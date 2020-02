Lexus presenta al Salone di Ginevra il nuovo UX 300E, primo modello elettrico del marchio

Lexus presenta in Europa il suo primo modello elettrico, UX 300e. Dal lancio di RX 400h nel 2005, LEXUS è stata un pioniere nell’introduzione della tecnologia elettrificata svolgendo un ruolo di primo piano nell’offrire prodotti allo stesso tempo prestazionali ed ecosostenibili. Al Tokyo Motor Show 2019, Lexus ha presentato la sua strategia globale di elettrificazione “Lexus Electrified”, che ha l’obiettivo di fare un epocale balzo in avanti in termini di prestazioni, controllo e piacere di guida, nel massimo rispetto dell’ambiente.

In particolare, la tecnologia della Lexus Electrified consente il controllo integrato di trasmissione, sterzo, sospensioni e freni, realizzando il massimo del potenziale della tecnologia di controllo del motore sviluppata grazie all’esperienza con i veicoli Full Hybrid. Questa tecnologia consente di controllare l’erogazione della forza motrice per garantire un comportamento ideale del veicolo in ogni situazione di guida. In questo modo Lexus continua il suo impegno per proporre automobili sempre più sicure e piacevoli da guidare.

Gli ingegneri hanno mantenuto intatto il design distintivo e le avanzate caratteristiche dinamiche dell’urban crossover UX, concentrandosi sulle opportunità di sfruttare i vantaggi prestazionali unici dei veicoli elettrici a batteria (BEV). Il motore ad alte prestazioni di UX 300e fornisce un’accelerazione lineare e le batterie ad alta capacità, situate sotto il pianale, garantiscono un baricentro basso e un’autonomia di guida di 400 km (nel ciclo NEDC, corrispondente a un target di oltre 300 km di autonomia nel ciclo WLTP).

UX 300e sarà lanciato in alcuni selezionati mercati europei nella seconda metà del 2020 e dal 2021 nel resto d’Europa.

Caratteristiche principali di UX 300e

Il primo modello elettrico di Lexus esalta le raffinate prestazioni di guida e l’elevato comfort tipiche del brand.

Lexus si è da sempre concentrata nel fornire performance di guida distintive, e lo conferma anche in questo caso con lo sviluppo di un BEV (Veicolo Elettrico a Batteria). Partendo dalla raffinata guidabilità di Lexus UX, gli ingegneri sono stati in grado di sfruttare la nuova trasmissione elettrica per migliorare ulteriormente le prestazioni del veicolo su strada. Allo stesso tempo, l’abitacolo di UX 300e è tra i più silenziosi della sua categoria, in linea con l’attitudine tipica del brand Lexus di massimizzare l’insonorizzazione delle proprie vetture.

La funzione Drive Mode Select di UX 300e consente di gestire l’accelerazione e la decelerazione in base alle diverse situazioni di guida. Alla guida, si possono sentire la potente accelerazione e la coppia istantanea del gruppo propulsore BEV premendo il pedale e utilizzando il cambio a palette in modo simile al freno motore, attraverso quattro livelli di rigenerazione della decelerazione – il tutto godendo di una naturale sensazione di guida su strada.

UX 300e offre eccellenti prestazioni dinamiche grazie al baricentro basso derivante dal posizionamento del motore e della batteria sotto la carrozzeria del veicolo, combinato con l’ottimizzazione della distribuzione del peso anteriore/posteriore e del momento d’inerzia.

L’elevato livello di prestazioni della piattaforma GA-C è arricchito da supporti aggiuntivi e dall’ottimizzazione della forza di smorzamento degli ammortizzatori per adeguarsi alle variazioni dinamiche dell’elettrificazione.

Mentre i veicoli elettrici sono naturalmente silenziosi, UX 300e va al di là di quanto garantito normalmente da una vettura a propulsione elettrica, prevedendo una serie di accorgimenti volti a limitare rumori esterni (vento, sassolini) che altrimenti si noterebbero in assenza di motore e trasmissione. L’attenzione di Lexus all’insonorizzazione dell’abitacolo permette al conducente di godere di una confortevole silenziosità di bordo.

Leggendaria affidabilità Lexus ereditata dal patrimonio tecnologico dell’elettrificazione ibrida

Nello sviluppo di UX 300e, Lexus ha utilizzato le conoscenze acquisite sviluppando i sistemi ibridi leader del settore e ha applicato al suo primo modello elettrico di serie lo stesso livello di qualità e comfort che contraddistingue la gamma Lexus. Il team di ingegneri Lexus ha fornito un’eccezionale affidabilità della batteria e adotta anche la più recente tecnologia di connettività per massimizzare l’uso quotidiano e la funzionalità con gli smartphone.

L’efficienza del motore, dell’inverter, degli ingranaggi e della batteria ad alta capacità sono state tutte massimizzate, utilizzando le conoscenze acquisite nello sviluppo di veicoli ibridi.

Le batterie sono dotate di un sistema di gestione della temperatura che opera a basse e alte temperature ambiente. L’affidabilità è aumentata anche grazie all’uso di sistemi di monitoraggio multipli che regolano la carica e prevengono condizioni come il sovraccarico.

UX 300e offre la più recente tecnologia Lexus di connessione auto gestita tramite l’applicazione LexusLink attraverso la quale gli automobilisti possono controllare lo stato di carica della batteria è l’autonomia di guida. Sono inclusi anche controlli di ricarica, come la funzione timer per informare il proprietario quando il veicolo sarà completamente carico o per programmare la ricarica in base a quando il veicolo dovrebbe essere guidato successivamente. L’applicazione consente inoltre di controllare a distanza varie funzioni come l’aria condizionata, il riscaldamento dei sedili e gli sbrinatori dei finestrini.

Lo stile distintivo e l’elevata dinamicità dell’urban crossover Lexus UX sono stati trasmessi a UX300e, rendendolo un prodotto di grande personalità.

Oltre all’aspetto esterno audace e sofisticato che ricorda una guida agile e dinamica, Lexus ha sviluppato per UX300e delle speciali ruote aerodinamiche e una specifica copertura del sottoscocca.

La posizione del sistema “shift-by-wire” sulla console centrale contribuisce alla semplicità e alla funzionalità del design degli interni.

Lexus promuove lo sviluppo di tecnologie innovative per la sicurezza e la loro diffusione proponendole di serire su tutta la gamma. Anche UX 300e adotta quindi l’innovativo sistema di sicurezza attivo Lexus Safety System+ in grado di coadiuvare il guidatore nel prevenire gli incidenti attraverso dei sistemi di assistenza alla guida e mantenendo al contempo un’esperienza di guida piacevole e sicura.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0