Laura Mà racconta l’anima invisibile delle città con “Ad un passo dalla mia follia”

È disponibile in radio e in digitale “Ad un passo dalla mia follia”, il nuovo singolo della cantautrice e psicologa abruzzese Laura Mà, nome d’arte di Laura Manuela Di Biagio. Un brano intenso e autentico, capace di unire ritmo e introspezione, in cui l’artista restituisce voce e dignità a chi vive ai margini della società.

La canzone si muove sul confine sottile tra fragilità e riscatto, mettendo in luce le vite invisibili dei senzatetto e di quanti affrontano le loro battaglie quotidiane nell’indifferenza generale. Laura Mà sceglie un linguaggio diretto e tagliente, raccontando senza pietismo ma con una profonda umanità, la possibilità di risalire dalle cadute e di trasformare il dolore in energia e speranza.

«È uno specchio crudo e lucido della fragilità umana, quella che può toccare chiunque: in un momento sbagliato, in una scelta difficile, in una solitudine troppo pesante da portare. Ma dentro questa caduta c’è sempre una scintilla: la musica che fa danzare, che abbraccia, che salva, che trasforma il dolore. Perché anche quando cadi, anche quando sei ai margini, la rinascita è sempre possibile», racconta la cantautrice.

“Ad un passo dalla mia follia” rappresenta così un viaggio emotivo che trasforma l’esperienza individuale in un messaggio universale di vita, resistenza e rinascita. È una danza che accoglie la verità, senza nasconderla dietro la leggerezza della melodia, e che invita chi ascolta a riconoscersi nella vulnerabilità che appartiene a tutti.

Laura Mà è una voce nuova ma già riconoscibile nel panorama cantautorale italiano. Cantautrice per destino, psicologa per vocazione e maître per necessità, ha sempre seguito la sua passione per la musica con determinazione. Nata a Roiano di Campli, nel cuore dell’Abruzzo, in una famiglia di insegnanti, ha portato avanti la sua formazione tra studi universitari e lavoro nel settore alberghiero, arrivando a diventare maître in hotel di lusso a Roma. Nel 2024 si è laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, continuando parallelamente a scrivere, produrre e interpretare i propri brani.

Il nuovo singolo arriva dopo una serie di lavori che hanno segnato la sua crescita artistica e personale: “E Correrò” (2019), “Sei Forte Davvero” (2020), “Tu Unico Eroe” (2021), “Bambino Ucraino” (2022), “Camminami Accanto” (2024) e ora “Ad un passo dalla mia follia” (2025). Ogni canzone rappresenta una tappa di un percorso fatto di cadute e rinascite, sogni inseguiti e momenti di verità.

Nel corso della sua formazione artistica, Laura Mà ha studiato canto e pianoforte con maestri come Maria Grazia Fontana, Lello Abate, Fabrizio Zaniol e Giusy Zaccagnini, partecipando a numerosi festival e concorsi: dal Festival di Castrocaro nel 2017 a Una Voce per l’Europa e X Factor nel 2018, fino a Musica contro le Mafie (2020), Sanremo New Talent Winter (2021), Il Premio Lunezia e Il Roma Music Festival (2023).

Con “Ad un passo dalla mia follia”, Laura Mà conferma la sua capacità di raccontare la realtà attraverso una prospettiva intima ma universale, in cui ogni parola diventa un gesto di consapevolezza e ogni nota un invito alla rinascita. Una canzone che emoziona, muove e restituisce alla musica il suo potere più autentico: quello di unire le persone attraverso la verità delle emozioni.