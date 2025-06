“LIFE IS PANDASTIC”: l’estate italiana in tour con FIAT

L’estate 2025 in Italia si preannuncia vivace, pop e tutta da vivere, grazie al tour itinerante “Life is Pandastic” lanciato da FIAT, uno dei brand automobilistici più iconici del Bel Paese. Un viaggio su quattro ruote, ma anche un viaggio nei valori dello stile di vita italiano, tra spiagge da sogno, città simbolo e eventi di rilevanza nazionale, all’insegna di design, innovazione e italianità.

Il tour prenderà il via da un luogo altamente simbolico per il marchio: Pandino, in provincia di Cremona, dove il 20, 21 e 22 giugno si terrà “Panda a Pandino”, il più grande raduno mondiale dedicato all’amata utilitaria FIAT. Nato nel 2017 con una forte vocazione benefica, l’evento è oggi una vera festa internazionale capace di raccontare, attraverso centinaia di modelli, l’evoluzione della FIAT Panda, auto che ha segnato la storia della mobilità italiana e continua a rinnovarsi senza tradire la sua anima pop e funzionale.

Dopo Pandino, sarà la volta di Napoli, dal 1° al 6 luglio, dove il tour farà tappa in occasione del celebre Napoli Pizza Village, uno dei festival gastronomici più frequentati al mondo. All’interno della Mostra d’Oltremare, tra forni a legna e spettacoli, FIAT presenterà al grande pubblico la sua nuova gamma, con un focus speciale su due modelli strategici: la nuova FIAT Grande Panda e la Topolino elettrica, entrambe simboli di una mobilità moderna e sostenibile, senza rinunciare all’estetica e alla personalità.

Il tour “Life is Pandastic” proseguirà per tutta l’estate, con otto nuove tappe in località balneari di grande richiamo, che verranno svelate a breve. Ogni appuntamento sarà organizzato in collaborazione con i dealer locali, veri ambasciatori del brand sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra FIAT e le comunità, in un dialogo diretto tra prodotto e persone.

Cuore pulsante dell’iniziativa sarà il villaggio “Life is Pandastic”, un’area vivace e colorata che accoglierà il pubblico in un weekend di divertimento, test drive e attività interattive. All’interno del villaggio, i visitatori potranno cimentarsi con giochi a tema, vincere gadget firmati FIAT e partecipare al nuovo concorso “Life is Pandastic”, che mette in palio una FIAT Grande Panda Hybrid in comodato gratuito per sei mesi.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza sarà la colonna sonora ufficiale dell’estate FIAT: “Pandastic” di Shaggy, una reinterpretazione della hit mondiale “Boombastic”, diventata ora un inno alla nuova Grande Panda. La coreografia virale che accompagna la canzone potrà essere rivisitata dai partecipanti all’interno dell’area social del villaggio, che ospiterà anche dj set e contenuti digital pensati per amplificare lo spirito giovane e dinamico del tour.

Elemento centrale del progetto è anche l’area test drive, dove sarà possibile provare su strada la nuova Grande Panda e la Topolino, grazie al supporto diretto dei concessionari FIAT. Il pubblico potrà così toccare con mano l’innovazione di questi modelli: la prima, con il suo design ispirato agli anni ’80, è una reinterpretazione moderna dell’iconica Panda, capace di coniugare estetica, funzionalità e attenzione all’ambiente, grazie alla piattaforma multi-energia; la seconda, la Topolino 100% elettrica, è pensata per una mobilità urbana agile, giovane e sostenibile, con dimensioni ultracompatte e un’anima giocosa ispirata alla Dolce Vita.

Con “Life is Pandastic”, FIAT conferma il suo impegno nella creazione di esperienze accessibili e ad alto impatto emotivo, valorizzando al tempo stesso la propria rete di dealer e portando direttamente tra la gente un’idea di mobilità che è al tempo stesso sostenibile, inclusiva e profondamente italiana.