LDA e Aka 7even tornano live: tre date speciali nei club con Ultimo Ballo Tour

LDA e AKA 7EVEN tornano a infiammare i palchi italiani con l'Ultimo Ballo Tour - Live Indoor, tre appuntamenti speciali che celebrano la loro collaborazione artistica e di amicizia.



Dopo aver conquistato il pubblico alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Poesie Clandestine, certificato oro, i due giovani protagonisti della nuova scena urban-pop italiana portano la loro musica nei principali club del paese. Il tour partirà il 20 novembre dalla Casa della Musica di Napoli, proseguirà il 23 novembre ai Magazzini Generali di Milano e si concluderà il 24 novembre all'Atlantico di Roma.



Le serate promettono un'esperienza live intensa e coinvolgente, con una scaletta che fonde le canzoni più amate dei due artisti e i brani dell'album condiviso Poesie Clandestine. Alternandosi sul palco, LDA e Aka 7even daranno vita a uno spettacolo dove si intrecciano melodie ispirate alla musica napoletana e al cantautorato italiano contemporaneo. L'obiettivo è quello di restituire l'energia nata dalla loro sintonia, unendo percorsi e sensibilità diverse in un unico show.



Il percorso di LDA, classe 2003, ha origini precoci: a soli 13 anni pubblica il suo primo inedito Resta. La sua ascesa si consolida con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e con hit come Quello che fa male (platino), Bandana (oro) e Se poi domani (oro, Sanremo 2023). Artista versatile e dal sound in evoluzione, negli ultimi anni ha sperimentato anche una svolta R&B.



Aka 7even, nome d'arte di Luca Marzano, classe 2000, si distingue come cantautore e polistrumentista. Conquista il pubblico ad Amici, pubblica singoli pluripremiati come Mi manchi (doppio platino) e Loca (triplo platino), incide colonne sonore, scrive libri e vince prestigiosi award tra cui il Best Italian Act agli MTV EMAs. La sua discografia riflette energia e originalità, con oltre 300 milioni di stream totali.



La collaborazione tra LDA e Aka 7even è esplosa definitivamente a Sanremo 2026 e si è concretizzata nell'album Poesie Clandestine, dieci tracce che raccontano l'amore tra urban e tradizione. Il disco è nato dal desiderio di intrecciare identità artistiche complementari senza annullare le rispettive unicità.





