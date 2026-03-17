Laufenn S Fit 2: il nuovo pneumatico sportivo progettato per l’Europa punta su sicurezza, efficienza e durata

Il marchio Laufenn amplia la propria offerta nel segmento estivo con il nuovo Laufenn S Fit 2, uno pneumatico sportivo sviluppato specificamente per il mercato europeo che promette di combinare prestazioni elevate, sicurezza sul bagnato, efficienza e lunga durata. Il nuovo modello rappresenta anche un traguardo importante per il brand, perché è il primo pneumatico Laufenn scelto come primo equipaggiamento da costruttori di veicoli europei, segno di una crescente rilevanza nel panorama automotive del continente.

Il progetto nasce sotto l’egida di Hankook, che con Laufenn punta a offrire prodotti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo senza rinunciare agli standard tecnici e qualitativi del gruppo. Il Laufenn S Fit 2 è disponibile sul mercato in 94 misure complessive, con diametri che vanno da 15 a 20 pollici, mentre la variante S Fit 2 SUV copre le dimensioni da 16 a 20 pollici, per adattarsi a un’ampia gamma di veicoli.

Secondo Jang Hyuk Moon, Vicepresidente del Dipartimento Marketing di Hankook Tire Europe, questo nuovo pneumatico rappresenta un passo strategico per il marchio: “Con il Laufenn S Fit 2 affiniamo il profilo del nostro brand nel segmento estivo. Il fatto che venga utilizzato anche come primo equipaggiamento è un traguardo importante e dimostra la crescente rilevanza di Laufenn nel mercato europeo.”

Sviluppato e testato specificamente per le condizioni di guida europee, il Laufenn S Fit 2 è progettato per offrire stabilità nelle curve veloci su asfalto caldo, controllo in caso di pioggia intensa e comfort nella guida urbana. Il risultato è uno pneumatico che mira a soddisfare sia chi cerca prestazioni sportive sia chi desidera affidabilità nell’uso quotidiano.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la sicurezza sul bagnato. Grazie all’elevato contenuto di silice nella mescola e al design convesso dei tasselli del battistrada, quasi il 90% delle misure ottiene la classificazione UE “A” per l’aderenza sul bagnato, il livello più alto previsto dall’etichetta europea degli pneumatici. Questo si traduce in una riduzione degli spazi di frenata del 16% rispetto al modello precedente.

Le quattro ampie scanalature longitudinali sono state progettate per migliorare il drenaggio dell’acqua, riducendo il rischio di aquaplaning. Allo stesso tempo, la maneggevolezza sul bagnato migliora del 10%, favorendo maggiore stabilità laterale e una migliore tenuta in curva anche alle velocità più elevate.

Oltre alle prestazioni dinamiche, il nuovo pneumatico punta anche sull’efficienza. Il Laufenn S Fit 2 presenta infatti una resistenza al rotolamento classificata tra B e C, contribuendo a ottimizzare i consumi di carburante.

Grazie all’impiego di una nuova generazione di polimeri nella mescola, lo pneumatico garantisce inoltre un chilometraggio superiore del 15% rispetto al modello precedente, con un impatto positivo sui costi di gestione del veicolo nel lungo periodo. Il design ottimizzato del battistrada aiuta anche a ridurre vibrazioni e rumorosità, migliorando il comfort durante la guida.

Il nuovo Laufenn S Fit 2 è stato progettato anche per garantire un elevato livello di comfort acustico, grazie alla bassa rumorosità di rotolamento. Il peso ridotto e l’elevata capacità di carico permettono inoltre allo pneumatico di essere impiegato su un’ampia varietà di vetture, dalle compatte ai SUV.

In linea con l’evoluzione del mercato automotive, Laufenn sta introducendo una marcatura specifica per veicoli elettrici e ibridi plug-in, che identificherà gli pneumatici sviluppati per soddisfare le esigenze di queste motorizzazioni. Questa strategia fa già parte della seconda generazione di prodotti del marchio e riguarda anche il nuovo S Fit 2, pronto quindi ad accompagnare la crescente diffusione della mobilità elettrificata.

Con il debutto del Laufenn S Fit 2, il brand rafforza dunque la propria presenza nel segmento degli pneumatici estivi sportivi, puntando su un mix equilibrato di prestazioni, sicurezza sul bagnato, efficienza e durata, elementi sempre più centrali per gli automobilisti europei.