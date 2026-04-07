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#lavalacqua (Suzuki Micro Plastic Collector): il sistema che raccoglie le microplastiche, ora disponibile per tutti

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In un momento storico in cui l’inquinamento degli oceani rappresenta una delle emergenze ambientali più pressanti, Suzuki Motor Corporation compie un passo concreto e controcorrente, annunciando la disponibilità a rendere “royalty-free” 34 brevetti legati al dispositivo #lavalacqua, noto a livello internazionale come Suzuki Micro Plastic Collector.

Si tratta di una decisione strategica che punta a favorire la diffusione globale di tecnologie per la tutela dell’ambiente marino, superando logiche competitive in nome di un obiettivo comune: ridurre la presenza di microplastiche nei mari.

Il dispositivo #lavalacqua rappresenta una soluzione tanto semplice quanto efficace. Sfrutta il circuito di raffreddamento del motore fuoribordo, un sistema che aspira acqua durante la navigazione, per filtrarla e trattenere le microplastiche disperse.

Il principio è intuitivo: mentre il motore svolge normalmente la sua funzione, l’acqua viene “ripulita” senza compromettere le prestazioni del sistema di raffreddamento. Una soluzione che unisce efficienza tecnica e sostenibilità ambientale.

Dal punto di vista ingegneristico, Suzuki ha sviluppato anche un canale di bypass parallelo, capace di garantire la continuità del flusso d’acqua anche in caso di ostruzione del filtro. Questo accorgimento assicura affidabilità e sicurezza durante l’utilizzo.

L’efficacia del sistema non è passata inosservata. Diversi istituti di ricerca hanno già scelto i motori fuoribordo Suzuki dotati di #lavalacqua per le attività di monitoraggio ambientale in mare.Questo utilizzo in ambito scientifico conferma il valore della tecnologia, che non si limita a un’applicazione commerciale ma diventa strumento concreto per lo studio e la salvaguardia degli ecosistemi marini.

Con la decisione di rendere accessibili gratuitamente i brevetti, Suzuki lancia un messaggio chiaro: la protezione dell’ambiente non può essere soggetta a barriere industriali.

L’iniziativa include non solo i brevetti già registrati, ma anche le domande attualmente in fase di approvazione. L’obiettivo è incentivare altri costruttori a integrare questa tecnologia, ampliando così l’impatto positivo su scala globale.

Secondo la visione dell’azienda, in questo ambito “non esiste concorrenza”, ma solo la necessità di collaborazione tra imprese, istituzioni e organizzazioni. La scelta di Suzuki si inserisce in un contesto ambientale sempre più critico. I rifiuti plastici dispersi in mare si frammentano progressivamente, trasformandosi in microplastiche invisibili ma pericolose.

Queste particelle possono essere ingerite da organismi marini, entrando nella catena alimentare e generando potenziali rischi per la biodiversità e per la salute umana. In questo scenario, soluzioni come #lavalacqua rappresentano un approccio innovativo e proattivo, capace di intervenire direttamente durante le attività quotidiane in mare. Attualmente, la tecnologia è disponibile come equipaggiamento standard su cinque modelli di motori fuoribordo Suzuki: DF140BG, DF115BG, DF140B, DF115B e DF100C.

Una gamma che dimostra come l’innovazione ambientale possa essere integrata concretamente nei prodotti di serie, senza compromessi in termini di prestazioni.

L’apertura dei brevetti rientra nel più ampio Suzuki Clean Ocean Project, il programma con cui il marchio giapponese promuove soluzioni per ridurre l’impatto ambientale nel settore nautico.

Attraverso questa iniziativa, Suzuki conferma il proprio impegno nello sviluppo di tecnologie sostenibili e nella promozione di una cultura industriale orientata alla responsabilità ambientale. La decisione di rendere i brevetti #lavalacqua disponibili senza royalty potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’intero comparto nautico.

Favorendo la diffusione di sistemi di raccolta delle microplastiche, Suzuki non solo rafforza la propria leadership tecnologica, ma contribuisce a creare uno standard condiviso per la protezione degli oceani.

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