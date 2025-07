L’estate di Pokémon GO tra un tour in Europa e l’Epilogo Max di GO Fest 2025

Inizia domani, mercoledì 16 luglio, il tanto atteso Pokémon GO Road Trip 2025. Organizzato da Niantic, questo evento unico nel suo genere promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i fan del celebre gioco di realtà aumentata. Il Road Trip ha come punto di partenza Manchester e attraverserà l’Europa, fermandosi in diverse città tra cui Londra, Parigi, Valencia, Berlino, L’Aia, fino a concludersi a Colonia nei giorni del Gamescom dal 20 al 24 agosto.

Durante questo viaggio, il Truck ufficiale di Pokémon GO sarà il protagonista assoluto, offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire eventi esclusivi e partecipare a meet-up aperti a tutti che non richiederanno il biglietto d’ingresso alla fiera. Tra le attività previste, sarà possibile provare il Creator Studio direttamente sul posto e ritirare gadget esclusivi, un’occasione imperdibile per gli appassionati.

Sebbene quest’anno non sia prevista una tappa in Italia, i giocatori italiani non saranno lasciati indietro. Essi potranno prendere parte all’evento speciale Epilogo Max del Pokémon GO Fest 2025, programmato per il 23 e 24 agosto. Questo evento promette di essere ricco di sorprese e contenuti esclusivi. Zacian Re Delle Spade e Zamazenta Re Degli Scudi si prepareranno ad affrontare qualcosa di GRANDE.