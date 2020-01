Lexus presenta i Concept Zero Gravity

Zero Gravity è una Lexus come nessun’altra, una macchina in stile motociclistico che si librerà sopra la superficie della luna a 500 km/h. Regala velocità, emozioni, tecnologia del futuro e, naturalmente, il design distintivo di Lexus.

Ideato dal team dello studio di design europeo ED2 di Lexus. I designer hanno prodotto dei concept con delle forti caratteristiche evocative dell’“Amazing Experience” di Lexus e ispirati anche dall’ultimo lavoro d’avanguardia recentemente presentato: il futuristico concept Lexus LF-30 Electrified.

L’idea originale di Zero Gravity è nata da Karl Dujardin ed è stata la scelta migliore tra una serie di concept proposti da importanti designer e architetti internazionali non provenienti dal mondo automotive. Il loro lavoro è ricco di immaginazione e si concentra tanto sul divertimento “di guida” in un ambiente lunare a bassa gravità quanto sulla praticità di andare da A a B attraverso un paesaggio aspro e selvaggio.

Hanno risposto alla richiesta della rivista internazionale di arte e design Document Journal per avere idee su come potrebbe apparire un futuro mondo lunare. Sono stati scelti sette concept da far sviluppare al centro di design in ED2 e incluse nel Lunar Design Portfolio della rivista. “Il team di progettazione guardava già oltre la produzione a breve termine per capire come la tecnologia avanzata cambierà il nostro modo di interagire con i veicoli”, ha dichiarato Ian Cartabiano, Presidente di ED2. “Il progetto lunare è arrivato al momento giusto, a metà dello sviluppo della LF-30. Ha dato al team la possibilità di sognare ulteriormente e di applicare un po’ del linguaggio di design dagli interni della LF-30 alle proposte lunari”.

Zero Gravity è un veicolo monomotore che si guida come una moto, ma che utilizza la levitazione magnetica per librarsi dal suolo – una tecnologia già utilizzata da Lexus nel mondo reale per il suo progetto unico di hoverboard. Potrebbe essere una macchina futuristica, ma è controllata con lo stesso tipo di comunicazione diretta che si trova tra il cavaliere e il suo cavallo – un nuovo concetto Lexus chiamato Tazuna (tazuna è una parola giapponese che significa “briglia sciolta”). Il risultato è un vero e proprio senso di connessione tra il pilota e la sua macchina, che si aggiunge al fattore di godimento di ogni viaggio lunare.

Lexus Lunar Concept

Gravità Zero, di Karl Dujardin

Il futuro di Lexus è racchiuso nel design di Zero Gravity, che reinterpreta la griglia distintiva di Lexus con una forma e architettura tridimensionale. I bordi affilati e squadrati si trasformano in superfici fluide e curve per creare un senso di mistero nel linguaggio del design. Lo stile motociclistico consente una forte connessione tra il veicolo e il guidatore/pilota, con un controllo e un feedback più diretto e una forte interazione tra l’uomo e la macchina. Il guidatore mantiene il controllo totale mentre scivola dolcemente sull’accidentato e sconnesso terreno lunare anche a velocità stimate fino a 500 km/h.

Lexus Cosmos, di Jean-Baptiste Henry

Lexus Cosmos è un concept progettato per viaggiare sia nello spazio che sulla superficie lunare. Ha una struttura interamente di vetro completamente che funziona sia come osservatorio che come mezzo per esplorare il fenomeno della bassa gravità. Con un abitacolo posteriore che enfatizza la sensazione di guida e una parte anteriore dedicata alla contemplazione, il concept è stato progettato per creare una nuova ed esclusiva esperienza di lusso per il futuro.

Bouncing Moon Roller, di Julien Marie

Il concept è protetto da una bolla flessibile a base di nanotubi di grafene. Questa struttura permette al veicolo di saltare e rotolare con qualsiasi angolazione su diversi tipi di terreno. L’abitacolo e le batterie si trovano insieme in una cella giroscopica, mentre uno stabilizzatore simile a una ruota crea una sensazione divertente e al contempo sicura.

Lexus Lunar Cruiser, di Keisuke Matsuno

L’incrociatore lunare è un veicolo lunare polivalente da utilizzare sia a terra che in cielo. I suoi pneumatici di grandi dimensioni garantiscono una guida confortevole, anche su terreni accidentati. Le ruote possono anche girare di 90 gradi in modo che il veicolo possa volare come un drone, dando al guidatore la libertà di esplorare sia la superficie lunare che il cielo. L’abitacolo, di forma organica, ha una caratteristica grafica della carrozzeria in forma di “3D spindle motion”, che offre una vista aperta, un interno confortevole e un aspetto iconico.

Lexus Lunar, di Yung Presciutti

Lexus Lunar è un veicolo su larga scala progettato per l’esplorazione lunare in sicurezza. È diviso in due parti: la parte inferiore è costituita da una piattaforma con sei robuste ruote, che danno al veicolo la libertà di andare dove il conducente vuole; la parte superiore contiene la zona abitativa. Le due sezioni del veicolo possono essere divise in due parti, con la parte superiore staccabile in modo da poter essere utilizzata per l’avvio di una colonia lunare.

