LDA e AKA 7EVEN uniscono le forze: insieme sul palco di Sanremo 2026 con “Poesie Clandestine”

Per la prima volta, due tra i giovani protagonisti più amati della scena pop italiana, LDA e AKA 7EVEN, calcheranno insieme il palco dell’Ariston in occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Il brano che porteranno in gara si intitola “Poesie Clandestine”, una canzone che segna un nuovo capitolo artistico per entrambi gli interpreti, unendo due percorsi musicali nati parallelamente ma sempre legati da una profonda amicizia.

Scritto da Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (AKA 7EVEN), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, e prodotto da Noya, il brano nasce da un’intesa autentica e quotidiana tra i due cantautori, frutto di anni di collaborazione, progetti condivisi e una sintonia che ha trovato la sua massima espressione in questo nuovo lavoro. “Poesie Clandestine parla di un amore carnale, un amore viscerale”, spiegano gli artisti, descrivendo un sentimento tanto intenso quanto instabile, vissuto pienamente ma destinato a sfuggire alle regole.

LDA, classe 2003, ha iniziato il suo percorso musicale giovanissimo, pubblicando nel 2017 il suo primo singolo. Dopo la partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi nel 2021, il suo successo è cresciuto rapidamente grazie a brani come “Quello che fa male”, certificato Platino, e all’uscita dell’album di debutto “LDA” nel 2022. Nel 2023 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con “Se poi domani”, ottenendo ottimi consensi di pubblico e critica. Nei due anni successivi ha continuato a rinnovare la propria identità musicale, passando dal pop romantico a sonorità R&B più mature, con singoli come “Rosso lampone”, “Shalla” e “Attimo eterno”.

Anche la carriera di AKA 7EVEN è legata a Amici, dove si è fatto notare per la sua versatilità come cantautore e polistrumentista. Nato nel 2000, ha conquistato milioni di ascolti con brani come “Mi manchi”, “Loca” e “Perfetta così”, partecipando al Festival di Sanremo 2022 e vincendo premi prestigiosi tra cui l’MTV EMA come Best Italian Act e il Nickelodeon Kids’ Choice Award. Con oltre 300 milioni di stream complessivi, AKA 7EVEN è considerato una delle voci più rappresentative del nuovo cantautorato urban-pop italiano.

La collaborazione tra i due nasce da un legame umano prima ancora che artistico. Dopo anni di condivisione di esperienze musicali e personali, LDA e AKA 7EVEN hanno deciso di trasformare questa alchimia in un progetto comune, scegliendo proprio il palco più ambito della musica italiana per presentarlo al pubblico.

“Poesie Clandestine” si preannuncia come una delle proposte più attese di Sanremo 2026, non solo per il valore artistico dei due interpreti ma anche per la forza del loro messaggio: raccontare l’amore in tutte le sue contraddizioni, senza filtri, con la sincerità e la passione che hanno sempre caratterizzato i loro percorsi.

Con questo brano, i due artisti promettono di portare sul palco dell’Ariston una canzone intensa, capace di rappresentare la maturità raggiunta dalle nuove generazioni di cantautori italiani, orgogliosi delle proprie radici ma pronti a guardare al futuro con uno sguardo internazionale.

LDA e AKA 7EVEN torneranno così, uniti, in gara al Festival che li aveva già applauditi come singoli protagonisti. Stavolta, però, con una storia musicale condivisa e una “poesia clandestina” pronta a farsi scoprire dal pubblico di tutta Italia.