Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Life is Strange: Reunion, il capitolo finale di Max e Chloe arriva su console e PC

Published

SQUARE ENIX ha pubblicato Life is Strange: Reunion, nuovo e ultimo capitolo dell’acclamata serie di avventure narrative. Sviluppato da Deck Nine Games, questo episodio rappresenta la conclusione dell’indimenticabile saga di Max Caulfield e Chloe Price, e segna il ritorno dei poteri di riavvolgimento del tempo che hanno reso celebre il primo capitolo del franchise. Il titolo è ora disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store.

In Life is Strange: Reunion i giocatori ritrovano Max Caulfield ormai adulta, docente di fotografia all’Università Caledon. Al rientro da un viaggio, la protagonista scopre il campus devastato da un incendio che minaccia di radere al suolo tutto ciò che ama. È in questo drammatico momento che Max riscopre il suo potere di riavvolgere il tempo, una capacità che userà per tentare di cambiare l’esito degli eventi e salvare il maggior numero possibile di persone.

Il ritorno di Chloe Price introduce un nuovo livello di intensità emotiva e complessità narrativa. Tormentata da incubi di un passato che non ha mai vissuto e con la realtà che le sfugge di mano, Chloe ha bisogno dell’aiuto di Max. La presenza di entrambe le protagoniste permette ai giocatori di vivere una doppia prospettiva: per la prima volta nella serie, infatti, sarà possibile controllare Max e Chloe nella stessa partita, sfruttando le abilità uniche di ciascuna.

Il gameplay alterna i momenti di introspezione, le conversazioni intime e le scelte morali che definiscono il destino dei personaggi, a fasi di esplorazione e risoluzione di enigmi. Max utilizzerà il potere di riavvolgimento per modificare conversazioni, invertire azioni e manipolare l’ambiente con effetti a “quattro dimensioni”, mentre Chloe farà leva sulla sua schiettezza e sull’intuito per interrogare i sospettati e ottenere informazioni cruciali.

Life is Strange: Reunion celebra la natura fortemente narrativa della serie, puntando sulle scelte significative che influenzano profondamente lo sviluppo della trama e conducono a un epilogo epico e commovente. L’opera si presenta come una chiusura emotivamente potente della storia di Max e Chloe, un addio alle protagoniste che hanno segnato una generazione di giocatori.

Il gioco è disponibile in tre diversi formati: Standard Edition, Deluxe Edition e Twin Pack, ciascuno con contenuti esclusivi. Life is Strange: Reunion è quindi non solo un ritorno, ma una vera e propria celebrazione del viaggio iniziato quasi undici anni fa, un epilogo che promette di lasciare il segno nel cuore dei fan della serie e degli amanti delle storie interattive.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Società

Giustizia, il piccolo Domenico, Rogoredo: i temi di “Dritto e Rovescio” in onda domani sera su Retequattro

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: gli artisti crescono del 350% e la playlist è la più ascoltata al mondo

Spettacolo

Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Motori

Renault trionfa ai Trophées de l’Argus 2026 con Twingo E-Tech Electric e Clio

Motori

Mirafiori racconta se stessa: i volti dei dipendenti diventano simbolo di rinascita

Moda

Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Motori

Alpine A110 eletta “Sportiva dell’Anno” per la terza volta ai Trophées de l’Argus 2026

Tecnologia

Hisense porta il colore al Fuorisalone 2026 con “THE COLORFUL DISTRICT”

Motori

Jeep e The Snow League: libertà, avventura, autenticità e passione

Spettacolo

CAROLINA BENVENGA: da oggi è online il nuovo video “SUPERBIMBI”

Motori

Hyundai conquista 21 iF Design Award 2026 e consolida la sua leadership creativa

Giochi

Mega Man Star Force Legacy Collection: il ritorno dell’eroe digitale sulle console moderne

Spettacolo

CHRYVERDE: fuori oggi ovunque “HOTEL CONCORDE” feat. Kay Carter

Motori

Kia lancia 16 nuovi temi digitali per il display dedicati ai Mondiali FIFA 2026

Senza categoria

Miley Cyrus celebra i 20 anni di Hannah Montana con il brano “Younger You”

Motori

Peugeot 205 Cabriolet: perché è diventata un’icona degli anni 80

Spettacolo

GIOVANNI TOSCANO pubblica il suo nuovo EP “IL GIOCO DELLE TRE DOMANDE”

Spettacolo

WILLIE PEYOTE: è disponibile da oggi in digitale il nuovo singolo “BURRASCA”

Giochi

Life is Strange: Reunion, il capitolo finale di Max e Chloe arriva su console e PC

Tecnologia

Google amplia Search Live: la Ricerca diventa più naturale e multimodale

Senza categoria

Kia avvia la produzione di EV2 a Žilina: un nuovo passo verso la mobilità elettrica europea

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Mega Man Star Force Legacy Collection: il ritorno dell’eroe digitale sulle console moderne

Il leggendario eroe blu è tornato. Capcom riporta in vita una delle saghe più amate dell’era Nintendo DS con Mega Man Star Force Legacy...

8 ore ago

Giochi

Farming Simulator 26: nuove sfide agricole arrivano su Nintendo Switch e mobile

GIANTS Software ha annunciato l’arrivo di Farming Simulator 26, il nuovo capitolo della serie che porterà un’esperienza agricola rinnovata e più dinamica su Nintendo...

1 giorno ago

Giochi

Super Mario festeggia 40 anni con “Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel”

A quarant’anni dalla nascita del celebre idraulico baffuto, Nintendo celebra il suo personaggio simbolo con un importante ritorno su console di nuova generazione. Dal...

1 giorno ago

Giochi

Tomodachi Life: Una vita da sogno arriva su Nintendo Switch con una nuova demo gratuita

Nintendo invita i giocatori a riscoprire il mondo ironico e imprevedibile di Tomodachi Life: Una vita da sogno, ora disponibile su Nintendo Switch. Con...

1 giorno ago