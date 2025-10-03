Little Nightmares III è ora disponbile

È arrivato “Little Nightmares III”, un nuovo capitolo del celebre franchise che ha stregato i giocatori con le sue atmosfere inquietanti e storie avvincenti. Disponibile ora su PlayStation5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation4, Xbox One e Nintendo Switch, questo titolo porta i giocatori in un universo sconvolgente creato da Supermassive Games e pubblicato da Bandai Namco Entertainment Europe.

In Little Nightmares III, preparatevi a immergervi nel mondo della Spirale, un regno terrificante costellato di allucinazioni, dove due giovani protagonisti, Low e Alone, cercano una via di fuga. Low, un ragazzo con un mantello blu e una maschera, e la sua migliore amica Alone, in tuta verde e con i capelli in due codini, devono collaborare per superare gli ostacoli che li separano dalla libertà. Ciascun personaggio è dotato di un oggetto unico che li aiuterà a respingere nemici e a risolvere enigmi lungo il percorso.

Una delle novità più attese è la modalità cooperativa online, introdotta per la prima volta nella storia del franchise. Grazie al Friend’s Pass, i giocatori potranno invitare un amico e affrontare insieme le sfide della Spirale, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e condivisa.

Per coloro che vogliono immergersi ancora di più in questo spaventoso universo, è disponibile anche una Deluxe Edition. Questa edizione speciale include contenuti extra come l’Expansion Pass “Segreti della Spirale”, che offre due capitoli aggiuntivi di esplorazione, con dettagli che verranno svelati successivamente, oltre a un esclusivo set di costumi legati a un personaggio iconico del franchise.