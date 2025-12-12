LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni, Mannarino e Fiorella Mannoia arriva IL VOLO

Dopo gli annunci di Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e Mannarino, il Lake Sound Park completa un’altra importante tappa della sua quinta edizione con un nuovo nome di rilievo: Il Volo. Il celebre trio sarà protagonista il 17 luglio 2026 a Villa Erba, negli spazi dell’Ex Galoppatoio di Cernobbio, dove la musica incontra la cornice naturale del Lago di Como.

L’annuncio, arrivato l’11 dicembre 2025, conferma l’impegno del festival nel portare sul lago alcuni dei nomi più amati della scena musicale italiana e internazionale. Dopo gli appuntamenti già fissati con Baglioni l’11 luglio, Mannoia il 9 luglio e Mannarino il 24 luglio, la presenza de Il Volo rappresenta un’ulteriore conferma della crescita e del prestigio di un evento che, edizione dopo edizione, si consolida come uno dei festival estivi più attesi in Italia.

Il trio, formato da tre artisti ormai riconosciuti in tutto il mondo per la loro capacità di coniugare la tradizione lirica italiana con il pop, porterà sul palco del lago una delle tappe del loro “World Tour 2026–2027”. Il tour toccherà numerosi Paesi europei – tra cui Spagna, Belgio, Germania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Portogallo, Austria – per poi attraversare l’America Latina e gli Stati Uniti. Si tratta dunque di un appuntamento prestigioso, che proietta ancora una volta il Lake Sound Park in un circuito di respiro internazionale.

“Con la sua variegata e importante offerta musicale e culturale, il festival organizzato da MyNina in collaborazione con Shining Production è il fiore all’occhiello di Villa Erba e della città di Cernobbio e per la sua quinta edizione mette a segno un altro grande colpo – non l’ultimo – confermando il suo ruolo all’interno del circuito dei principali festival estivi italiani.”

Le prevendite per il concerto de Il Volo al Lake Sound Park 2026 saranno disponibili in esclusiva per il fanclub a partire dalle ore 16:00 di giovedì 11 dicembre, mentre la vendita generale sarà attiva dalle 16:00 di venerdì 12 dicembre su TicketOne. Gli organizzatori ricordano che non si assumono responsabilità per l’acquisto di biglietti tramite canali non ufficiali o non autorizzati.

Con questa nuova conferma, il Lake Sound Park consolida il proprio ruolo di evento di punta dell’estate musicale italiana, capace di fondere natura, cultura e spettacolo in una cornice affascinante e suggestiva come quella del Lago di Como. L’attesa per il ritorno di Il Volo è già altissima, e la data del 17 luglio 2026 promette di regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile sotto le stelle di Cernobbio.