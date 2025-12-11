Connect with us

Laura Pausini raddoppia le date italiane: il trionfo continua con “IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027”

L’inarrestabile successo di Laura Pausini prosegue senza sosta. Dopo aver conquistato i palcoscenici di tutto il mondo, la cantautrice italiana annuncia il raddoppio di quattro date italiane del suo attesissimo “IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027”, confermando un entusiasmo da record da parte dei fan.

Il tour mondiale, l’undicesimo della sua straordinaria carriera, partirà ufficialmente il 27 marzo 2026 da Pamplona e toccherà inizialmente la Spagna, con tappe a Tenerife, Barcellona, Valencia e Madrid, prima di attraversare l’America Latina, gli Stati Uniti, il Canada e infine tornare in Europa e in Italia.

Le nuove date italiane annunciate vedono il raddoppio dei concerti nei palasport di Mantova (2 ottobre 2026), Torino (18 ottobre 2026), Bologna (4 novembre 2026) e Firenze (7 novembre 2026). I biglietti per queste nuove tappe saranno in vendita dalle ore 12:00 di giovedì 11 dicembre 2025.

Il tour si aprirà con una doppia “data zero” al Pala Unical di Mantova l’1 e il 2 ottobre 2026, per poi proseguire a ritmo serrato in alcune tra le più prestigiose arene europee, tra cui lo Schleyer-Halle di Stoccarda, la Rudolf Weber-Arena di Oberhausen e l’Hallenstadion di Zurigo. Dopo il capitolo europeo, la tournée sbarcherà in Brasile il 27 febbraio 2027 con uno show al Mercado Livre Arena Pacaembu di San Paolo.

L’estate successiva sarà dedicata ai grandi stadi italiani: 2 giugno 2027 a Lignano Sabbiadoro, 12 giugno a Messina, 19 giugno a Bari, 26 giugno a Pescara e il gran finale il 3 luglio 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. La tournée proseguirà poi in autunno con una reprise indoor che toccherà, tra le altre, Londra (Royal Albert Hall, 28 ottobre 2027), Parigi (Accor Arena, 14 novembre 2027) e Amsterdam (Ziggo Dome, 24 novembre 2027).

Durante questo vastissimo calendario, Laura Pausini presenterà i suoi brani più amati insieme ad alcuni estratti dal nuovo progetto discografico “IO CANTO 2”, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi per Warner Records / Warner Music Italy. La versione spagnola, “YO CANTO 2”, conterrà invece interpretazioni di opere dei più grandi autori latinoamericani.

Dopo più di trent’anni di carriera e oltre 75 milioni di dischi venduti nel mondo, Laura Pausini continua a detenere il titolo di artista italiana donna più ascoltata all’estero. Prima e unica italiana ad aver vinto un Grammy Award e a essere entrata nella Billboard Hot 100, ha collezionato nella sua carriera anche 4 Latin Grammy Awards ed è stata nominata “Person of the Year 2023” dalla Latin Recording Academy, prima artista non madrelingua spagnola a ricevere tale onorificenza.

Il palmarès di riconoscimenti è ricco e variegato: tra i tanti premi, anche un Golden Globe, nomination agli Emmy e agli Oscar, oltre alla storica impresa di essere la prima artista nella storia a esibirsi sia allo Stadio di San Siro che al Circo Massimo.

Il tour mondiale “IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027” è prodotto e organizzato da Friends & Partners e promette di celebrare ancora una volta l’universalità della musica di Laura Pausini, capace di unire pop, passione ed emozione in un solo grande abbraccio internazionale.

Con oltre quaranta Paesi toccati nei suoi concerti precedenti e un elenco sterminato di collaborazioni con leggende come Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey e Michael Jackson, Laura Pausini si conferma ambasciatrice della musica italiana nel mondo.

La sua voce, capace di attraversare generazioni e confini, continua a raccontare una storia di impegno, talento e amore per la musica: una storia che nel 2026 e 2027, con il ritorno sul palco del tour “IO CANTO / YO CANTO”, promette di scrivere nuove, straordinarie pagine.

