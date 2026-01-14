Connect with us

LITFIBA: nel 2026 torna la formazione storica per “Quarant’anni di 17 Re”

A sei mesi dall’inizio del tour che segnerà uno degli eventi musicali più attesi del 2026, i Litfiba annunciano un ritorno epocale. Con oltre 50.000 biglietti già venduti e 20 tappe in programma tra giugno e agosto, la band fiorentina riporterà sul palco la formazione originale degli anni ’80: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo.

Il tour “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026” nasce con l’intento di celebrare uno dei dischi più iconici e influenti della musica rock italiana. Pubblicato nel 1986, “17 Re” rappresenta il secondo capitolo della Trilogia delle vittime del potere, che include anche “Desaparecido” e “Litfiba 3”. Un’opera che segnò una svolta nella storia della band e che ancora oggi conserva intatta la sua carica visionaria, capace di unire generazioni diverse attraverso un linguaggio sonoro originale, a metà tra post punk, new wave ed etno rock.

Il tour porterà per la prima volta dal vivo l’intero album “17 Re”, insieme ai grandi classici che hanno fatto la storia dei Litfiba. Un’occasione irripetibile per riascoltare dal vivo brani leggendari che hanno definito l’identità di una generazione e che verranno eseguiti nella loro totalità, come non era mai accaduto in precedenza nella storia della band.

Il calendario di “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026” prevede venti appuntamenti in alcune delle location più rappresentative d’Italia, tra festival e arene estive. L’apertura è in programma il 27 giugno a Perugia per l’Umbria Che Spacca Festival, mentre la chiusura sarà il 15 agosto a Bellaria Igea Marina. Le altre tappe includono città e appuntamenti di rilievo come Milano, Roma, Firenze, Catania, Napoli, Bologna e Genova.

“17 Re”, con la sua formula musicale e autoriale, ancora oggi esprime una forza rara, capace di attraversare le generazioni recita ancora la nota, ricordando che l’album prende il titolo da una traccia mai pubblicata all’epoca, la misteriosa title-track omonima.

Dietro l’organizzazione e la produzione del tour c’è MC2 Live, con Radio Capital come radio partner e Rockol come media partner ufficiale. I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti autorizzati.

L’appuntamento con la storia, per i fan e per tutti gli amanti del rock italiano, è fissato per l’estate 2026: una celebrazione che non sarà solo l’occasione per ricordare, ma anche per vivere nuovamente, in forma contemporanea, l’energia e la visione di un gruppo che ha segnato un’epoca.

I Litfiba tornano, quarant’anni dopo, per scrivere un nuovo capitolo della loro leggenda.

