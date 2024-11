Lancia celebra 118 anni di storia, eleganza e innovazione

Lancia, storico marchio automobilistico italiano, celebra il suo 118° anniversario, un traguardo straordinario che testimonia una lunga tradizione di passione, stile e innovazione. Fondata il 27 novembre 1906 a Torino da Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, l’azienda ha saputo evolversi e reinventarsi mantenendo sempre viva la propria identità.

Per l’occasione, Lancia ha realizzato un video celebrativo (LINK AL VIDEO), che intreccia passato e futuro mettendo in luce i suoi modelli iconici e il ruolo della Nuova Ypsilon come capostipite della rinascita del brand. Le celebrazioni hanno coinvolto i dipendenti in tutti i siti produttivi del marchio, in Italia, Francia e Spagna, in una simbolica unione che conferma l’orgoglio e l’impegno di chi lavora ogni giorno per mantenere alto il nome di Lancia.

Il cuore delle celebrazioni è stato a Torino, presso la storica sede di Via Plava, dove dipendenti e top management si sono ritrovati per festeggiare. In un clima di grande entusiasmo, è stata esposta la Nuova Ypsilon, simbolo della nuova era del marchio, permettendo ai presenti di conoscerla da vicino e di interagire con i progettisti che hanno dato vita al modello.

Eventi analoghi si sono svolti anche presso gli stabilimenti Lancia di Zaragoza, in Spagna, e Poissy, in Francia, creando un abbraccio simbolico tra tutte le anime del brand.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di celebrare questo anniversario che segna un altro tassello della nostra storia leggendaria, fatta di eleganza senza tempo, innovazione tecnologica e primati sportivi. In questi 118 anni, Lancia ha creato vetture belle, innovative e spiccatamente italiane che continuano a essere nel cuore della gente”.

La storia di Lancia è un racconto di innovazioni pionieristiche. La sua prima vettura, la 12 HP del 1908, fu un successo grazie a soluzioni tecniche all’avanguardia come la trasmissione a cardano. Da allora, modelli come la Lambda (1922), prima vettura al mondo con scocca portante, e l’Aurelia (1950), che introdusse il motore V6, hanno rivoluzionato il panorama automobilistico.

Non solo tecnologia, ma anche successi sportivi: dagli anni ’70 con la leggendaria Stratos, fino agli anni ’80 con la Delta, Lancia ha dominato il mondo dei rally, conquistando ben 15 Campionati del Mondo.

Oggi, la Nuova Ypsilon proietta Lancia nel futuro. Dotata del sistema S.A.L.A. (Sound Air Light Augmented), offre un’esperienza di guida tecnologicamente avanzata e premium, rimanendo fedele al design elegante e innovativo che da sempre contraddistingue il brand.

Un elemento centrale nella strategia di rinascita di Lancia sono gli showroom Casa Lancia, attualmente presenti in 160 località italiane, con un’espansione prevista in Europa entro il 2025. Qui, i visitatori possono immergersi in una customer experience di lusso e scoprire le offerte esclusive.

Fino al 30 novembre, è possibile mettersi al volante della Nuova Ypsilon Ibrida con una rata mensile di 200€ per 48 mesi, oppure scegliere la versione Elettrica con un finanziamento di 200€ per 36 mesi, con il primo pagamento posticipato di 90 giorni.

Lancia rappresenta l’essenza dello stile italiano, unendo eleganza, creatività e innovazione. Ogni modello è una testimonianza di come il design possa superare il tempo: dall’eleganza della Aurelia B24 Spider alla sportività della Stratos.

La Nuova Ypsilon porta avanti questa tradizione con un linguaggio di design che combina forme fluide e sensuali con dettagli audaci, come la calandra a calice e i fanali posteriori ispirati alla Stratos. Gli interni, raffinati ed eco-sostenibili, utilizzano materiali pregiati come pelle e velluto riciclati.

Dal primo logo disegnato nel 1907 alle evoluzioni successive, ogni elemento dell’identità visiva di Lancia riflette il suo spirito innovativo. La stessa attenzione si ritrova nei nomi dei modelli, che spaziano dalle lettere dell’alfabeto greco, come Lambda e Delta, alle vie romane, come Aurelia e Flaminia, fino alla moderna Ypsilon.

Con l’annuncio del ritorno nel motorsport previsto per il 2025 con la Nuova Ypsilon Rally4 HF, Lancia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua gloriosa storia.

Le vetture Lancia sono state protagoniste non solo delle strade, ma anche del grande schermo. Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni, Brigitte Bardot e molti altri hanno scelto Lancia per il loro stile inconfondibile, mentre film iconici come Il sorpasso e To Rome with Love hanno celebrato le sue auto come vere e proprie star.

Con 118 anni di storia alle spalle, Lancia continua a essere un simbolo di eccellenza italiana, pronto a conquistare nuove generazioni di appassionati.