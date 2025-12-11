Connect with us

Le Scimmie tornano con “ALFA & OMEGA”: il nuovo capitolo di un duo culto del rap italiano

Dopo quasi dieci anni di attesa, il duo rap napoletano formato da Vale Lambo e Lele Blade è pronto a riaccendere i riflettori sulla propria alchimia artistica. “ALFA & OMEGA” è il nuovo album de Le Scimmie, in uscita venerdì 19 dicembre per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Un ritorno che segna una nuova era per due nomi che, insieme, hanno saputo ridefinire la scena urban nazionale con il loro stile riconoscibile e la forza di una fratellanza musicale indissolubile.

“Le Scimmie non se ne sono mai andate” si legge nel comunicato che accompagna l’annuncio. Ed è proprio da questa consapevolezza che nasce il nuovo progetto: un’opera matura e densa di significati, che racchiude il percorso artistico e personale vissuto dai due rapper negli ultimi anni. Le atmosfere cupe e introspettive di “Eldorado”, il loro debutto, tornano qui rinnovate da una sensibilità differente, frutto di esperienze, successi e trasformazioni individuali.

“ALFA & OMEGA” è un punto di incontro tra passato e futuro. Il suono classico del duo si evolve, aprendosi a nuove contaminazioni senza perdere la sua essenza street. Il disco promette di spaziare da brani diretti e incisivi a episodi più sperimentali, fino a momenti di introspezione in cui Vale Lambo e Lele Blade scelgono di mostrarsi come mai prima. Un equilibrio sottile tra autenticità e rifinitura sonora, marchio di fabbrica che li ha resi figure centrali del rap italiano.

Il ritorno de Le Scimmie arriva dopo l’anteprima di “2 FRAT”, brano che aveva già acceso le aspettative dei fan. Con questo nuovo progetto, i due artisti celebrano il decennale di una collaborazione diventata simbolo di un modo di fare rap vero, diretto e riconoscibile. Come sottolinea il comunicato, “Le Scimmie non hanno bisogno di proclami: con ‘ALFA & OMEGA’ dimostrano semplicemente di essere cresciute”.

Vale Lambo, al secolo Valerio Apice, nasce a Secondigliano nel 1991 e diventa un punto di riferimento della scena rap campana sin dai tempi del collettivo 365muv. Dopo l’esordio con Le Scimmie, ha intrapreso una carriera solista di successo con album come “Angelo” (2018), “Come il Mare” (2020) e “Lamborghini a Via Marina” (2025), oltre a essere tra i protagonisti di SLF – Solo La Fam, il collettivo che ha firmato progetti certificati platino come “WE THE SQUAD VOL. 1” e “VOL. 2”. Tra singoli, mixtape e collaborazioni con alcuni dei principali artisti italiani, Vale Lambo ha continuato a consolidare la propria identità musicale, rimanendo fedele alle origini ma aprendosi a una ricerca più intima.

Lele Blade, nato Alessandro Arena a Casoria nel 1989, ha seguito un percorso altrettanto intenso. Dopo i primi passi nei collettivi Ufo Rap Team e 365muv, ha raggiunto notorietà nazionale proprio al fianco di Vale Lambo. Da solista si è distinto con album come “Ninja Gaiden” (2018), “Vice City” (2019) e “Ambizione” (2021), arricchiti da collaborazioni di rilievo e riconoscimenti come il disco d’oro e il platino per “Extendo” feat. Paky. Negli ultimi anni ha proseguito il suo percorso con singoli come “Lose Control”, “Contigo” e l’album “Con i miei occhi”, confermando la sua posizione di spicco nel panorama musicale italiano. Anche lui fa parte del collettivo SLF, con cui ha calcato i palchi più importanti, tra cui il Palapartenope di Napoli.

“ALFA & OMEGA” rappresenta quindi non solo il ritorno di uno dei progetti più iconici della scena urban italiana, ma anche la sintesi di due percorsi paralleli che oggi si ricongiungono. Le Scimmie riaffermano il proprio posto nel panorama musicale contemporaneo con una nuova consapevolezza e la stessa energia di sempre. Dopo anni di successi individuali, Vale Lambo e Lele Blade tornano insieme per chiudere un cerchio e aprirne un altro: quello del futuro del rap partenopeo.

