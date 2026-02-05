Low-Red torna con “MARIO III”: un viaggio nel ghiaccio dell’identità

Esce il 20 febbraio il nuovo album di Low-Red, “MARIO III”, terzo capitolo di una saga personale e introspettiva che segna una fase più consapevole della carriera dell’artista sassarese. Il progetto nasce da un’esigenza profonda di raccontarsi con lucidità, mettendo in primo piano la persona dietro il personaggio.

“Prima c’è sempre Mario, poi c’è Low-Red”. Con questa frase, pronunciata da sua madre e condivisa nel trailer pubblicato lo scorso 3 febbraio sui social, l’artista apre simbolicamente le porte al nuovo disco. Un’introduzione che sottolinea il messaggio centrale del progetto: prima dell’artista c’è l’uomo, prima del personaggio c’è l’identità.

Dopo il singolo “Trasparente”, pubblicato il 21 gennaio, Low-Red presenta “MARIO III” come il naturale proseguimento della sua evoluzione. “Trasparente” raccoglie l’eredità emotiva del precedente brano “Sensibile” e diventa il punto di partenza per esplorare nuovi territori sonori e interiori. Il singolo nasce da un’esperienza vissuta nel percorso umano e creativo dell’artista, assumendo un significato chiave come preludio del progetto.

“MARIO III” si muove in un equilibrio sottile tra introspezione e controllo. Il concept del disco ruota attorno alla simbologia del ghiaccio, elemento che attraversa artwork e visual per rappresentare una condizione di distacco e chiarezza. Il ghiaccio, trasparente ma resistente, diventa metafora di una freddezza non priva di emozioni, di una distanza che non significa assenza, ma spazio per osservare e comprendere. È in questa dimensione che Low-Red racconta la sua trasformazione artistica, una maturazione nata da una frattura interiore e portata avanti senza filtri.

Parallelamente all’uscita digitale, dal 20 febbraio sono disponibili anche i prodotti fisici legati al progetto, tra cui la LP “Ghiaccio Edition” autografata e numerata, il CD autografato e un esclusivo art toy dedicato a “MARIO III”, tutti in vendita ufficiale nello shop dell’etichetta.

Classe 1998, Mario Serra – in arte Low-Red – è una delle voci più originali della nuova scena rap italiana. Originario di Sassari e parte del collettivo Players Club fondato da Night Skinny, l’artista si è distinto per un linguaggio diretto e personale che mescola rap crudo e introspezione. Nel corso della sua carriera ha pubblicato l’EP “Sul Radar” (2022) e nel 2023 ha aperto un nuovo capitolo con “È Logico”, seguito da singoli e collaborazioni di rilievo come “Bisex” con Yung Snapp, “Biblioteca” con Nerissima Serpe e “Muschio”. Questi lavori hanno anticipato l’album “The Biggest Sblao”, arricchito da featuring con Papa V, Astro ed Enny P, e successivamente la versione deluxe “The Biggest Sblao Eva Eva Eva”, uscita nel 2025.

Nel 2025 e 2026, Low-Red consolida la sua presenza nella scena con collaborazioni come “Taxi” con Don Joe e Rrari Dal Tacco e “Bla o Cap” per DrefGold, fino al successo virale di “Harder” con MamboLosco. Chiudono il biennio i singoli “7 Nani” e “Sblao Week”, che anticipano la nuova, più intima stagione racchiusa oggi in “MARIO III”.

Con questo progetto, Low-Red sembra voler affermare la sua identità in modo definitivo: un artista che non teme di mostrarsi vulnerabile e umano, capace di muoversi tra introspezione e potenza sonora, tra gelo e passione. “MARIO III” non è solo un disco, ma un autoritratto riflesso nel ghiaccio, dove l’artista cerca la verità attraverso la trasparenza della propria voce.