Connect with us

Hi, what are you looking for?

ph. Antonio De Masi

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN: nasce “Poesie Clandestine”, un’unione artistica che debutta a Sanremo 2026

Published

Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, LDA e AKA 7EVEN presentano al pubblico della 76ª edizione del Festival di Sanremo il brano “Poesie Clandestine”, traccia che dà anche il titolo al loro primo album congiunto, in uscita il 6 marzo 2026. Un progetto che segna una nuova tappa nei loro percorsi individuali e la nascita di una collaborazione costruita su amicizia, condivisione e contaminazione artistica.

L’album “Poesie Clandestine” è composto da dieci brani che raccontano l’amore in tutte le sue sfumature, con sonorità che uniscono la tradizione musicale napoletana e il cantautorato italiano a influenze pop contemporanee. Le canzoni nascono in un contesto intimo, tra le mura di casa, da un dialogo creativo spontaneo tra i due artisti, che hanno trovato l’uno nell’altro una profonda sintonia umana e musicale.

La tracklist comprende: “Poesie Clandestine”, “Ultimo Ballo”, “La fine del mondo”, “Maledetta voglia di te”, “Mi ricordi lei”, “Nera Malinconia”, “Non so dire addio”, “Stupide Parole”, “Nun è over” e “Andamento Lento” con la partecipazione di Tullio De Piscopo. Proprio con De Piscopo, LDA e AKA 7EVEN condivideranno anche il palco dell’Ariston durante la serata delle cover, proponendo una rilettura speciale di “Andamento Lento”, un classico senza tempo firmato dal leggendario batterista napoletano.

Il brano in gara a Sanremo, scritto da Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (AKA 7EVEN), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, e prodotto da Noya, affronta il tema di un sentimento intenso e viscerale. “Parla di un amore carnale, un amore viscerale”, spiegano gli artisti, un legame totalizzante ma al tempo stesso instabile, che sfugge a ogni definizione pur essendo vissuto con autenticità assoluta.

Con “Poesie Clandestine”, LDA e AKA 7EVEN trasformano la loro amicizia in un progetto musicale condiviso, dimostrando come due percorsi distinti possano fondersi in una visione comune. La loro partecipazione al Festival di Sanremo 2026 e l’uscita dell’album omonimo rappresentano l’inizio di un nuovo capitolo: un atto di fiducia reciproca che celebra la libertà creativa e l’autenticità dell’espressione artistica.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Spettacolo

Birthh annuncia “Senza Fiato”: il primo album interamente in italiano

Sport

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà
Myplant & Garden

Società

Myplant & Garden 2026: 60.000 metri quadri, quattro padiglioni a Rho

Tecnologia

Samsung lancia il nuovo Color E-Paper da 13 pollici realizzato in bio-resina di fitoplancton

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN: nasce “Poesie Clandestine”, un’unione artistica che debutta a Sanremo 2026

Spettacolo

Milano Cortina 2026: Warner Bros. Discovery porta l’Olimpiade in diretta integrale su HBO Max

Motori

Volkswagen celebra 50 anni di Golf GTI con la nuova GTI EDITION 50

Spettacolo

JET: la band australiana dei record torna in Italia

Spettacolo

“Your Friends & Neighbors”: Apple TV svela il teaser della seconda stagione e annuncia il rinnovo per la terza

Senza categoria

FIAT e Fiat Professional iniziano il 2026 in forte crescita: immatricolazioni e quota di mercato in aumento

Tecnologia

Oakley Meta debutta al Super Bowl con una campagna spettacolare tra sport e tecnologia AI

Giochi

Undisputed arriva su PS Plus: l’esperienza di boxe più realistica di sempre

Turismo

San Valentino tra vigne e charme rurale: Cà Rovere e Castel Bricon celebrano l’amore nei Colli Berici

Spettacolo

Eugenio Finardi celebra 50 anni di carriera con un doppio tour tra teatro e rock

Spettacolo

Apple Music celebra Bad Bunny con “Verso l’Halftime” in vista del Super Bowl LX

Sport

Samsung celebra lo spirito olimpico con la Pin Collection d’autore firmata da Olimpia Zagnoli

Motori

Omoda 7 “The Most Beautiful Crossover” ridefinisce l’esperienza della smart mobility

Motori

Toyota apre il 2026 da leader: Aygo X Hybrid domina tra le full hybrid

Motori

Lancia trionfa agli IAB MIXX Awards 2026: oro nella categoria Social Media

Motori

Mazda lancia un album per testare i suoi impianti audio Harmonic Acoustic
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Birthh annuncia “Senza Fiato”: il primo album interamente in italiano

La cantautrice e produttrice italiana Birthh torna con una nuova svolta nella sua carriera: dopo tre album in lingua inglese, pubblicherà il suo primo...

10 ore ago

Sport

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 prosegue il suo percorso in Lombardia con la sua cinquantottesima giornata, arrivando oggi a Como...

10 ore ago

Spettacolo

JET: la band australiana dei record torna in Italia

I Jet, la band australiana che ha conquistato il mondo con l’energia del loro rock e oltre 6,5 milioni di dischi venduti, annunciano il...

13 ore ago

Spettacolo

“Your Friends & Neighbors”: Apple TV svela il teaser della seconda stagione e annuncia il rinnovo per la terza

Apple TV ha svelato il teaser ufficiale della seconda stagione di “Your Friends & Neighbors”, la serie Apple Original con protagonista e produttore esecutivo...

14 ore ago