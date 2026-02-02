Connect with us

Spettacolo

LEO GASSMANN duetterà con AIELLO a Sanremo sulle note del brano di COCCIANTE “Era tutto già previsto”

Published

Sul palco dell’Ariston, nella serata dei duetti di venerdì 27 febbraio, Leo Gassmann e Aiello si esibiranno insieme sulle note di “Era già tutto previsto”, celebre brano di Riccardo Cocciante. Un incontro artistico che nasce da una sincera amicizia e da una profonda stima reciproca, e che promette di regalare al pubblico un momento intenso e pieno di emozione.

A proposito della collaborazione, Leo Gassmann ha dichiarato: “Salire sul palco con un amico e fare con lui un brano di Cocciante sarà una grande emozione. Come artista lo trovo unico nel panorama italiano. Ci siamo incontrati la prima volta su un treno, siamo stati un paio di volte a Londra, siamo andati in giro per la città, a sentire musica nei bar, scambiandoci consigli e opinioni. Non c’era modo migliore per celebrare questo brano di Cocciante che ci fa emozionare tutti tantissimo. Speriamo di rendere giustizia a questa grande canzone.”

Aiello, dal canto suo, ha sottolineato: “Tornare sul palco di Sanremo è sempre speciale. Con Leo c’è prima di tutto un’amicizia vera, di quelle che nascono senza sforzo. ‘Era già tutto previsto’ è una canzone che amo da sempre e cantarla insieme, in un contesto così speciale, sarà semplicemente un momento sincero, e nostro per sempre.”

Leo Gassmann è in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026, con il nuovo singolo “Naturale”. Il brano, scritto con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali, rappresenta una dichiarazione d’amore alla semplicità e ai legami autentici. “‘Naturale’ è un grido d’amore, incita le persone a volersi più bene, a valorizzare chi si ha accanto nella propria vita. Credo che ognuno di noi troverà un significato diverso in questa canzone, da mettere al sicuro nel posto giusto del proprio cuore.”

Classe 1998, romano e cresciuto in una famiglia di artisti, Leo Gassmann si avvicina alla musica sin da bambino studiando chitarra classica e solfeggio all’Accademia di Santa Cecilia. Nel 2020 trionfa a Sanremo nella categoria Nuove Proposte con “Vai bene così”, brano che gli vale anche il Premio Roma Videoclip Sanremo Giovani. Dopo il successo dell’album d’esordio “Strike”, torna sul palco dell’Ariston nel 2023 con “Terzo Cuore” e pubblica successivamente “La strada per Agartha”, che include i singoli “Volo Rovescio” e “Capiscimi”. Negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nella scena musicale italiana con brani come “Dammi un bacio, Ja”, “Take That”, “E poi sei arrivata tu”, “Free Drink” e “YAMAMAI”, totalizzando oltre 95 milioni di stream.

Parallelamente, Leo Gassmann ha intrapreso con successo anche la carriera di attore. Nel 2024 interpreta Franco Califano nel film “Califano”, ruolo che gli vale il Nastro d’Argento come rivelazione dell’anno. Successivamente partecipa alle pellicole “Una terapia di gruppo” e “Fuori la verità”, confermando la sua versatilità artistica.

Aiello, all’anagrafe Antonio Aiello, ha intrapreso un percorso musicale tra soul, R&B e cantautorato italiano, unendo emotività e ricerca sonora. Dopo l’EP “Hi-Hello” del 2017 e i successi di “Arsenico” e “La mia ultima storia”, ottiene il Disco di Platino e il Premio Lunezia Stil Novo, affermandosi come una delle voci più autentiche della scena contemporanea. Il suo primo album “Ex Voto” resta per mesi in classifica e include successi come “Il cielo di Roma”. Nel 2020 la sua “Festa” conquista una candidatura ai David di Donatello, e con “Vienimi (a ballare)” ottiene un nuovo Disco di Platino.

Nel 2021 debutta a Sanremo con “Ora”, brano tratto dall’album “Meridionale”. Il tanto atteso ritorno discografico arriva nel 2023 con “Romantico”, seguito da un tour estivo e da una tournée nei club italiani. Nel 2025 pubblica “Sentimentale” in collaborazione con Levante, anticipando il suo quarto album previsto per il 2026.

La partecipazione congiunta di Leo Gassmann e Aiello al Festival di Sanremo 2026 non è solo un tributo a uno dei grandi maestri della musica italiana come Riccardo Cocciante, ma anche la celebrazione di un legame umano autentico. Un duetto nato da amicizia e passione musicale, destinato a diventare uno dei momenti più attesi della nuova edizione del Festival.

