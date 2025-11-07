Leggende Pokémon Z-A: Megadimensione porta i giocatori nelle misteriose Luminopoli dimensionali

The Pokémon Company International ha annunciato nuovi dettagli sui contenuti scaricabili di Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione, in arrivo il 10 dicembre 2025 su console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. Il nuovo DLC promette un’espansione ricca di mistero, nuove missioni secondarie e l’introduzione di Pokémon megaevoluti inediti che porteranno gli Allenatori a spingersi oltre i limiti conosciuti dell’avventura.

In questa espansione, i giocatori dovranno esplorare le Luminopoli dimensionali, versioni alternative della celebre città in cui strane distorsioni dello spazio hanno dato vita a realtà parallele popolate da Pokémon rarissimi e megaevoluti mai visti prima. Alcuni di questi Pokémon, dotati di livelli dimensionali, potranno superare il tradizionale limite del livello 100, introducendo sfide di difficoltà senza precedenti.

L’avventura prenderà vita grazie a Anjabelle, una pasticciera di ciambelle capace, con l’aiuto del suo compagno Hoopa, di trasformare le distorsioni spaziali in portali verso nuove dimensioni. Le sue speciali ciambelle, preparate con bacche uniche, conferiranno effetti diversi ai Pokémon dei giocatori, tra cui potenziamenti utili per affrontare le creature più formidabili. Le bacche dimensionali offriranno bonus ancora più potenti, indispensabili per conquistare le Luminopoli alterne.

Ad affiancare gli Allenatori in questa nuova impresa ci sarà Ornella, definita come *“l’Erede del segreto della megaevoluzione”*, determinata a incontrare tutti i Pokémon capaci di megaevolversi. Insieme al Team MZ, i giocatori dovranno svelare i misteri che avvolgono le distorsioni di Luminopoli e riportare equilibrio tra le dimensioni.

Tra le principali novità, spiccano due nuove megaevoluzioni: MegaChimecho e MegaBaxcalibur. Quando Chimecho si trasforma, sei piccole copie di sé si generano attorno a lui, creando onde sonore che si fondono in un attacco devastante in grado di sopraffare qualsiasi avversario. Baxcalibur, invece, diventa una vera forza della natura: la sua lama dorsale ingigantita concentra un’energia Ghiaccio capace di spezzare quasi ogni ostacolo. I giocatori potranno ottenere la Megapietra necessaria per sbloccare questa evoluzione avanzando di rango nelle lotte competitive online del Club Lotta Z-A.

Parallelamente, è disponibile da oggi una missione secondaria extra dedicata al Pokémon misterioso Diancie. Attraverso la funzione Dono Segreto, gli Allenatori possono ottenere la Diancite, elemento essenziale per avviare la missione *“Brillante come una gemma”*. Una volta in possesso della Megapietra, i giocatori dovranno recarsi all’Agenzia Bellocchio, dove Moko, l’Espurr di Matière, darà il via a una catena di eventi che culminerà nell’incontro con il Pokémon Gemma. Completando la missione, sarà possibile aggiungere Diancie alla propria squadra e farla megaevolvere in MegaDiancie, liberandone tutto il potenziale cristallino nelle lotte.

Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione si presenta quindi come un aggiornamento capace di ampliare il mondo di gioco con nuove ambientazioni, creature e dinamiche inedite. Un viaggio tra realtà parallele, MegaEvoluzioni e scoperte sorprendenti che segna un nuovo capitolo nell’universo Pokémon, pronto a conquistare i fan di lunga data e ad accogliere i nuovi appassionati in un’esperienza dalle sfumature straordinarie.