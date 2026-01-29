Connect with us

Spettacolo

Lefar torna sulla scena urban napoletana con il nuovo singolo “NICO PAZ”

Dopo aver attirato l’attenzione del pubblico con brani come “TOP”, “PSG”, “KHABIB” e “BRATZ”, Lefar è pronto a fare un nuovo passo nel suo percorso artistico. Domani, venerdì 30 gennaio, sarà disponibile ovunque il suo nuovo singolo “NICO PAZ”, un brano che segna una fase di crescita e maturazione per una delle voci più promettenti della scena urban napoletana.

Il singolo, come si legge nel comunicato, rappresenta “un nuovo tassello nel suo percorso, segnando una tappa importante nella costruzione di un’identità sempre più definita”. Per Lefar, il dialetto napoletano non è soltanto un riferimento alle proprie origini, ma diventa un elemento centrale della narrazione. È lo strumento attraverso cui l’artista riesce a essere diretto, autentico e profondamente legato alla realtà che vive ogni giorno.

“NICO PAZ” prende ispirazione da un riferimento calcistico preciso: il giovane talento argentino, classe 2004, oggi al Como, che come Lefar sta emergendo per “il suo talento cristallino”. Una metafora che si traduce nel racconto di ambizione, sacrificio e ricerca di sé. Il brano parla di soldi che non bastano mai, di giornate storte e della forza che spinge comunque ad andare avanti: un equilibrio tra luce e ombra, cadute e risalite, che rispecchia l’esperienza di molti giovani artisti e sognatori.

Con questo nuovo singolo, Lefar conferma la solidità del proprio percorso e l’evoluzione di uno stile che ormai è facilmente riconoscibile. La sua musica si muove tra le sonorità urbane contemporanee e una scrittura che affonda le radici nella cultura napoletana, mantenendo sempre una visione chiara e personale.

“È una fotografia concreta di sacrifici, contraddizioni e sogni ancora aperti”, si legge nel testo di presentazione del progetto. E proprio qui risiede la forza del brano: nella capacità di raccontare la realtà con una sincerità spoglia di artifici, lasciando spazio alla verità delle emozioni e all’urgenza espressiva.

Con “NICO PAZ”, Lefar si conferma dunque come una delle nuove promesse più interessanti della musica urban proveniente da Napoli. Un artista in continua evoluzione, deciso a costruire la propria identità attraverso una scrittura sempre più matura e una voce autentica, pronta a lasciare il segno nel panorama musicale italiano.

