LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni e Mannarino arriva FIORELLA MANNOIA

Dopo l’annuncio di Claudio Baglioni e Mannarino, il Lake Sound Park continua a svelare i protagonisti della sua quinta edizione, confermando la presenza di una delle icone più amate della musica italiana. Fiorella Mannoia sarà in concerto il 9 luglio 2026 negli spazi suggestivi di Villa Erba a Cernobbio (Como), dove il festival ogni estate incontra la bellezza del lago e la magia della musica dal vivo.

Il nuovo appuntamento arricchisce un cartellone già prestigioso, che vedrà sullo stesso palco Claudio Baglioni l’11 luglio e Mannarino il 24 luglio 2026. Il festival, promosso da MyNina, si conferma così come uno degli eventi di punta dell’estate italiana, una rassegna che unisce musica e cultura in una cornice naturale unica.

Fiorella Mannoia porterà al Lake Sound Park il progetto speciale “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, un viaggio musicale che celebra i repertori di Fabrizio De André e Ivano Fossati. L’occasione è quella dei trent’anni di Anime Salve (1996), l’ultima opera di De André realizzata proprio insieme a Fossati.

“Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” sarà un omaggio intenso e raffinato, costruito intorno ai brani più amati dei due grandi cantautori, figure fondamentali anche nella storia artistica della Mannoia. Lo spettacolo proporrà nuove versioni, classici già parte del suo repertorio e pagine indimenticabili della musica italiana, reinterpretate con la profondità e l’eleganza che da sempre contraddistinguono l’artista romana.

Con questa nuova presenza, il Lake Sound Park 2026 ribadisce la propria vocazione a un’offerta musicale diversificata e di alta qualità, mettendo a segno – come si legge nel comunicato – “un altro grande colpo – non l’ultimo – confermando il suo ruolo all’interno del circuito dei principali festival estivi italiani.” Ogni edizione del festival è pensata per valorizzare il dialogo tra musica e natura, offrendo agli spettatori un’esperienza immersiva e suggestiva sul Lago di Como.

I biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia saranno disponibili dalle ore 11:00 di mercoledì 3 dicembre 2025, su TicketOne, Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. L’organizzazione raccomanda di acquistare i biglietti solo attraverso i canali ufficiali, declinando ogni responsabilità per eventuali acquisti presso circuiti non autorizzati.

Con il nome di Fiorella Mannoia si aggiunge un altro tassello importante al cartellone 2026 del Lake Sound Park, che si conferma ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, capace di unire grande musica, emozioni e il fascino irripetibile del Lago di Como.