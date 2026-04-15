Lancia Ypsilon Turbo 100: debutta la nuova motorizzazione turbo benzina a Milano

La nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 debutta oggi sul mercato italiano, presentata a Milano con una motorizzazione turbo benzina da 100 CV abbinata a un cambio manuale a sei marce, pensata per rispondere alle esigenze di chi cerca una guida diretta e dinamica senza rinunciare a stile, comfort e personalizzazione. La Ypsilon Turbo 100 diventa così la soluzione più accessibile dell'intera gamma Lancia, con un prezzo di listino inferiore di 3.000 euro rispetto alle versioni ibride e una promozione lancio a 15.950 euro in caso di finanziamento, con 36 rate da 99 euro al mese. L'offerta è pensata per ampliare il pubblico di riferimento, rendendo l'ingresso nel mondo Lancia ancora più semplice e concreto.



La nuova motorizzazione turbo benzina si inserisce all'interno della strategia multi-energia del marchio: ora la gamma Ypsilon comprende le versioni mild hybrid, elettrica e, da oggi, turbo benzina. Tre anime per tre stili di vita contemporanei, tutte disponibili nelle configurazioni Ypsilon, LX e HF Line.



Presentata pochi giorni dopo la Design Week di Milano, la nuova Ypsilon Turbo 100 ha scelto un contesto ideale per esaltare la capacità di Lancia di trasformare la funzionalità in bellezza e innovazione in passione. Sul palco milanese, al fianco del CEO Roberta Zerbi, si sono esibiti anche i campioni di pattinaggio artistico Sara Conti e Niccolò Macii, simboli di controllo, precisione e fiducia reciproca: Controllo assoluto, precisione, fiducia reciproca - questi sono i valori che rendono vincenti i due sportivi e che Lancia ha voluto raccontare in un parallelismo concettuale che accomuna la passione sportiva ed il progetto di nuova Ypsilon.



Il cuore della nuova Ypsilon Turbo 100 è il motore tre cilindri turbobenzina da 1.199 cm³, capace di erogare 101 CV a 5.500 giri/min e una coppia massima di 205 Nm già disponibile a 1.750 giri, grazie al turbocompressore a geometria variabile. Le prestazioni sono di rilievo per il segmento, con uno scatto 0-100 km/h in 10,2 secondi e una velocità massima di 194 km/h, valori spesso migliori rispetto ai principali competitor.



Grande attenzione è stata dedicata all'affidabilità e all'efficienza: iniezione diretta ad alta pressione, sistema di fasatura valvole a ridotto attrito, testa pistoni ridisegnata e ciclo Miller garantiscono consumi contenuti e una combustione più pulita. Il programma di sviluppo ha superato le 30.000 ore su banco prova e 3 milioni di chilometri su strada, assicurando robustezza e costi di gestione prevedibili.



Rispondendo direttamente alle richieste dei clienti italiani, la scelta della motorizzazione benzina e del cambio manuale va incontro a una fetta di automobilisti che privilegiano la semplicità, il controllo diretto e la praticità dell'utilizzo quotidiano. La Ypsilon Turbo 100 rinnova l'interno con dettagli pratici e un tunnel centrale più funzionale alla nuova leva del cambio.



Oltre alla formula promozionale, il prezzo di listino parte da 22.200 euro chiavi in mano (LX e HF Line a 25.200 euro). La Nuova Ypsilon Turbo 100 nasce dall'ascolto diretto dei clienti e dall'analisi del mercato italiano. Una parte consistente degli automobilisti, infatti, continua a preferire la guida manuale: una scelta pratica, legata al controllo diretto del veicolo.



Il lancio del nuovo modello sarà sostenuto da una campagna di comunicazione con protagonista Greta Ferro, attrice italiana simbolo di stile personale e libertà di scelta, in onda dal 10 maggio 2025. Protagonista dello spot è Greta Ferro, attrice italiana che ha costruito il suo percorso scegliendo ogni volta la propria direzione - dal mondo della moda al cinema - con uno stile personale e riconoscibile. Una scelta coerente con i valori della campagna: la libertà di decidere. Il coraggio di seguire la propria strada. Il piacere di mettersi in movimento.



Il debutto della Lancia Ypsilon Turbo 100 arricchisce la gamma con una proposta che punta a conquistare un'ampia fetta di pubblico offrendo tecnologia, affidabilità e piacere di guida a un prezzo competitivo, confermando il ruolo di Lancia nell'eccellenza del design e dell'innovazione italiani.