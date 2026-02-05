Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Low-Red torna con “MARIO III”: un viaggio nel ghiaccio dell’identità

Published

Esce il 20 febbraio il nuovo album di Low-Red, “MARIO III”, terzo capitolo di una saga personale e introspettiva che segna una fase più consapevole della carriera dell’artista sassarese. Il progetto nasce da un’esigenza profonda di raccontarsi con lucidità, mettendo in primo piano la persona dietro il personaggio.

“Prima c’è sempre Mario, poi c’è Low-Red”. Con questa frase, pronunciata da sua madre e condivisa nel trailer pubblicato lo scorso 3 febbraio sui social, l’artista apre simbolicamente le porte al nuovo disco. Un’introduzione che sottolinea il messaggio centrale del progetto: prima dell’artista c’è l’uomo, prima del personaggio c’è l’identità.

Dopo il singolo “Trasparente”, pubblicato il 21 gennaio, Low-Red presenta “MARIO III” come il naturale proseguimento della sua evoluzione. “Trasparente” raccoglie l’eredità emotiva del precedente brano “Sensibile” e diventa il punto di partenza per esplorare nuovi territori sonori e interiori. Il singolo nasce da un’esperienza vissuta nel percorso umano e creativo dell’artista, assumendo un significato chiave come preludio del progetto.

“MARIO III” si muove in un equilibrio sottile tra introspezione e controllo. Il concept del disco ruota attorno alla simbologia del ghiaccio, elemento che attraversa artwork e visual per rappresentare una condizione di distacco e chiarezza. Il ghiaccio, trasparente ma resistente, diventa metafora di una freddezza non priva di emozioni, di una distanza che non significa assenza, ma spazio per osservare e comprendere. È in questa dimensione che Low-Red racconta la sua trasformazione artistica, una maturazione nata da una frattura interiore e portata avanti senza filtri.

Parallelamente all’uscita digitale, dal 20 febbraio sono disponibili anche i prodotti fisici legati al progetto, tra cui la LP “Ghiaccio Edition” autografata e numerata, il CD autografato e un esclusivo art toy dedicato a “MARIO III”, tutti in vendita ufficiale nello shop dell’etichetta.

Classe 1998, Mario Serra – in arte Low-Red – è una delle voci più originali della nuova scena rap italiana. Originario di Sassari e parte del collettivo Players Club fondato da Night Skinny, l’artista si è distinto per un linguaggio diretto e personale che mescola rap crudo e introspezione. Nel corso della sua carriera ha pubblicato l’EP “Sul Radar” (2022) e nel 2023 ha aperto un nuovo capitolo con “È Logico”, seguito da singoli e collaborazioni di rilievo come “Bisex” con Yung Snapp, “Biblioteca” con Nerissima Serpe e “Muschio”. Questi lavori hanno anticipato l’album “The Biggest Sblao”, arricchito da featuring con Papa V, Astro ed Enny P, e successivamente la versione deluxe “The Biggest Sblao Eva Eva Eva”, uscita nel 2025.

Nel 2025 e 2026, Low-Red consolida la sua presenza nella scena con collaborazioni come “Taxi” con Don Joe e Rrari Dal Tacco e “Bla o Cap” per DrefGold, fino al successo virale di “Harder” con MamboLosco. Chiudono il biennio i singoli “7 Nani” e “Sblao Week”, che anticipano la nuova, più intima stagione racchiusa oggi in “MARIO III”.

Con questo progetto, Low-Red sembra voler affermare la sua identità in modo definitivo: un artista che non teme di mostrarsi vulnerabile e umano, capace di muoversi tra introspezione e potenza sonora, tra gelo e passione. “MARIO III” non è solo un disco, ma un autoritratto riflesso nel ghiaccio, dove l’artista cerca la verità attraverso la trasparenza della propria voce.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

GOMORRA – LE ORIGINI: il gran finale da venerdì 6 febbraio su Sky e NOW

Sport

Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Tecnologia

Huawei celebra San Valentino con “Ora è il vostro momento”: tecnologia e connessione per gli innamorati

Motori

Suzuki al fianco della Federazione Italiana Rugby per il 2026

Spettacolo

“Bonnie & Clyde”: ALUNNO torna con un nuovo singolo tra urban pop e visioni cinematografiche

Motori

Omoda 5 conquista il mercato globale e spinge le vendite OMODA & JAECOO in Italia

Motori

BYD sceglie Gioia Tauro come nuovo hub logistico per il Centro-Sud Italia

Spettacolo

Low-Red torna con “MARIO III”: un viaggio nel ghiaccio dell’identità

Motori

Alfa Romeo accompagna gli appassionati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un’esperienza esclusiva

Spettacolo

Laura Pausini torna con “Io Canto 2”: nuovo album, duetto con Achille Lauro e tour mondiale

Motori

Club Storico Peugeot Citroën Italia: l’heritage che unisce passato e nuove generazioni
Renato Zero, "L’Orazero in Tour"

Spettacolo

Renato Zero conquista Firenze con “L’OraZero in Tour”: quattro serate al Nelson Mandela Forum

Motori

Hyundai i20 MY26: la compatta che rinnova il concetto di mobilità urbana

Spettacolo

LORENZZA: fuori ora ovunque il suo nuovo singolo “ONLY”

Moda

Foot Locker lancia in anteprima la Nike Air Max Tn Manchester: un tributo all’anima urbana della città

Giochi

John Carpenter’s Toxic Commando: azione co-op e zombie all’assalto nel nuovo trailer di gameplay

Motori

Milano e Cortina si accendono con i colori dei Giochi: l’Italia di Stellantis protagonista verso il 2026

Società

“Dritto e Rovescio” torna domani sera: sicurezza, Olimpiadi e una storia di dolore
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

GOMORRA – LE ORIGINI: il gran finale da venerdì 6 febbraio su Sky e NOW

Da venerdì 6 febbraio arriva su Sky e in streaming su NOW il tanto atteso finale di stagione di “Gomorra – Le Origini”, il...

2 ore ago

Spettacolo

“Bonnie & Clyde”: ALUNNO torna con un nuovo singolo tra urban pop e visioni cinematografiche

Il giovane artista ALUNNO, nome d’arte di Mattia Alunno, pubblica il suo nuovo singolo “Bonnie & Clyde”, in uscita il 5 febbraio su tutte...

3 ore ago

Spettacolo

Laura Pausini torna con “Io Canto 2”: nuovo album, duetto con Achille Lauro e tour mondiale

A vent’anni esatti dal successo di “Io Canto”, Laura Pausini torna con un nuovo progetto discografico che affonda le radici nella grande tradizione della...

7 ore ago
Renato Zero, "L’Orazero in Tour" Renato Zero, "L’Orazero in Tour"

Spettacolo

Renato Zero conquista Firenze con “L’OraZero in Tour”: quattro serate al Nelson Mandela Forum

Dopo il trionfo delle sei date romane, tutte sold out, Renato Zero arriva a Firenze con il suo nuovo spettacolo “L’OraZero in Tour”, prodotto...

8 ore ago