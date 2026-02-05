Laura Pausini torna con “Io Canto 2”: nuovo album, duetto con Achille Lauro e tour mondiale

A vent’anni esatti dal successo di “Io Canto”, Laura Pausini torna con un nuovo progetto discografico che affonda le radici nella grande tradizione della canzone italiana. “Io Canto 2” sarà disponibile da domani, venerdì 6 febbraio 2026, pubblicato da Warner Records / Warner Music Italy, e già in preorder in diversi formati fisici: CD standard e deluxe (anche autografato), vinili doppi in versioni colorate e deluxe in edizione limitata autografata.

L’artista più ascoltata al mondo rende così omaggio ai cantautori e autori che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale, scegliendo brani dal 1960 al 2023. Il disco celebra vent’anni di cambiamenti, crescita e passione per la musica. “Il secondo capitolo di Io Canto arriva vent’anni dopo il primo… In questi tempi difficili in cui l’odio è all’ordine del giorno, io canto per mettere al centro la musica”, precisa la cantautrice, sottolineando il valore universale della musica come strumento di unione e difesa dell’arte.

Tra le novità più attese c’è il nuovo singolo “16 Marzo”, reinterpretato insieme ad Achille Lauro, in uscita contemporaneamente all’album. Una collaborazione nata da una reciproca stima artistica. “Lauro mi ha colpita dal suo primo Sanremo… Abbiamo lavorato insieme a un arrangiamento che rappresentasse entrambi, unendo contemporaneità e classicità”, racconta Pausini. Lauro ricambia con parole d’affetto: “Conoscerla a livello umano è stato stupendo… Laura è un’artista iconica e questa collaborazione valorizza il brano portando la musica italiana nel mondo”. Il videoclip ufficiale, diretto da Gabriele Savino (xPuro) e prodotto da Borotalco, sarà disponibile dalle ore 14 del 6 febbraio.

“Io Canto 2” si apre con “Ritorno ad amare” di Biagio Antonacci e si chiude, nella versione deluxe, con una trilogia dedicata a “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, proposta in italiano, tedesco e inglese. Tra gli altri brani, “Quanno chiove” di Pino Daniele, “E poi” di Giorgia, “Non sono una signora” di Loredana Bertè, “Ma che freddo fa” di Nada in duetto con Annalisa, “Un senso” di Vasco Rossi e un emozionante omaggio a Lucio Dalla con “Felicità”, realizzato attraverso un campione della voce originale del cantautore bolognese. Non mancano tributi internazionali come “La Isla Bonita” di Madonna e “Ja Sei Namorar” dei Tribalistas.

Il progetto avrà anche una versione spagnola, “Yo Canto 2”, in uscita il 13 marzo 2026, che raccoglie omaggi alla musica latina, da Shakira a Fito Páez, Natalia Lafourcade, Alejandro Sanz e Ricky Martin. L’album esisterà nei formati standard (18 brani) e deluxe (21 brani).

A celebrare l’uscita ci sarà anche la partenza del nuovo “Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027”, l’undicesima tournée mondiale di Pausini. Un tour monumentale che partirà dalla Spagna, con data d’esordio il 27 marzo 2026 a Pamplona, e toccherà Europa, America Latina, Stati Uniti e Canada. L’artista approderà poi in Italia in autunno 2026 con date nei principali palazzetti: doppia data zero a Mantova (1 e 2 ottobre), tappe a Milano, Torino, Bologna e Firenze, per poi proseguire nel 2027 con spettacoli negli stadi di Lignano Sabbiadoro, Messina, Bari, Pescara e Roma. Gran finale alla Royal Albert Hall di Londra il 28 ottobre 2027.

Ogni leg sarà caratterizzata da una produzione distinta per scenografie, setlist e visual, per garantire esperienze diverse tra il repertorio italiano e quello latino. Il tour, organizzato e prodotto da Friends & Partners, rappresenta l’ennesima conferma della dimensione globale di Laura Pausini.

Con oltre 75 milioni di dischi venduti, 6 miliardi di streaming, una carriera internazionale trentennale e riconoscimenti come Grammy Award, 4 Latin Grammy Awards, Golden Globe e candidature agli Emmy e agli Oscar, Pausini continua a consolidare il ruolo di ambasciatrice mondiale della musica italiana.

“Mi sento più serena con me stessa, più calma, e il mio intento con questo progetto è far passare attraverso la voce un messaggio di unione”, dichiara l’artista, che domani sarà protagonista della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 allo Stadio San Siro e affiancherà Carlo Conti alla conduzione della 76ª edizione del Festival di Sanremo.

Con “Io Canto 2”, Laura Pausini rinnova il suo legame profondo con la musica d’autore e con i valori di autenticità e passione che l’hanno resa un’icona. Ancora una volta, la sua voce unisce epoche, culture e generazioni diverse in un unico abbraccio sonoro.