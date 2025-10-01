Connect with us

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Tre icone globali della moda e dello streetwear si uniscono per una collaborazione storica: Levi’s, NIGO e Nike firmano insieme la loro prima sneaker, reinterpretando una silhouette leggendaria e fondendo tre universi culturali in un unico oggetto di culto.

La protagonista di questa collaborazione è la Levi’s x NIGO x Nike Air Force 3 Low, un modello che trasforma la storica sneaker del 1988 in un capolavoro di artigianalità e ricerca stilistica. La scarpa nasce dall’incontro tra l’heritage americano di Levi’s®, la visione giapponese di NIGO e l’innovazione sportiva di Nike, dando vita a una fusione unica tra denim, cultura street e design contemporaneo.

La sneaker si presenta in una raffinata colorazione Olive Gray e si distingue per una costruzione premium che celebra l’estetica vissuta e autentica, tratto distintivo sia dell’universo Levi’s sia della visione creativa di NIGO. La tomaia combina denim sbiadito e suede testurizzato, creando un gioco di texture e profondità che racconta una storia di autenticità e stile.

I dettagli non passano inosservati: Red Tab Levi’s sulla scarpa destra, Swoosh metallico che cattura la luce a ogni passo e intersuola in EVA volutamente ingiallita per un effetto “vintage” dal carattere deciso. La suola in gomma garantisce le prestazioni e la durabilità tipiche di Nike, assicurando comfort e resistenza per ogni occasione.

“La Air Force 3 è una silhouette davvero speciale, e reinterpretarla attraverso la prospettiva Levi’s e quella del denim vintage di NIGO ci ha permesso di dare vita a una sneaker unica nel suo genere,” ha dichiarato Leo Gamboa, VP of Collaborations di Levi’s. “Unendo la capacità di NIGO di intuire il futuro custodito negli archivi con l’expertise di Nike nel footwear, abbiamo creato un modello che rende omaggio al passato pur spingendo i confini della creatività verso nuove direzioni.”

NIGO, pioniere dello streetwear giapponese e collezionista di rari capi in denim, porta in questa collaborazione la sua visione estetica inconfondibile. La partnership con Levi’s e Nike segna un nuovo capitolo nel dialogo creativo tra moda, cultura e innovazione.

La campagna di lancio, firmata dal regista Anton du Preez, racconta la sneaker attraverso tre cortometraggi dal tono cinematografico: Mechanic, Fishing e Camping. Ogni episodio mostra la Levi’s® x NIGO x Nike Air Force 3 Low come compagna ideale in contesti inaspettati, mettendo in risalto il suo fascino disinvolto e la sua robustezza.

La sneaker sarà disponibile a partire da giovedì 16 ottobre 2025 presso selezionati flagship store Levi’s e online, con un lancio globale atteso dagli appassionati di moda e sneakerhead di tutto il mondo.

