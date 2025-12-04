Laura Pausini torna con “Ritorno ad Amare”

Arriva il 5 dicembre il nuovo singolo di Laura Pausini, intitolato “Ritorno ad Amare”, anticipazione del suo prossimo album di cover “Io Canto 2”, in uscita nei prossimi mesi per Warner Records / Warner Music Italy. Il brano, originariamente scritto e interpretato da Biagio Antonacci nel 2001, viene ora rivisitato da Laura in una versione che unisce eleganza, intensità e una forte carica emotiva.

La canzone è stata prodotta e arrangiata da Laura Pausini e Paolo Carta, e rappresenta il primo singolo ufficiale dedicato solo al nuovo disco di cover italiane. In merito al brano, la cantautrice commenta:

“Il mio legame musicale e affettivo con Biagio Antonacci risale agli anni Novanta. Ho amato da subito questa canzone, che mi è servita tanto nel 2001, diventando per me una compagna, una maestra, in un momento di grande cambiamento personale. Il mio pubblico l’ha ascoltata live durante il tour degli stadi che io e Biagio abbiamo fatto insieme nel 2019 e oggi l’ho scelta per rappresentare il mio disco di cover, cantandola con la stessa stima e lo stesso amore che ho sentito in tutti questi anni.”

Il singolo sarà accompagnato da un videoclip diretto da Luca Tommassini, con la direzione artistica condivisa tra lui e Laura. Pausini racconta:

“Per questo video Luca mi ha proposto di omaggiare il nostro comune mito Freddie Mercury. Ci piaceva l’idea che anche la parte visiva contenesse riferimenti ai miei videoclip preferiti, e in questo caso ci siamo ispirati a ‘Seven Nation Army’ dei White Stripes. Sono una persona più fragile e insicura di quanto si pensi, che trova la sua forza solo nella musica. Questa canzone parla dell’amore che dovremmo tutti donare a noi stessi e per questo il video racconta una storia d’amore con me stessa.”

Sulla collaborazione, Tommassini aggiunge:

“È un’idea nata anni fa, durante il tour negli stadi. Proposi a Laura di interpretare Freddie Mercury e da quella suggestione è nato questo progetto. Ho voluto un video crudo ed essenziale, dove si mostra solo Laura, senza effetti speciali, per raccontare la sua forza e la sua fragilità. Per me firmare un videoclip con lei è un regalo prezioso.”

Il brano sarà pubblicato alla mezzanotte del 5 dicembre, accompagnato dal videoclip e da una performance in anteprima durante la finale di X Factor.

In attesa dell’uscita dell’album, Pausini annuncia anche il suo undicesimo tour mondiale, “Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027”, che prenderà il via il 27 marzo 2026 da Pamplona, in Spagna, per toccare oltre quaranta tappe in tutto il mondo. Dopo la Spagna e l’America Latina, la tournée approderà negli Stati Uniti e in Canada, per poi tornare in Europa e in Italia, dove Laura sarà protagonista nei principali palasport e stadi.

Tra le date più attese figurano la data zero a Mantova (1 ottobre 2026), tre concerti a Milano (Unipol Forum), gli appuntamenti negli stadi a Lignano Sabbiadoro, Messina, Bari, Pescara e Roma, e la prestigiosa serata del 28 ottobre 2027 alla Royal Albert Hall di Londra.

Con oltre 75 milioni di dischi venduti e più di 6 miliardi di streaming, Laura Pausini rimane una delle artiste italiane più amate e ascoltate nel mondo. È stata la prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award e a entrare nella Billboard Hot 100, nonché la prima artista non madrelingua spagnola a essere nominata “Person of the Year” dalla Latin Recording Academy nel 2023.

Nel suo straordinario percorso ha condiviso il palco e lo studio con leggende della musica internazionale come Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Celine Dion e Michael Jackson. Recentemente ha ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard Women in Music, consolidando ulteriormente il suo ruolo di ambasciatrice mondiale della musica italiana.

Oggi, a più di trent’anni dal suo esordio, Laura Pausini continua a reinventarsi, confermando la propria capacità di intrecciare emozione e impegno artistico. “Ritorno ad Amare” non è soltanto una canzone, ma un messaggio universale di rinascita e autostima, un invito a ritrovare sé stessi attraverso la forza della musica.