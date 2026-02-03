LORENZZA: torna con il nuovo EP “A LOREN2ZA”, fuori ovunque mercoledì 11 febbraio

Una preghiera rivolta a se stessa, un atto d’amore e di consapevolezza. Con “A Loren2za”, il nuovo EP in uscita mercoledì 11 febbraio alle 18.00 per Sugar Music, Lorenzza firma uno dei progetti più intimi e maturi della sua carriera. Anticipato dal singolo “Only”, disponibile dal 4 febbraio, l’EP rappresenta il punto di svolta nella scrittura e nell’identità artistica della giovane rapper italo-brasiliana.

Il concept nasce dal bisogno di ridefinirsi, di riconoscersi fuori da ogni etichetta. Nel trailer di annuncio, ambientato in un confessionale, Lorenzza rivive il dialogo interiore con le proprie origini e con i momenti in cui non si è sentita compresa. Le immagini della famiglia, della casa e della terra natale diventano metafore di un ritorno alle radici, alla verità personale e artistica.

“Questo EP è una preghiera che ho fatto a me stessa in un momento in cui avevo bisogno di farmi forza, di ricordarmi chi sono, cosa mi ha portata fin qui e quali sono i miei motivi. Dentro ci sono tutti i miei lati, anche quelli che non avevo mai mostrato prima e che le persone ancora non conoscevano. Ho voluto raccontare me stessa in modo sincero, come ho sempre fatto nel mio rap: ho parlato di ciò che sono, delle mie esperienze e anche di aspetti nuovi, mai affrontati prima. Ci sono brani più intimi, altri che toccano temi inediti per me e anche momenti più leggeri e frivoli. In fondo, è proprio questo: una preghiera rivolta a me stessa”.

Con “A Loren2za” la rapper pisana delinea un percorso di autoaffermazione che passa attraverso fragilità, rabbia e accettazione. Il titolo stesso, scritto con il numero 2 a sostituire la seconda “z”, è una sorta di mantra che ribadisce l’unità tra persona e artista. Il progetto è una lettera personale, costruita come un diario sonoro in cui Lorenzza smette di spiegarsi e sceglie di dichiarare la propria identità a modo suo.

Nel singolo “Only” emerge con forza il tema della unicità. Il brano, spiega la nota ufficiale, è un promemoria rivolto alla propria voce e al percorso compiuto, un invito ad abbracciare la complessità della propria esperienza senza filtri. Un equilibrio tra introspezione e libertà che trova riscontro anche nella produzione musicale: acida, dissonante, ma al tempo stesso evocativa e diretta.

Il sound di “A Loren2za” unisce contrasti e armonie, riunendo la “strada” e l’anima, la rabbia e la maturità, la voglia di rivalsa e quella di pace interiore. È il suono di chi sta trovando la propria direzione senza dimenticare da dove tutto è partito.

Nata nel 2002 a Bahia e cresciuta a Pisa, Lorenzza Lacerda Campos — questo il suo nome completo — si è imposta nella scena urban come una delle voci più autentiche della nuova generazione. Dalle prime prove nei freestyle fino al debutto con l’EP “A Lorenza” nel novembre 2024, la sua scrittura ha mostrato una capacità rara di mescolare grinta e vulnerabilità. Nei suoi testi convivono le sfumature di una vita segnata dal trasferimento in Italia, l’assenza del padre, un rapporto profondo con la madre e le sfide delle relazioni e delle amicizie.

Nel 2025 Lorenzza ha pubblicato il singolo “A chi mi ha reso fredda” e ha collaborato con Elodie in “In grado” e con Ariete in “La Distanza” del progetto “Golden Years”. Successivamente ha riscosso grande attenzione con “Cose da fare” e la collaborazione con Abby 6ix in “Amica sopra al tavolo”.

Oggi, con “A Loren2za”, l’artista torna più consapevole e libera che mai. Un EP che suona come una riconciliazione con sé stessa e come un messaggio chiaro al pubblico: la forza di Lorenzza sta nella sua autenticità e nella capacità di trasformare il personale in universale. Un lavoro che segna una nuova tappa nella crescita di una voce destinata a lasciare un’impronta duratura nella scena urban italiana.