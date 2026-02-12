LORENZZA: è tornata con “A LOREN2ZA”, il suo nuovo EP fuori ora ovunque

Dopo aver interrotto il silenzio con il brano “Only”, Lorenzza torna con un nuovo progetto che ne conferma la maturità artistica e la visione personale. Il suo nuovo EP, intitolato “A Loren2za” e pubblicato da Sugar Music, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e rappresenta un ritorno denso di significato, in cui musica e introspezione si incontrano in un equilibrio autentico.

Definito come una preghiera rivolta a se stessa, l’EP è una lettera personale e al tempo stesso un atto di riconoscimento verso la propria identità. In “A Loren2za”, Lorenzza mette al centro la propria voce e la propria storia, ma sceglie di ampliare il racconto con due collaborazioni di spessore che aggiungono nuove sfumature al progetto: Emis Killa, figura consolidata del rap italiano, e Quest, talento emergente dalla scena urban. Due presenze che, pur provenendo da mondi diversi, arricchiscono la narrazione senza alterarne il cuore, che resta fedelmente ancorato alla personalità di Lorenzza.

La tracklist dell’EP alterna momenti di forza e fragilità, rabbia e consapevolezza, con brani come “Diversi” feat. Emis Killa, “Oltreoceano” feat. Quest e le intense “DieciDieciDieci” e “Una come me”. Il risultato è un sound acido, dissonante e viscerale, il suono di chi si sta affermando senza perdere il contatto con le proprie origini. “A Loren2za” si presenta così come un manifesto di rivalsa e accettazione, capace di restituire al pubblico un ritratto sincero e potente della giovane artista italo-brasiliana.

Nel novembre 2024 ha pubblicato con Sugar Music il suo primo EP, “A LORENZZA”, che l’ha consacrata come una delle voci più promettenti della nuova generazione. Nel 2025 ha collaborato con artiste di rilievo come Elodie in “In grado” e Ariete in “La Distanza”, confermando la sua capacità di integrarsi nelle sonorità più attuali della scena italiana. Dopo i singoli “A chi mi ha reso fredda”, “Cose da fare” e “Amica sopra al tavolo” feat. Abby 6ix, Lorenzza torna ora con un progetto che ne segna un’ulteriore evoluzione.

“A Loren2za” è molto più di un semplice EP: è un esercizio di riconciliazione, un messaggio di forza e autenticità. Con questo lavoro, Lorenzza riafferma la propria unicità e la volontà di non essere mai confusa con nessun’altra, mostrando quanto la musica possa diventare specchio e strumento di crescita personale.