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Leapmotor presenta la nuova B10 REEV Hybrid: l’innovazione a portata di mano

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Leapmotor amplia la propria offerta sul mercato europeo con la presentazione della nuova B10 REEV Hybrid, un SUV compatto che segna un passo decisivo verso la democratizzazione della mobilità elettrica. Presentato a Roma, nel corso dell’evento internazionale Media Drive previsto dal 23 al 31 marzo 2026, il nuovo modello unisce l’efficienza della propulsione elettrica alla flessibilità della tecnologia Range Extender.

Concepita per offrire un’esperienza di guida sempre elettrica, la B10 REEV Hybrid adotta un’architettura innovativa in cui il motore elettrico aziona costantemente le ruote, mentre un compatto propulsore a benzina da 1,5 litri interviene esclusivamente come generatore per ricaricare la batteria. In questo modo, si ottiene la fluidità e il silenzio tipici di un veicolo 100% elettrico, con l’autonomia di un ibrido di nuova generazione.

La dotazione tecnica include una batteria da 18,8 kWh che garantisce fino a 86 km in modalità completamente elettrica, affiancata da un generatore da 50 kW e un serbatoio da 50 litri. L’autonomia complessiva raggiunge così i 900 km, un dato che consente di affrontare anche viaggi a lunga percorrenza senza la necessità di ricariche frequenti.

Il sistema REEV Hybrid si distingue per la filosofia di funzionamento: “Il motore elettrico aziona sempre le ruote, il range extender non è mai collegato meccanicamente e la sua funzione è solo quella di produrre elettricità durante la guida.” Grazie a questa impostazione, la B10 REEV Hybrid si propone come un ibrido autenticamente elettrico, in grado di coniugare prestazioni, comfort e semplicità d’uso.

A disposizione del conducente vi sono quattro modalità energetiche – EV+, EV, Fuel e Power+ – pensate per adattarsi a qualunque scenario di guida. Le due modalità EV+ ed EV permettono una trazione completamente elettrica e zero emissioni, ideali per l’uso urbano e quotidiano. Le modalità Fuel e Power+ attivano invece il generatore a benzina, garantendo energia supplementare per lunghi viaggi o situazioni che richiedono potenza aggiuntiva. La modalità Power+ assicura prestazioni massime, abbinando l’energia del motore elettrico alla potenza del range extender per un’accelerazione piena e reattiva.

All’interno, la Leapmotor B10 REEV Hybrid si caratterizza per un abitacolo spazioso e tecnologico. Il cuore del sistema digitale è rappresentato dal display centrale da 14,6 pollici in alta risoluzione 2,5K HD, gestito dal sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus e supportato dal chipset Qualcomm 8155. La connettività è garantita dal supporto completo ad Apple CarPlay e Android Auto, utilizzabili anche in modalità wireless, mentre l’audio premium con 12 altoparlanti promette un’esperienza sonora di livello superiore.

Tra le novità tecniche introdotte con l’ultimo aggiornamento OTA figurano anche la funzione One Pedal Driving – che consente di gestire accelerazione e decelerazione con il solo pedale dell’acceleratore – e un significativo miglioramento dei sistemi di assistenza alla guida. L’Adaptive Cruise Control e il sistema di mantenimento della corsia sono stati perfezionati per una risposta più fluida, mentre la carrozzeria presenta una struttura ad alta resistenza con rigidità torsionale migliorata, sette airbag e ben 17 funzioni avanzate di sicurezza attiva.

Con dimensioni di 4.530 mm di lunghezza, 1.885 mm di larghezza e 1.655 mm di altezza, la B10 REEV Hybrid offre un abitacolo accogliente e pratico, dotato di sedili anteriori in eco-pelle riscaldati e ventilati. È disponibile in due allestimenti – Life e Design – sei colori esterni e tre ambientazioni interne, per un’esperienza di configurazione semplice ma personalizzabile.

Sul fronte commerciale, i prezzi di listino partono da 29.900 euro per la versione Life e da 31.400 euro per la Design. In occasione del lancio, è attiva un’offerta promozionale con permuta o rottamazione: 24.900 euro per la B10 REEV Hybrid Life e 26.400 euro per la Design, una proposta che rende questa tecnologia accessibile a un pubblico più ampio.

La nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid si rivolge a famiglie, conducenti urbani e clienti del segmento B-SUV che desiderano usufruire dei vantaggi dell’elettrico senza rinunciare alla sicurezza di un sistema ibrido esteso.

 

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