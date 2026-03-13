Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Little Nightmares VR: Altered Echoes porta l’incubo nella realtà virtuale dal 24 aprile 2026

Published

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato l’arrivo di Little Nightmares VR: Altered Echoes, un nuovo capitolo della celebre serie horror, disponibile dal 24 aprile 2026 su PlayStation5 (PSVR2), PC (Meta Horizon Store e SteamVR) e come titolo indipendente su Meta Quest 2 e 3.

Il progetto, sviluppato da Iconik, promette di essere l’esperienza più immersiva della saga, portando i giocatori dentro l’universo cupo e surreale di Little Nightmares come mai prima d’ora. Per la prima volta sarà possibile vivere in prima persona le paure e i pericoli di questo mondo, osservando da vicino ambientazioni, personaggi e minacce che hanno reso la saga un punto di riferimento per l’horror psicologico.

Nel gioco il giocatore veste i panni di Dark Six, intraprendendo un viaggio inquietante alla ricerca della propria parte mancante. “Little Nightmares VR: Altered Echoes espande l’universo della serie intensificandone la carica emotiva”, si legge nella presentazione ufficiale. Il titolo introduce nuove ambientazioni, indizi legati alla storia di Six e alla misteriosa Trasmissione, offrendo una prospettiva inedita su una protagonista già iconica per i fan del franchise. Ogni capitolo è costruito per esaltare le meccaniche e le potenzialità della realtà virtuale, proponendo enigmi ambientali e momenti di tensione disegnati per sfruttare al massimo l’interazione diretta con il mondo di gioco.

Il contatto con gli “abitanti” del mondo di Little Nightmares sarà più ravvicinato che mai: il giocatore sarà immerso in un’esperienza sensoriale completa, chiamato a esplorare, nascondersi e sopravvivere con i propri movimenti e la propria percezione fisica. Questa dimensione tattile e visiva rende il nuovo titolo un’evoluzione naturale della saga, che fin dal suo debutto ha esplorato il tema della paura infantile e dell’identità personale attraverso immagini e ambientazioni poetiche e disturbanti allo stesso tempo.

Little Nightmares VR: Altered Echoes è ottimizzato per PSVR2, Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest 3S, Oculus Rift, Oculus Rift S, Pico 4, Valve Index e HTC Vive, ma sarà compatibile anche con altri visori supportati per PC VR, rendendolo accessibile a un’ampia fetta di giocatori interessati alla realtà virtuale.

Con questo capitolo, Bandai Namco e Iconik spingono la serie verso nuovi orizzonti di coinvolgimento emotivo e tecnico, trasformando l’incubo di Six in un’esperienza che non si osserva, ma si vive in prima persona. Little Nightmares VR: Altered Echoes segna così un passo importante non solo per il franchise, ma per il modo in cui l’horror narrativo può fondersi con le possibilità offerte dalla VR.

Il mondo di Little Nightmares è pronto a tornare, e questa volta lo farà guardandoci diritto negli occhi.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Tecnologia

Tinder lancia “Tinder Sparks 2026”: la nuova era del dating digitale

Spettacolo

Laura Pausini pubblica “Yo Canto 2” e annuncia il tour mondiale 2026/2027

Motori

Mercedes-Benz Vans Italia al fianco del Vaticano per una mobilità sostenibile

Giochi

Vertigo Games annuncia il ritorno di The 7th Guest: il classico dell’enigma rinasce in un remake moderno

Motori

Volkswagen accelera sull’elettrico e sull’ecosistema digitale dei suoi modelli ID

Spettacolo

RCF Arena si accende nel 2026: nasce Hellwatt Festival, il nuovo colosso dei live europei

Giochi

John Carpenter’s Toxic Commando è ora disponibile

Sport

Suzuki Bike Day #06: al via le iscrizioni per una giornata di sport, sostenibilità e solidarietà

Motori

Nuovo Yamaha Tricity 300 2026: la rivoluzione urbana a tre ruote con airbag integrato

Motori

Leapmotor aggiorna la B10: arriva la guida One-Pedal e una connettività più evoluta

Giochi

Little Nightmares VR: Altered Echoes porta l’incubo nella realtà virtuale dal 24 aprile 2026

Test

MINI Aceman SE: la nostra prova su strada

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Tecnologia

Samsung House apre le porte agli studenti dello IED per il “Creative Futures Day”

Tecnologia

Huawei trionfa al MWC 2026 con Watch GT Runner 2 e FreeBuds Pro 5

Moda

Tezenis rilancia la linea Superior Softness: il comfort diventa protagonista del guardaroba quotidiano

Moda

Prénatal Spring Summer 2026: la nuova collezione bambini celebra una primavera di colore, comfort e fantasia

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo il 28 giugno

Motori

Nissan, Wayve e Uber annunciano una collaborazione per lo sviluppo di Robotaxi

Tecnologia

La serie Samsung Galaxy S26 e la serie Galaxy Buds4 ora disponibili in tutto il mondo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Vertigo Games annuncia il ritorno di The 7th Guest: il classico dell’enigma rinasce in un remake moderno

Vertigo Games riporta in vita uno dei titoli più iconici dell’era d’oro delle avventure grafiche: The 7th Guest Remake. Il nuovo progetto, realizzato completamente...

2 ore ago

Giochi

John Carpenter’s Toxic Commando è ora disponibile

Il maestro dell’horror John Carpenter torna protagonista nel mondo dei videogiochi con “John Carpenter’s Toxic Commando”, un nuovo sparatutto cooperativo che promette di trasformare...

2 ore ago

Giochi

DIGIMON STORY TIME STRANGER: disponibile il terzo DLC “Anti-ParadoX”

È arrivato un nuovo capitolo per gli appassionati dell’universo digitale dei Digimon. Il terzo DLC di DIGIMON STORY TIME STRANGER, “Additional Digimon & Episode...

1 giorno ago

Giochi

Turtle Beach presenta il Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition

Turtle Beach Corporation, azienda leader negli accessori da gaming, ha annunciato il lancio del nuovo Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter...

2 giorni ago