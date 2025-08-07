Connect with us

Levi’s lancia la nuova campagna globale ICONS con Shaboozey

Levi’s ha lanciato una nuova campagna globale dal titolo Icons, che celebra elementi essenziali del guardaroba di chi ama la moda autentica e senza tempo. Al centro di questa entusiasmante iniziativa troviamo l’artista country Shaboozey, affiancato dal celebre chef e star televisiva Matty Matheson. La campagna è stata concepita per catturare lo spirito Western, uno stile che Levi’s incarna perfettamente nei suoi capi, definito da caratteri come l’autenticità, l’irriverenza e l’audacia.

The Jean, The Jacket e The Shirt sono i tre cortometraggi cinematografici che compongono la campagna Icons. Ognuno di questi cortometraggi è un tributo a tre delle più grandi icone nella storia di Levi’s: il leggendario 501 Original, la robusta e sempre attuale Trucker Jacket e la classica Western Shirt. Ogni elemento viene esaltato in modo unico, raccontando storie che trascendono mode e tendenze momentanee.

La scelta di personaggi come Shaboozey e Matty Matheson non è casuale; entrambi rappresentano perfettamente i valori di cui Levi’s si fa portavoce. Shaboozey, noto per il suo stile musicale innovativo e la sua personalità unica, si fonde perfettamente con lo spirito Western della campagna. Matty Matheson, con la sua energia travolgente e la sua passione per la cucina, aggiunge un tocco di audacia.

Attraverso questa campagna, Levi’s non solo celebra il proprio patrimonio di stile, ma invita anche il pubblico ad abbracciare la libertà e l’originalità, valori che da sempre guidano la produzione dei suoi capi. Le immagini di campagna e quelle in still life in alta risoluzione confermano visivamente l’identità forte di Levi’s e la sua capacità di reinventarsi pur restando fedele alla propria essenza.

Con Icons, Levi’s sottolinea ancora una volta perché è considerato non solo un marchio di abbigliamento, ma un simbolo di stile e di autenticità che ha saputo attraversare le generazioni senza mai perdere il suo fascino.

