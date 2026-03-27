Life is Strange: Reunion, il capitolo finale di Max e Chloe arriva su console e PC

SQUARE ENIX ha pubblicato Life is Strange: Reunion, nuovo e ultimo capitolo dell’acclamata serie di avventure narrative. Sviluppato da Deck Nine Games, questo episodio rappresenta la conclusione dell’indimenticabile saga di Max Caulfield e Chloe Price, e segna il ritorno dei poteri di riavvolgimento del tempo che hanno reso celebre il primo capitolo del franchise. Il titolo è ora disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store.

In Life is Strange: Reunion i giocatori ritrovano Max Caulfield ormai adulta, docente di fotografia all’Università Caledon. Al rientro da un viaggio, la protagonista scopre il campus devastato da un incendio che minaccia di radere al suolo tutto ciò che ama. È in questo drammatico momento che Max riscopre il suo potere di riavvolgere il tempo, una capacità che userà per tentare di cambiare l’esito degli eventi e salvare il maggior numero possibile di persone.

Il ritorno di Chloe Price introduce un nuovo livello di intensità emotiva e complessità narrativa. Tormentata da incubi di un passato che non ha mai vissuto e con la realtà che le sfugge di mano, Chloe ha bisogno dell’aiuto di Max. La presenza di entrambe le protagoniste permette ai giocatori di vivere una doppia prospettiva: per la prima volta nella serie, infatti, sarà possibile controllare Max e Chloe nella stessa partita, sfruttando le abilità uniche di ciascuna.

Il gameplay alterna i momenti di introspezione, le conversazioni intime e le scelte morali che definiscono il destino dei personaggi, a fasi di esplorazione e risoluzione di enigmi. Max utilizzerà il potere di riavvolgimento per modificare conversazioni, invertire azioni e manipolare l’ambiente con effetti a “quattro dimensioni”, mentre Chloe farà leva sulla sua schiettezza e sull’intuito per interrogare i sospettati e ottenere informazioni cruciali.

Life is Strange: Reunion celebra la natura fortemente narrativa della serie, puntando sulle scelte significative che influenzano profondamente lo sviluppo della trama e conducono a un epilogo epico e commovente. L’opera si presenta come una chiusura emotivamente potente della storia di Max e Chloe, un addio alle protagoniste che hanno segnato una generazione di giocatori.

Il gioco è disponibile in tre diversi formati: Standard Edition, Deluxe Edition e Twin Pack, ciascuno con contenuti esclusivi. Life is Strange: Reunion è quindi non solo un ritorno, ma una vera e propria celebrazione del viaggio iniziato quasi undici anni fa, un epilogo che promette di lasciare il segno nel cuore dei fan della serie e degli amanti delle storie interattive.