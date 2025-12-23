Connect with us

Luca Carboni nuovo headliner al Lake Sound Park 2026 di Cernobbio

Il Lake Sound Park 2026 annuncia un nuovo nome di prestigio nel suo già ricco calendario: Luca Carboni. Il cantautore bolognese, protagonista di una carriera che attraversa più generazioni, si esibirà il 26 luglio 2026 nella suggestiva cornice di Villa Erba (Ex Galoppatoio) a Cernobbio (Como). I biglietti saranno disponibili dalle ore 16.00 di domani su Ticketone.

Dopo il successo della tournée nei principali palazzetti italiani, Carboni porterà sul palco comasco il suo nuovo spettacolo “RIO ARI O LIVE”, un viaggio musicale e visivo che ripercorre i momenti più significativi della sua carriera. Sarà un concerto pensato come un racconto tra brani iconici, immagini e parole, capace di alternare momenti di grande festa ad altri più intimi e acustici. Per gli appassionati, sarà l’occasione di rivivere l’emozione delle sue canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana.

Con l’arrivo di Luca Carboni, il cartellone della quinta edizione del Lake Sound Park, organizzato da MyNina in collaborazione con Shining Production, si arricchisce ulteriormente. Il festival, ormai punto di riferimento dell’estate musicale lombarda, propone un calendario di grandi nomi italiani e internazionali, unendo generi e generazioni in un’unica esperienza artistica.

L’edizione 2026 promette emozioni e varietà: si partirà il 9 luglio con Fiorella Mannoia, seguita da Claudio Baglioni (11 luglio), Riccardo Cocciante (14 luglio), Coez (16 luglio) e Il Volo (17 luglio). Non mancheranno le serate evento come “Voglio tornare negli anni 90” (18 luglio) e quella dedicata al mondo del K-pop “Music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP” (19 luglio). A chiudere la settimana successiva saliranno sul palco Alfa (23 luglio), Mannarino (24 luglio) e infine Luca Carboni (26 luglio).

Il Lake Sound Park ha saputo imporsi nel panorama dei festival italiani grazie alla combinazione di artistici di alto livello e un contesto naturale di grande fascino. Il parco di Villa Erba, affacciato sul lago di Como, ospiterà anche un’area food & beverage curata e variegata, pensata per rendere l’esperienza del pubblico completa e immersiva.

Con questa nuova aggiunta, il festival conferma la sua missione: raccontare la musica italiana – e non solo – in tutte le sue sfumature, dalle leggende della canzone d’autore alle nuove voci del panorama contemporaneo. Un crocevia di emozioni e linguaggi che continua a crescere e a consolidarsi come appuntamento imperdibile dell’estate 2026.

