Little Nightmares VR: Altered Echoes porta l’incubo nella realtà virtuale dal 24 aprile 2026

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato l’arrivo di Little Nightmares VR: Altered Echoes, un nuovo capitolo della celebre serie horror, disponibile dal 24 aprile 2026 su PlayStation5 (PSVR2), PC (Meta Horizon Store e SteamVR) e come titolo indipendente su Meta Quest 2 e 3.

Il progetto, sviluppato da Iconik, promette di essere l’esperienza più immersiva della saga, portando i giocatori dentro l’universo cupo e surreale di Little Nightmares come mai prima d’ora. Per la prima volta sarà possibile vivere in prima persona le paure e i pericoli di questo mondo, osservando da vicino ambientazioni, personaggi e minacce che hanno reso la saga un punto di riferimento per l’horror psicologico.

Nel gioco il giocatore veste i panni di Dark Six, intraprendendo un viaggio inquietante alla ricerca della propria parte mancante. “Little Nightmares VR: Altered Echoes espande l’universo della serie intensificandone la carica emotiva”, si legge nella presentazione ufficiale. Il titolo introduce nuove ambientazioni, indizi legati alla storia di Six e alla misteriosa Trasmissione, offrendo una prospettiva inedita su una protagonista già iconica per i fan del franchise. Ogni capitolo è costruito per esaltare le meccaniche e le potenzialità della realtà virtuale, proponendo enigmi ambientali e momenti di tensione disegnati per sfruttare al massimo l’interazione diretta con il mondo di gioco.

Il contatto con gli “abitanti” del mondo di Little Nightmares sarà più ravvicinato che mai: il giocatore sarà immerso in un’esperienza sensoriale completa, chiamato a esplorare, nascondersi e sopravvivere con i propri movimenti e la propria percezione fisica. Questa dimensione tattile e visiva rende il nuovo titolo un’evoluzione naturale della saga, che fin dal suo debutto ha esplorato il tema della paura infantile e dell’identità personale attraverso immagini e ambientazioni poetiche e disturbanti allo stesso tempo.

Little Nightmares VR: Altered Echoes è ottimizzato per PSVR2, Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest 3S, Oculus Rift, Oculus Rift S, Pico 4, Valve Index e HTC Vive, ma sarà compatibile anche con altri visori supportati per PC VR, rendendolo accessibile a un’ampia fetta di giocatori interessati alla realtà virtuale.

Con questo capitolo, Bandai Namco e Iconik spingono la serie verso nuovi orizzonti di coinvolgimento emotivo e tecnico, trasformando l’incubo di Six in un’esperienza che non si osserva, ma si vive in prima persona. Little Nightmares VR: Altered Echoes segna così un passo importante non solo per il franchise, ma per il modo in cui l’horror narrativo può fondersi con le possibilità offerte dalla VR.

Il mondo di Little Nightmares è pronto a tornare, e questa volta lo farà guardandoci diritto negli occhi.