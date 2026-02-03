LDA e AKA 7EVEN: nasce “Poesie Clandestine”, un’unione artistica che debutta a Sanremo 2026

Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, LDA e AKA 7EVEN presentano al pubblico della 76ª edizione del Festival di Sanremo il brano “Poesie Clandestine”, traccia che dà anche il titolo al loro primo album congiunto, in uscita il 6 marzo 2026. Un progetto che segna una nuova tappa nei loro percorsi individuali e la nascita di una collaborazione costruita su amicizia, condivisione e contaminazione artistica.

L’album “Poesie Clandestine” è composto da dieci brani che raccontano l’amore in tutte le sue sfumature, con sonorità che uniscono la tradizione musicale napoletana e il cantautorato italiano a influenze pop contemporanee. Le canzoni nascono in un contesto intimo, tra le mura di casa, da un dialogo creativo spontaneo tra i due artisti, che hanno trovato l’uno nell’altro una profonda sintonia umana e musicale.

La tracklist comprende: “Poesie Clandestine”, “Ultimo Ballo”, “La fine del mondo”, “Maledetta voglia di te”, “Mi ricordi lei”, “Nera Malinconia”, “Non so dire addio”, “Stupide Parole”, “Nun è over” e “Andamento Lento” con la partecipazione di Tullio De Piscopo. Proprio con De Piscopo, LDA e AKA 7EVEN condivideranno anche il palco dell’Ariston durante la serata delle cover, proponendo una rilettura speciale di “Andamento Lento”, un classico senza tempo firmato dal leggendario batterista napoletano.

Il brano in gara a Sanremo, scritto da Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (AKA 7EVEN), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, e prodotto da Noya, affronta il tema di un sentimento intenso e viscerale. “Parla di un amore carnale, un amore viscerale”, spiegano gli artisti, un legame totalizzante ma al tempo stesso instabile, che sfugge a ogni definizione pur essendo vissuto con autenticità assoluta.

Con “Poesie Clandestine”, LDA e AKA 7EVEN trasformano la loro amicizia in un progetto musicale condiviso, dimostrando come due percorsi distinti possano fondersi in una visione comune. La loro partecipazione al Festival di Sanremo 2026 e l’uscita dell’album omonimo rappresentano l’inizio di un nuovo capitolo: un atto di fiducia reciproca che celebra la libertà creativa e l’autenticità dell’espressione artistica.