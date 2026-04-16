Lana Del Rey firma il brano originale di 007 First Light con David Arnold

Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo attesissimo videogioco di IO Interactive ambientato nell'universo di James Bond. Insieme al compositore David Arnold, storico autore delle musiche di diversi film della saga, la cantautrice statunitense ha scritto e interpretato il brano originale First Light, che accompagnerà i giocatori in una rivisitazione delle origini dell'agente segreto più famoso al mondo.



L'arrivo della nuova colonna sonora è stato celebrato con una premiere sui principali canali digitali di 007 First Light, tra cui Twitch, YouTube, TikTok, Steam e X. Lana Del Rey, artista di fama globale, porta la sua inconfondibile estetica nell'universo di Bond, reinterpretando il genere classico e adattandolo alla narrazione inedita del videogioco.



È una gioia vedere due talenti straordinari come Lana Del Rey e David Arnold unire le forze; il risultato suona immediatamente 'Bond', pur conferendo un'identità fresca a 007 First Light. Il ritorno di Bond nel mondo dei videogiochi è un momento storico per noi di IO Interactive, e avere una colonna sonora di questa qualità lo rende ancora più indimenticabile, sottolinea il CEO di IO Interactive, Hakan Abrak.



David Arnold, tra i più importanti compositori della saga, aggiunge: Il tema musicale di Bond è un momento narrativo unico: deve catturare grandezza, drammaticità e intrigo tutto in una volta. Avendo fatto parte di quella tradizione musicale, capisco quanto sia importante onorarne l'eredità, consentendone al contempo l'evoluzione. Lana ha conferito alla canzone un'eleganza e un'atmosfera che sembravano perfettamente adatte a continuare quella tradizione, introducendo al contempo qualcosa di fresco per una nuova Era.



La collaborazione tra Lana Del Rey e David Arnold è stata resa possibile grazie al produttore Gabriel Moszkowski della Media W, dando così vita a un nuovo capitolo musicale nella storia di James Bond e introducendo i videogiocatori a un'esperienza sonora unica.



007 First Light si presenta come un videogame audace e innovativo, con una storia che reinventa le origini del celebre agente segreto, seguendo le vicende di un giovane James Bond alle prime armi nel mondo dello spionaggio. Il gioco sarà disponibile a partire dal 27 maggio 2026 e sono già aperti i preordini.



Lana Del Rey, con oltre 77 milioni di album venduti e decine di miliardi di stream, è una delle interpreti più rilevanti della musica internazionale. Sesta artista femminile più ascoltata di tutti i tempi su Spotify, Lana vanta una carriera ricca di successi, da Born to Die a Norman Fucking Rockwell!, con undici nomination ai GRAMMY Awards. Ora, la sua voce iconica e il suo stile raffinato segnano una nuova era musicale anche nell'universo videoludico di 007.