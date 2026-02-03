Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

LORENZZA: torna con il nuovo EP “A LOREN2ZA”, fuori ovunque mercoledì 11 febbraio

Published

Una preghiera rivolta a se stessa, un atto d’amore e di consapevolezza. Con “A Loren2za”, il nuovo EP in uscita mercoledì 11 febbraio alle 18.00 per Sugar Music, Lorenzza firma uno dei progetti più intimi e maturi della sua carriera. Anticipato dal singolo “Only”, disponibile dal 4 febbraio, l’EP rappresenta il punto di svolta nella scrittura e nell’identità artistica della giovane rapper italo-brasiliana.

Il concept nasce dal bisogno di ridefinirsi, di riconoscersi fuori da ogni etichetta. Nel trailer di annuncio, ambientato in un confessionale, Lorenzza rivive il dialogo interiore con le proprie origini e con i momenti in cui non si è sentita compresa. Le immagini della famiglia, della casa e della terra natale diventano metafore di un ritorno alle radici, alla verità personale e artistica.

“Questo EP è una preghiera che ho fatto a me stessa in un momento in cui avevo bisogno di farmi forza, di ricordarmi chi sono, cosa mi ha portata fin qui e quali sono i miei motivi. Dentro ci sono tutti i miei lati, anche quelli che non avevo mai mostrato prima e che le persone ancora non conoscevano. Ho voluto raccontare me stessa in modo sincero, come ho sempre fatto nel mio rap: ho parlato di ciò che sono, delle mie esperienze e anche di aspetti nuovi, mai affrontati prima. Ci sono brani più intimi, altri che toccano temi inediti per me e anche momenti più leggeri e frivoli. In fondo, è proprio questo: una preghiera rivolta a me stessa”.

Con “A Loren2za” la rapper pisana delinea un percorso di autoaffermazione che passa attraverso fragilità, rabbia e accettazione. Il titolo stesso, scritto con il numero 2 a sostituire la seconda “z”, è una sorta di mantra che ribadisce l’unità tra persona e artista. Il progetto è una lettera personale, costruita come un diario sonoro in cui Lorenzza smette di spiegarsi e sceglie di dichiarare la propria identità a modo suo.

Nel singolo “Only” emerge con forza il tema della unicità. Il brano, spiega la nota ufficiale, è un promemoria rivolto alla propria voce e al percorso compiuto, un invito ad abbracciare la complessità della propria esperienza senza filtri. Un equilibrio tra introspezione e libertà che trova riscontro anche nella produzione musicale: acida, dissonante, ma al tempo stesso evocativa e diretta.

Il sound di “A Loren2za” unisce contrasti e armonie, riunendo la “strada” e l’anima, la rabbia e la maturità, la voglia di rivalsa e quella di pace interiore. È il suono di chi sta trovando la propria direzione senza dimenticare da dove tutto è partito.

Nata nel 2002 a Bahia e cresciuta a Pisa, Lorenzza Lacerda Campos — questo il suo nome completo — si è imposta nella scena urban come una delle voci più autentiche della nuova generazione. Dalle prime prove nei freestyle fino al debutto con l’EP “A Lorenza” nel novembre 2024, la sua scrittura ha mostrato una capacità rara di mescolare grinta e vulnerabilità. Nei suoi testi convivono le sfumature di una vita segnata dal trasferimento in Italia, l’assenza del padre, un rapporto profondo con la madre e le sfide delle relazioni e delle amicizie.

Nel 2025 Lorenzza ha pubblicato il singolo “A chi mi ha reso fredda” e ha collaborato con Elodie in “In grado” e con Ariete in “La Distanza” del progetto “Golden Years”. Successivamente ha riscosso grande attenzione con “Cose da fare” e la collaborazione con Abby 6ix in “Amica sopra al tavolo”.

Oggi, con “A Loren2za”, l’artista torna più consapevole e libera che mai. Un EP che suona come una riconciliazione con sé stessa e come un messaggio chiaro al pubblico: la forza di Lorenzza sta nella sua autenticità e nella capacità di trasformare il personale in universale. Un lavoro che segna una nuova tappa nella crescita di una voce destinata a lasciare un’impronta duratura nella scena urban italiana.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Birthh annuncia “Senza Fiato”: il primo album interamente in italiano

Sport

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà
Myplant & Garden

Società

Myplant & Garden 2026: 60.000 metri quadri, quattro padiglioni a Rho

Tecnologia

Samsung lancia il nuovo Color E-Paper da 13 pollici realizzato in bio-resina di fitoplancton

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN: nasce “Poesie Clandestine”, un’unione artistica che debutta a Sanremo 2026

Spettacolo

Milano Cortina 2026: Warner Bros. Discovery porta l’Olimpiade in diretta integrale su HBO Max

Motori

Volkswagen celebra 50 anni di Golf GTI con la nuova GTI EDITION 50

Spettacolo

JET: la band australiana dei record torna in Italia

Spettacolo

“Your Friends & Neighbors”: Apple TV svela il teaser della seconda stagione e annuncia il rinnovo per la terza

Senza categoria

FIAT e Fiat Professional iniziano il 2026 in forte crescita: immatricolazioni e quota di mercato in aumento

Tecnologia

Oakley Meta debutta al Super Bowl con una campagna spettacolare tra sport e tecnologia AI

Giochi

Undisputed arriva su PS Plus: l’esperienza di boxe più realistica di sempre

Turismo

San Valentino tra vigne e charme rurale: Cà Rovere e Castel Bricon celebrano l’amore nei Colli Berici

Spettacolo

Eugenio Finardi celebra 50 anni di carriera con un doppio tour tra teatro e rock

Spettacolo

Apple Music celebra Bad Bunny con “Verso l’Halftime” in vista del Super Bowl LX

Sport

Samsung celebra lo spirito olimpico con la Pin Collection d’autore firmata da Olimpia Zagnoli

Motori

Omoda 7 “The Most Beautiful Crossover” ridefinisce l’esperienza della smart mobility

Motori

Toyota apre il 2026 da leader: Aygo X Hybrid domina tra le full hybrid

Motori

Lancia trionfa agli IAB MIXX Awards 2026: oro nella categoria Social Media

Motori

Mazda lancia un album per testare i suoi impianti audio Harmonic Acoustic
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Birthh annuncia “Senza Fiato”: il primo album interamente in italiano

La cantautrice e produttrice italiana Birthh torna con una nuova svolta nella sua carriera: dopo tre album in lingua inglese, pubblicherà il suo primo...

12 ore ago

Sport

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 prosegue il suo percorso in Lombardia con la sua cinquantottesima giornata, arrivando oggi a Como...

12 ore ago

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN: nasce “Poesie Clandestine”, un’unione artistica che debutta a Sanremo 2026

Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, LDA e AKA 7EVEN presentano al pubblico della 76ª edizione del Festival di Sanremo il brano...

14 ore ago

Spettacolo

JET: la band australiana dei record torna in Italia

I Jet, la band australiana che ha conquistato il mondo con l’energia del loro rock e oltre 6,5 milioni di dischi venduti, annunciano il...

15 ore ago