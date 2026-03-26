Lords of the Fallen II: Umbral si trasforma in una minaccia viva e inarrestabile

Il mondo oscuro di Lords of the Fallen II si arricchisce di nuovi dettagli. CI Games ha pubblicato un nuovo episodio della serie di approfondimenti “Lifting the Veil”, che porta alla luce l’evoluzione di Umbral, il regno dei morti, presentato in versione “2.0”. Questa rielaborazione promette di rendere il gioco ancora più intenso e oppressivo, spingendo la serie a un livello superiore di immersione e tensione.

Il Chief Creative Officer Ryan Hill, il Game Director James Lowe, il Lead Systems Designer Daniel Regan e il Producer Alex Harkin hanno discusso di come il team abbia lavorato per dare nuova forma ai due regni introdotti nel titolo originale. Attraverso un’attenta analisi del feedback dei giocatori, il gruppo di sviluppo ha definito una nuova visione di Umbral, che ora si mescola progressivamente con il regno dei vivi. Il risultato è un mondo che respira, si deforma e reagisce al giocatore.

In questo nono episodio della serie è stato mostrato un ampio segmento di gameplay in versione alpha, offrendo un’anteprima del tono più cupo e brutale che caratterizzerà il sequel. *«Se un tempo Umbral era il regno dei morti, ora è diventato il regno dei non morti; la sua crosta, simile a una cicatrice, è stata strappata via, rivelando la carne viva sottostante – una ferita aperta che ribolle di una fame ritrovata,»* ha dichiarato Ryan Hill.

L’universo di Lords of the Fallen II continua a ruotare attorno alla dualità fra Axiom, regno dei vivi improntato a un classicismo dark fantasy, e Umbral, una dimensione viscerale e grottesca dove la morte è solo un confine temporaneo. Grazie alla Lanterna Umbral, i giocatori potranno passare da un mondo all’altro, affrontando pericoli sempre più imprevedibili. Tuttavia, l’esplorazione dell’altro mondo avrà un prezzo, poiché ogni passo in Umbral porterà con sé nuove minacce e sfide mortali.

Il sequel punta a offrire una trasformazione radicale di molti elementi chiave. Il primo è l’ambientazione: Umbral presenterà biomi più vari e ricchi di dettagli sinistri, rendendo ogni area un’esperienza a sé. Anche le meccaniche di pericolo sono cambiate: invece di un semplice aumento lineare della minaccia, il livello di rischio sarà determinato dalle azioni del giocatore stesso, dando vita a un sistema dinamico e imprevedibile. I nemici, infine, sono stati profondamente reinventati: creature mutaforma e orrori dinamici garantiranno una sfida più spaventosa e imprevedibile.

Ambientato mille anni dopo la caduta del dio demone Adyr, il nuovo capitolo introduce il giocatore nei panni del Portatore della Lanterna, chiamato a combattere contro orde di nemici e poteri oscuri che minacciano l’ultimo baluardo umano. Il combat system è stato rivisto in chiave più veloce e fluida, con nuove meccaniche di smembramento ed esecuzioni inedite. La varietà dei nemici e le spettacolari battaglie contro i boss promettono di mettere alla prova anche i veterani del genere, sia in solitaria sia nella modalità cooperativa con progressione condivisa.

Con un’uscita mondiale fissata per il 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, *Lords of the Fallen II* si prepara a consolidare la propria identità come una delle esperienze soulslike più ambiziose e viscerali in arrivo. Umbral non è più soltanto un mondo alternativo: è un’entità viva, pronta ad assimilare tutto ciò che i giocatori oseranno portare alla sua luce.