Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Laura Pausini torna con “Io Canto 2”: nuovo album, duetto con Achille Lauro e tour mondiale

Published

A vent’anni esatti dal successo di “Io Canto”, Laura Pausini torna con un nuovo progetto discografico che affonda le radici nella grande tradizione della canzone italiana. “Io Canto 2” sarà disponibile da domani, venerdì 6 febbraio 2026, pubblicato da Warner Records / Warner Music Italy, e già in preorder in diversi formati fisici: CD standard e deluxe (anche autografato), vinili doppi in versioni colorate e deluxe in edizione limitata autografata.

L’artista più ascoltata al mondo rende così omaggio ai cantautori e autori che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale, scegliendo brani dal 1960 al 2023. Il disco celebra vent’anni di cambiamenti, crescita e passione per la musica. “Il secondo capitolo di Io Canto arriva vent’anni dopo il primo… In questi tempi difficili in cui l’odio è all’ordine del giorno, io canto per mettere al centro la musica”, precisa la cantautrice, sottolineando il valore universale della musica come strumento di unione e difesa dell’arte.

Tra le novità più attese c’è il nuovo singolo “16 Marzo”, reinterpretato insieme ad Achille Lauro, in uscita contemporaneamente all’album. Una collaborazione nata da una reciproca stima artistica. “Lauro mi ha colpita dal suo primo Sanremo… Abbiamo lavorato insieme a un arrangiamento che rappresentasse entrambi, unendo contemporaneità e classicità”, racconta Pausini. Lauro ricambia con parole d’affetto: “Conoscerla a livello umano è stato stupendo… Laura è un’artista iconica e questa collaborazione valorizza il brano portando la musica italiana nel mondo”. Il videoclip ufficiale, diretto da Gabriele Savino (xPuro) e prodotto da Borotalco, sarà disponibile dalle ore 14 del 6 febbraio.

“Io Canto 2” si apre con “Ritorno ad amare” di Biagio Antonacci e si chiude, nella versione deluxe, con una trilogia dedicata a “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, proposta in italiano, tedesco e inglese. Tra gli altri brani, “Quanno chiove” di Pino Daniele, “E poi” di Giorgia, “Non sono una signora” di Loredana Bertè, “Ma che freddo fa” di Nada in duetto con Annalisa, “Un senso” di Vasco Rossi e un emozionante omaggio a Lucio Dalla con “Felicità”, realizzato attraverso un campione della voce originale del cantautore bolognese. Non mancano tributi internazionali come “La Isla Bonita” di Madonna e “Ja Sei Namorar” dei Tribalistas.

Il progetto avrà anche una versione spagnola, “Yo Canto 2”, in uscita il 13 marzo 2026, che raccoglie omaggi alla musica latina, da Shakira a Fito Páez, Natalia Lafourcade, Alejandro Sanz e Ricky Martin. L’album esisterà nei formati standard (18 brani) e deluxe (21 brani).

A celebrare l’uscita ci sarà anche la partenza del nuovo “Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027”, l’undicesima tournée mondiale di Pausini. Un tour monumentale che partirà dalla Spagna, con data d’esordio il 27 marzo 2026 a Pamplona, e toccherà Europa, America Latina, Stati Uniti e Canada. L’artista approderà poi in Italia in autunno 2026 con date nei principali palazzetti: doppia data zero a Mantova (1 e 2 ottobre), tappe a Milano, Torino, Bologna e Firenze, per poi proseguire nel 2027 con spettacoli negli stadi di Lignano Sabbiadoro, Messina, Bari, Pescara e Roma. Gran finale alla Royal Albert Hall di Londra il 28 ottobre 2027.

Ogni leg sarà caratterizzata da una produzione distinta per scenografie, setlist e visual, per garantire esperienze diverse tra il repertorio italiano e quello latino. Il tour, organizzato e prodotto da Friends & Partners, rappresenta l’ennesima conferma della dimensione globale di Laura Pausini.

Con oltre 75 milioni di dischi venduti, 6 miliardi di streaming, una carriera internazionale trentennale e riconoscimenti come Grammy Award, 4 Latin Grammy Awards, Golden Globe e candidature agli Emmy e agli Oscar, Pausini continua a consolidare il ruolo di ambasciatrice mondiale della musica italiana.

“Mi sento più serena con me stessa, più calma, e il mio intento con questo progetto è far passare attraverso la voce un messaggio di unione”, dichiara l’artista, che domani sarà protagonista della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 allo Stadio San Siro e affiancherà Carlo Conti alla conduzione della 76ª edizione del Festival di Sanremo.

Con “Io Canto 2”, Laura Pausini rinnova il suo legame profondo con la musica d’autore e con i valori di autenticità e passione che l’hanno resa un’icona. Ancora una volta, la sua voce unisce epoche, culture e generazioni diverse in un unico abbraccio sonoro.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

GOMORRA – LE ORIGINI: il gran finale da venerdì 6 febbraio su Sky e NOW

Sport

Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Tecnologia

Huawei celebra San Valentino con “Ora è il vostro momento”: tecnologia e connessione per gli innamorati

Motori

Suzuki al fianco della Federazione Italiana Rugby per il 2026

Spettacolo

“Bonnie & Clyde”: ALUNNO torna con un nuovo singolo tra urban pop e visioni cinematografiche

Motori

Omoda 5 conquista il mercato globale e spinge le vendite OMODA & JAECOO in Italia

Motori

BYD sceglie Gioia Tauro come nuovo hub logistico per il Centro-Sud Italia

Spettacolo

Low-Red torna con “MARIO III”: un viaggio nel ghiaccio dell’identità

Motori

Alfa Romeo accompagna gli appassionati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un’esperienza esclusiva

Spettacolo

Laura Pausini torna con “Io Canto 2”: nuovo album, duetto con Achille Lauro e tour mondiale

Motori

Club Storico Peugeot Citroën Italia: l’heritage che unisce passato e nuove generazioni
Renato Zero, "L’Orazero in Tour"

Spettacolo

Renato Zero conquista Firenze con “L’OraZero in Tour”: quattro serate al Nelson Mandela Forum

Motori

Hyundai i20 MY26: la compatta che rinnova il concetto di mobilità urbana

Spettacolo

LORENZZA: fuori ora ovunque il suo nuovo singolo “ONLY”

Moda

Foot Locker lancia in anteprima la Nike Air Max Tn Manchester: un tributo all’anima urbana della città

Giochi

John Carpenter’s Toxic Commando: azione co-op e zombie all’assalto nel nuovo trailer di gameplay

Motori

Milano e Cortina si accendono con i colori dei Giochi: l’Italia di Stellantis protagonista verso il 2026

Società

“Dritto e Rovescio” torna domani sera: sicurezza, Olimpiadi e una storia di dolore
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

GOMORRA – LE ORIGINI: il gran finale da venerdì 6 febbraio su Sky e NOW

Da venerdì 6 febbraio arriva su Sky e in streaming su NOW il tanto atteso finale di stagione di “Gomorra – Le Origini”, il...

2 ore ago

Spettacolo

“Bonnie & Clyde”: ALUNNO torna con un nuovo singolo tra urban pop e visioni cinematografiche

Il giovane artista ALUNNO, nome d’arte di Mattia Alunno, pubblica il suo nuovo singolo “Bonnie & Clyde”, in uscita il 5 febbraio su tutte...

3 ore ago

Spettacolo

Low-Red torna con “MARIO III”: un viaggio nel ghiaccio dell’identità

Esce il 20 febbraio il nuovo album di Low-Red, “MARIO III”, terzo capitolo di una saga personale e introspettiva che segna una fase più...

6 ore ago

Spettacolo

LORENZZA: fuori ora ovunque il suo nuovo singolo “ONLY”

Un ritorno che sa di consapevolezza, di voce ritrovata e di identità che non cerca più spiegazioni. “Only”, il nuovo singolo di Lorenzza, è...

8 ore ago