra cui CD autografato, limited edition con una speciale edizione di ESSE Magazine (Lacrim Issue) e LP colorati nelle varianti cream e marbled red, disponibili anche in versione firmata.

Per introdurre il progetto, Lacrim ha accompagnato l’annuncio con un video cinematografico dal tono realistico e intenso, in cui la voce narrante di Salvatore Esposito guida lo spettatore in un racconto fatto di gesti quotidiani, contrasti e vite sospese tra luce e ombra.

Oltre ad essere un omaggio al legame culturale tra Francia e Italia, “CIPRIANI” conferma la volontà di Lacrim di espandere ulteriormente il suo linguaggio artistico. In oltre dieci anni di carriera, l’artista ha conquistato più di 15 certificazioni oro e platino dalla SNEP in Francia, tra cui tre dischi di platino per “Force & Honneur” (2017), e numerosi riconoscimenti per album come “Corleone” (2014), “R.I.P.R.O.” Volumes I e III, “Lacrim” (2019), “Persona Non Grata” (2021) e “Veni Vidi Vici” (2024).

Lacrim ha sempre mantenuto un forte legame con l’Italia, collaborando in passato con artisti come Sfera Ebbasta nel brano “Dracula” e con Ghali in “Tristi”. La sua capacità di attraversare paesi e culture attraverso il linguaggio della musica lo ha reso un punto di riferimento per le nuove generazioni, capace di unire la poetica della strada alla riflessione personale.

Con “CIPRIANI”, Lacrim non solo consolida il suo ruolo di ponte tra due mondi, ma si candida a essere protagonista di una nuova fase del rap europeo, dove le contaminazioni linguistiche e le collaborazioni internazionali diventano il cuore della narrazione contemporanea.

Sport

Reale Mutua rinnova con FITP, Main Partner agli Internazionali BNL di Roma

Spettacolo

LACRIM: Svelata la tracklist di "CIPRIANI", il nuovo album in uscita il 6 febbraio
